Ο Μητσοτάκης βγαίνει μπροστά

Μουντιάλ, εκλογολογία, δικαίωση και άδειασμα

Καλημέρα σε όλους. Καλό μουντιάλ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη καθώς από χθες το βράδυ ξεκίνησε, έως τις 19 Ιουλίου, η μεγαλύτερη γιορτή του στρογγυλής θεάς. Και όπως ξέρουμε υπάρχουν και πολλοί πολιτικοί φίλοι του ποδοσφαίρου που ελπίζω να μην ξενυχτούν για να δουν τους αγώνες και υστερούν στα καθήκοντά τους. Πάντως, όπως μου είπε έμπειρος υπουργός γελώντας, «θα κάνετε και ρεπορτάζ ξημερώματα, αφού ορισμένους θα τους βρίσκετε και ξύπνιους». Τώρα τι θα μας λένε δεν ξέρω. Πάντως στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές, η απάντηση είναι, για να θυμηθώ το ΠΡΟ-ΠΟ: 1-Χ-2. Μόνο με τριπλή παραλλαγή μπορεί κανείς να προβλέψει τον πρωθυπουργό.

Η προεργασία Μητσοτάκη

Σας έγραφα και χθες για το κλίμα στην Πολιτική Επιτροπή σχετικά με το χρόνο των εκλογών. Μου είπαν όμως κορυφαίοι υπουργοί με τους οποίους συνομίλησα, λίγο πριν από την βραδινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος και προετοιμάζεται. Δεν είναι τυχαίο μου είπαν ότι έδωσε το πράσινο φως χθες και ανακοινώθηκαν άλλες τρεις υποψηφιότητες, του υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, όπως ήταν αναμενόμενο, του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου διετέλεσε και πρύτανης του ΑΠΘ και της εκπροσώπου τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου στην Α’ Αθηνών, αν και είχε συζητηθεί παλαιότερα για την μονοεδρική των Γρεβενών. Και όχι μόνο υποψηφιότητες, αλλά τρέχουν και άλλα πράγματα από το επιτελείο του Μητσοτάκη που ξεκινάει και πολλές περιοδείες με πρώτο σταθμό τη Ρόδο. Η στήλη επιμένει για την Άνοιξη του 2017, αλλά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτα, καθώς ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πάρει τις τελικές αποφάσεις.

Τι σας έλεγα, τι είπε ο πρωθυπουργός

Πριν δύο ημέρες, η στήλη σάς είχε ενημερώσει και διαβεβαιώσει ότι ο 13ος μισθός δεν ήταν στις προθέσεις της κυβέρνησης ως ανακοίνωση στη ΔΕΘ. Κάποιοι αμφέβαλλαν, κάποιοι το απέρριψαν ως πληροφορία. Χθες, στη συνέντευξη του Κ. Μητσοτάκη στον Ν. Χατζηνικολάου, η επιβεβαίωση ήρθε επίσημα και δημόσια από τα χείλη του πρωθυπουργού. «O 13ος μισθός έχει δοθεί μισός τόνισε μέσα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, οι γιατροί και οι ένστολοι έχουν δει αυξήσεις αποδοχών που είναι μεγαλύτερες από το μέγεθος ενός 13ου μισθού», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που εξετάζονται ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται το πακέτο των μέτρων, αλλά στον 13ο μισθό έβαλε στοπ.

Ο Μητσοτάκης βγαίνει μπροστά

Το δυνατό χαρτί του πρωθυπουργού σε προσωπικό επίπεδο παίζει η κυβέρνηση με το επικοινωνιακό team του Μαξίμου να ιχνηλατεί τις δημοσκοπήσεις και το διεισδυτικότητα σε παραδοσιακά κοινά που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, εκτός από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες το βράδυ προβλήθηκε στην Αμερική συνέντευξή του στο podcast «Today’s Battlegrounds» και στον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ H.R. McMaster, όπου και ανέδειξε το ηγετικό προφίλ που έχει οικοδομήσει με «περάσματα» σε διεθνές επίπεδο και ανάδειξη το σταθεροποιητικού ρόλου της χώρας σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων. Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός παίζει μπάλα τόσο εντός, όσο και εκτός και μάλιστα σε ρυθμούς Μουντιάλ θα μιλήσει για την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου στην εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα στοχεύοντας και σε αυτά τα κοινά. Και αυτό γιατί -όπως έμαθα- βγαίνοντας από τη συνέντευξη με τον Χατζηνικολάου, του ζητήθηκε δήλωση για τον Λιάγκα.

