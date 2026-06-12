Η κατάθεση των τελικών διατάξεων που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, λειτούργησε κατευναστικά, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Έτσι οι υπηρεσίες των Δήμων, όπως επισημαίνει το ERTnews λειτουργούν κανονικά.

Το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων στις προσφυγές των εργαζομένων και η εργασιακή δικαίωση χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για χρόνια.