Πήρε το αίμα του πίσω

Πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν στη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία». Και κάποιοι παλαιότεροι θυμήθηκαν ότι: το 1993 που έκανε κόμμα -την Πολιτική Άνοιξη- απέναντι στη ΝΔ μπήκε στη Βουλή και «βοήθησε» να μείνει στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ έως το 2004. Οι ψήφοι της ΠΟΛΑΝ και του ΠΑΣΟΚ αθροίστηκαν για να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωστής Στεφανόπουλος να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και μετά ο Κώστας Σημίτης. Γιατί αν διαλύονταν η Βουλή το 1995 και δεν έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλεγόταν η ΝΔ με τον Έβερτ που ήταν μπροστά. Έτσι ακόμα και αν το δει κανείς σε προσωπικό επίπεδο ο Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας αυτή τη φράση, πήρε κατά κάποιο τρόπο το αίμα του πίσω.

«Οι φορές που η αντιπολίτευση-εισαγγελέας έχει πέσει έξω!»

Μπορεί να φταίει ότι το νομοσχέδιο που εισήγαγε στη Βουλή ο Παύλος Μαρινάκης και βάζει τάξη στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς έτυχε θετικής αποδοχή από τις ενώσεις ιδιοκτητών, δημοσιογράφων και εργαζομένων. Όμως η προσπάθεια που έγινε να προκληθεί ένταση προκάλεσε εντύπωση ειδικά όταν ο Χρήστος Γιαννούλης -βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- εξαπέλυσε επίθεση για την ΕΡΤ επικαλούμενος πληροφορίες για δήθεν βίντεο που κόπηκαν και αφορούν τη χθεσινή συμπλήρωση 13 χρόνων από το «μαύρο». Μέχρι και οδηγίες προς τη διεύθυνση της δημόσιας τηλεόρασης για το τι πρέπει να κάνουν στο δελτίο ειδήσεων των 6, έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντύπωση προκάλεσαν και οι προσωπικές επιθέσεις στον Παύλο Μαρινάκη που δεν πάτησε την άγαρμπη μπανανόφλουδα και απάντησε μεν στους «εισαγγελείς του κοινοβουλίου» που δικάζουν όπως είπε πολιτικούς αντίπαλους αλλά δεν παρέλειψε να αναδείξει τη σημασία του νομοσχεδίου. «Έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση-εισαγγελέας έχει πέσει έξω!» σημείωσε και κάπου εκεί τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους.

Ίσες αποστάσεις από Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας προσπαθεί να μην διαταράξει τις ισορροπίες με τον Αντώνη Σαμαρά. Ως βασικός δελφίνος δεν θέλει να υπάρχει πρόβλημα με τον πρώην πρωθυπουργό και δεν τον αδειάζει ούτε του επιτίθεται όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα, είχε ενδιαφέρον, όπως μου έλεγαν χθες καραμανλικοί και σαμαρικοί βουλευτές, η απάντησή του σε δημοσιογράφους στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών παρουσίας του στα ΜΜΕ, «δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες. Αν πάμε σε μια τέτοια λογική άσπρου-μαύρου, δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ». Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η αποστροφή αυτή αποτελεί απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Όχι καθόλου. Ο κ. Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και βαθιά γνώση. Ο πρώην πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του». Και με τον αστυφύλαξ (Μητσοτάκη) και με τον χωροφύλαξ (Σαμαρά) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ενότητα και όραμα

Πάτησε την κόρνα της προεκλογικής περιόδου ο πρωθυπουργού και όλοι είναι στα κόκκινα ή ήδη έχουν ξεκινήσει για τα καλά τον προεκλογικό τους αγώνα. Όπως στην Ανατολική Αττική όπου εκεί θα γίνει μάχη από την δεύτερη θέση και κάτω αν και σε περίπτωση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχουμε εκπλήξεις όπως φαίνεται. Ο Στέλιος Πέτσας, με ενημέρωσε άνθρωπος μου τον οποίο και εμπιστεύομαι, ότι έκανε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο Μουσείο Οίνου Μάρκου και στην ομιλία του είχε ως κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για ενότητα και το νέο όραμα για την Ελλάδα του 2030, ενώ κάλεσε σε συστράτευση τον κόσμο της Νέας δημοκρατίας για μία νέα αυτοδυναμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ θα είμαστε, να σας ενημερώνουμε για τις πολιτικές εκδηλώσεις που θα κάνουν υποψήφιοι ανά την Ελλάδα.

Η χάρη στο ΥΠΕΞ

Πολύ ζητήσει έχει γίνει τις τελευταίες ώρες για την τροπολογία με την οποία δημιουργείται μόνιμη θέση υπηρεσιακού υφυπουργού Εξωτερικών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ευχαριστημένοι διότι πρόκειται για πάγιο και διαχρονικό αίτημα. Η θέση είναι τώρα για την νυν υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Μου έλεγαν βέβαια από το ΥΠΕΞ, ότι ποιος γνωρίζει και ποιος είναι σε θέση να τεκμηριώνει καλύτερα τις νομικές θέσεις της χώρας στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις της αν όχι οι Ελληνίδες και Έλληνες διπλωμάτες καριέρας; Βέβαια, οι αποφάσεις ανήκουν και θα ανήκουν στον εκάστοτε υπουργό, υπό προϋποθέσεις όμως οι δύο πόλοι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και κυρίως αποτελεσματικά.

Ο Τσίπρας απαντάει στον Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται σήμερα στο συνέδριο για τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου ως ομιλητής, με θέμα που από μόνο του στέλνει μήνυμα. Η προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Τίτλος που θα μπορούσε να έμοιαζε και ως ένα είδος πολιτικής διακήρυξης. Οι καλοί συνάδελφοί μέσα από τις ερωτήσεις τους, σίγουρα θα αγγίξουν το ουσιαστικό της υπόθεσης, αλλά αυτό που μπορώ να σας πως με βεβαιότητα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά κάποιο τρόπο χθες, η συνέντευξη, δεν έκλεισε τη συζήτηση αλλά την άνοιξε με τον Τσίπρα να παίρνει σήμερα τη σκυτάλη.

Αντιγράφει τον Τσίπρα ο Ανδρουλάκης

Με κεντρικό μήνυμα «πάρε θέση στον κύκλο» ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε νέες και νέους να ανέβουν στην σκηνή και να συνομιλήσουν «μαζί» για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Αυτό έγινε χθες στη Δραπετσώνα όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε κατ΄ ιδίαν συζήτηση με περίπου 100 εκπροσώπους της νέας γενιάς. Η συζήτηση μαζί τους είχε χρονική διάρκεια πέντε λεπτών και μόλις τελείωνε ο ένας ανέβαινε κάποιος άλλος στη σκηνή. Η πρωτότυπη αυτή εκδήλωση με την κυκλική εξέδρα έγινε σε έναν βιομηχανικό χώρο στην περιοχή των Λιπασμάτων και δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση τις παραδοσιακές κομματικές εκδηλώσεις που έχουν συνηθίσει τα κοινά του ΠΑΣΟΚ. Να πω την αλήθεια αυτό θυμίζει τις εκδηλώσεις του Αλ. Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, γι’ αυτό άκουσα ότι τον αντιγράφει, αλλά να θυμίσω ότι αυτό το μοντέλο είχε εφαρμόσει πριν πολλά χρόνια και ο Κώστας Καραμανλής στη ΝΔ.

Τρέχει η ΕΛ.Α.Σ.

Μου λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι όλα είναι ανοικτά για το χρόνο των εκλογών και δεν αποκλείει εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα έδωσε εντολή χθες να προχωρήσει η οργανωτική συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της οποίας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Σκύρου. Θα γίνει και πρώτη συνεδρίαση το μεθεπόμενο Σάββατο της ΠΕ και εντός των ημερών θα μάθουμε τα μέλη της και όσους-όσες απαρτίζουν και το Εθνικό Συμβούλιο – μιλάμε για ορισμό με βούλα Αλ. Τσίπρα.

Το επικό άδειασμα στον Φάμελλο

Μεγαλοπρεπές άδειασμα -έτσι μου το χαρακτήρισαν, επεφύλαξαν εννέα βουλευτές στον Σωκράτη Φάμελλο. Απολύτως σουρεαλιστική κατάσταση που βιώνει ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είχε σαφή πολιτική αιχμή. Η ερώτηση που κατέθεσε ο διαγραφείς από τον Σ. Φάμελλο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, συνοδεύεται από τις υπογραφές εννέα βουλευτών της ΚΟ από την οποία καρατομήθηκε. Το φαινόμενο εκ πρώτης όψεως μοιάζει παράδοξο αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και αυτό καθώς η κατάσταση στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγελαφική, κυρίως όμως δείχνει κάτι πιο ουσιώδες. Ότι οι βουλευτές που συνυπογράφουν την ερώτηση του διαγραφέντα συναδέλφου τους, αγνόησαν στην πράξη τον πρόεδρο του κόμματος που έθεσε εκτός ΚΟ τον θορυβώδη βουλευτή, ο οποίος αντιδρά στο σχέδιο «εξαέρωσης» του ΣΥΡΙΖΑ. Την ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Άδωνι Γεωργιάδη υπογράφουν εκτός του Π. Πολάκη, οι Ν. Παππάς, Χρ. Γιαννούλης, Ρένα Δούρου, Χ. Μαμουλάκης, Κ. Μπάρκας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Θ. Ξανθόπουλος, Αν. Παναγιωτόπουλος και Γ. Παπαηλιού. Όντως συριζαίικος σουρεαλισμός!

Τα εύσημα των Κωνσταντοπουλαίων στον Σαμαρά

Ξαφνιάστηκαν πολλοί όταν άκουσαν τα εύσημα που απέδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ιδιαίτερα ο πατέρας της και βετεράνος πολιτικός της Αριστεράς, Νίκος Κωνστατόπουλος που είναι δικηγόροι πολιτικής αγωγής, στον Αντώνη Σαμαρά που κατέθεσε χθες στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με έξυπνο τρόπο έθεσε το θέμα των υποκλοπών με την ερώτηση: Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν; Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου, και η πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου» απάντησε ο Σαμαράς που μίλησε με θερμά λόγια για τον φίλο του Σ. Βαληράκη. Το ενδιαφέρον όμως ήταν όταν μετά την κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού, ο Ν. Κωνσταντόπουλος, χαρακτήρισε την κατάθεσή του ως μια πράξη τιμής προς τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, αναδεικνύοντας το ήθος, την αγωνιστικότητα και την προσφορά του στη δημοκρατία και την πατρίδα και υπογράμμισε τη σημασία της σημερινής κατάθεσης για τη δημόσια ζωή της χώρας.

Η κοινή εταιρεία Dimand – ΔΕΗ για τα νέα γραφεία

Η νεοσύστατη εταιρεία που πληροφορούμαι ότι πλέον είναι έτοιμη, με τη συμμετοχή της Dimand και της ΔΕΗ, έχει έναν και βασικό σκοπό. Που είναι η ανάπτυξη του καινούργιου κτιρίου γραφείων από πλευράς Dimand. Θυμίζω εδώ ότι το έργο, ως κατασκευάστρια εταιρεία το τρέχει η Τέρνα. Αλλά πλέον μπαίνει και στο παιχνίδι η Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου μέσω της εταιρείας Powerhub. Το όνομα βέβαια είναι ενδεικτικό και του project που αναλαμβάνει πλέον η Dimand, καθότι η ΔΕΗ είναι συνδεδεμένη με την ενέργεια εξ ου και η ονομασία. Δεν σας μιλάω για κάτι άλλο παρά για το μεγαλεπήβολο εγχείρημα κτιρίου γραφείων της ΔΕΗ στο στρατόπεδο Πλέσσα στη λεωφόρο Μεσογείων. Τον σχεδιασμό του οποίου έχει κάνει το γραφείο Bobotis Architects. Με κάποιον τρόπο, όποια πέτρα κι αν σηκώσει κανείς, θα δει τη Dimand από κάτω.

Το νέο deal 222 εκατομμυρίων από Μαρινάκη

Νέα κίνηση ενίσχυσης στον κλάδο του ξηρού φορτίου φέρεται να δρομολογεί η Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη, με παραγγελία τεσσάρων νέων πλοίων τύπου kamsarmax bulk carriers σε κινεζικό ναυπηγείο. Πρόκειται για πλοία χωρητικότητας 82.000 dwt, ενώ η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει και την δυνατότητα για την κατασκευή ακόμη δύο μονάδων. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 222 εκατ. δολάρια, με τις παραδόσεις των πλοίων να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2028. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, το deal κλείδωσε κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του ομίλου να αυξήσει περαιτέρω την έκθεσή του στην αγορά των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου.

Η νέα εταιρεία των γυναικών της οικογένειας Δέμου

Έχει ενδιαφέρον η νέα εταιρική κίνηση με πληροφορούν ότι έγινε από μέλη της οικογένειας Δέμου, της γνωστής φαρμακοβιομηχανίας Demo. Πρόκειται για τη σύσταση της Azure Nest με έδρα το Κρυονέρι. Το αξιοσημείωτο στην υπόθεση είναι ότι στη νέα εταιρεία δεν εμφανίζεται να συμμετέχει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Demo, Δημήτρης Δέμος. Αντιθέτως, το σχήμα έχει έντονο γυναικείο αποτύπωμα από την οικογένεια. Μοναδική μέτοχος της Azure Nest είναι η Ιωάννα Δέμου, η οποία καλύπτει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 εκατ. ευρώ, με εισφορά σε μετρητά. Η ίδια αναλαμβάνει και πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης η Στέλλα Δέμου και η Δήμητρα Δέμου ως μέλη, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός εταιρικού οχήματος με καθαρά οικογενειακό χαρακτήρα, αλλά χωρίς την παρουσία του επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας. Η δραστηριότητα της νέας εταιρείας δεν είναι φαρμακευτική. Αντιθέτως, ο βασικός σκοπός της αφορά υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ στο καταστατικό περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες κεντρικών γραφείων, παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς και αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

Η αποχώρηση που έγινε με θόρυβο

Μαθαίνω ότι πολύ πρόσφατα, η μέχρι πρότινος εμπορική διευθύντρια των Market In, Λουκία Λεγάκη, αποχώρησε. Και μάλιστα ότι με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Για μία αλυσίδα με τζίρο 400 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και για κάποιους στην αγορά, με φιλοσοφία που δεν συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα. Οι πληροφορίες μου μάλιστα λένε ότι υπήρξε και λεκτικός διαξιφισμός, με την Λεγάκη λίγες ώρες μετά να στέλνει mail στη διοίκηση της αλυσίδας και να δηλώνει την παραίτησή της.

Το τζακπότ για Βασιλάκη και Hertz στην Πορτογαλία

Όπως λένε οι αριθμοί που διαβάζω με περίσσια προσοχή, η Πορτογαλία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά για τη δραστηριότητα της Hertz εκτός Ελλάδας, δίνοντας πρόσθετη ώθηση στον όμιλο Βασιλάκη στο κομμάτι των μισθώσεων αυτοκινήτων. Και αυτό γιατί στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η διεθνής δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκινήτων εμφάνισε κύκλο εργασιών 37,6 εκατ. ευρώ, από 31,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,3%. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται κυρίως στην Πορτογαλία. Εκεί καταγράφηκε άλμα εσόδων 39%, τόσο από τις μισθώσεις όσο και από τις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Παρά την ισχυρή άνοδο των εσόδων και τη λειτουργική βελτίωση, τα καθαρά αποτελέσματα στη διεθνή δραστηριότητα παραμένουν αρνητικά. Ο βασικός λόγος είναι οι αυξημένες αποσβέσεις, που συνδέονται με το πλάνο συνεχούς ανανέωσης και αναβάθμισης του στόλου. Με άλλα λόγια, ο όμιλος επενδύει σήμερα σε στόλο, πληρώνοντας λογιστικά το κόστος, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει την αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Hertz συνέχισε επίσης με θετικό ρυθμό. Ο κύκλος εργασιών στις μισθώσεις αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 7,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 63,1 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη σταθερά ισχυρή ζήτηση από εταιρικούς πελάτες, αλλά και στη χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, που πλέον δεν περιορίζεται τόσο αυστηρά στους παραδοσιακούς μήνες αιχμής.

Η μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό γιαούρτι

Μια αγορά με χαρακτηριστικά «χρυσής ευκαιρίας» φαίνεται ότι ανοίγεται για το ελληνικό γιαούρτι διεθνώς. Από τις πληροφορίες μου, ακούω ότι οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βλέποντας ένα προϊόν με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στο παγκόσμιο καλάθι γαλακτοκομικών. Οι αριθμοί μόνο αμελητέοι δεν είναι. Η παγκόσμια αγορά γιαουρτιού εκτιμάται σήμερα στα 120 δισ. ευρώ, με το ελληνικό γιαούρτι να αντιστοιχεί ήδη σε περίπου 15 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή σχεδόν στο 12% της συνολικής αγοράς. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις προβλέψεις. Έως το 2031 η κατηγορία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 25 δισ. ευρώ παγκοσμίως, καταγράφοντας υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το συνολικό γιαούρτι.