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Αναδιοργάνωση της ΝΔ

Καλημέρα σε όλους. Διά βοής αναμένεται να εκλεγεί σήμερα γραμματέας της ΝΔ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που έχει ως στόχο, με βάση όσα έμαθα ότι συζήτησε με τον πρωθυπουργό, την πλήρη αναδιοργάνωση του κόμματος. Ο Κ. Μητσοτάκης μου είπε καλή πηγή ότι έδωσε πλήρη ελευθερία στον Κ. Κυρανάκη να κάνει ότι αλλαγές ο ίδιος κρίνει στο οργανόγραμμα της ΝΔ και σε θέσεις στον κομματικό μηχανισμό διότι αυτός θα τρέξει και τις εκλογές με ό,τι αυτό σημαίνει. Και όπως μου είπε έμπειρο στέλεχος σε αρκετούς νομούς η κατάσταση δεν είναι καλή.

Σχέδιο αντί-Σαμαρά

Ένα από τα πρώτα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Κ. Κυρανάκης είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που σχεδιάζεται, αν και όλα είναι στον αέρα για το εάν και πότε θα ανακοινωθεί. Πάντως, εάν ανακοινωθεί, όπως επιμένουν οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού, ο νέος γραμματέας της ΝΔ θα έχει σχέδιο αντιμετώπισής του, γιατί η πίεση που θα δεχτεί το κυβερνών κόμμα θα είναι μεγάλη.

Στην κουβέντα η ΔΕΘ

Εκτός από την εκλογολογία στην κουβέντα μπαίνει και το καλάθι της ΔΕΘ. Έμπειρο γαλάζιο στέλεχος μου έλεγε τα εξής: «Η ΔΕΘ αυτή θα είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές, οπότε θα είναι και εκείνη με το πιο ευρύχωρο καλάθι». Μου υπενθύμισε επίσης ότι σε κουβέντα που είχε παλιά με τον τσάρο της οικονομίας και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, πριν από το 2025 του είχε πει ότι ήδη ετοίμαζαν το καλάθι της ΔΕΘ του 2026. Μαθαίνω ότι ήδη υπάρχει στην άκρη, παρά τις μέχρι τώρα παροχές, ένα σεβαστό ποσό το οποίο θα διατεθεί και σε καμία περίπτωση κατά τον πάγιο κανόνα Μητσοτάκη δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πάντως, για να με προλάβει ο συνομιλητής μου μου ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέω όσα θα δοθούν στη Θεσσαλονίκη με πρόωρες εκλογές. «Πόσες φορές πρέπει να σας πει ο Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027;» ήταν τα λόγια του.

Τι θα γίνει με τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο, λοιπόν, κινείται πλέον στον ρυθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το κυβερνητικό επιτελείο να μετρά αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια της πρωθυπουργικής ατζέντας. Η φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί και επίσημα την είσοδο της χώρας στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Δεν γνωρίζω το πακέτο που θα δώσει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο 13ος μισθός δεν θα δοθεί στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως έχει ακουστεί κατά καιρούς στη σφαίρα τις σεναριολογίας. Η γραμμή της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι να μην υπάρξει καμία κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και να στείλει λάθος σήμα στις αγορές, όσο κι αν στεναχωρηθούν κάποιοι.

Στην Α΄ Αθηνών η Σδούκου

Η Αλεξάνδρα Σδούκου μετακομίζει οριστικά στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της πρωτεύουσας ύστερα από ρητή επιθυμία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να μπει η ίδια στην «αρένα» της Α΄ Αθηνών ⁠βλέποντας στο πρόσωπό της ένα δυνατό χαρτί που μπορεί να «πουσάρει» ιδανικά το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, έχουν θετικό πρόσημο για τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, καθώς η παρουσία της στα ΜΜΕ έχει εκτιμηθεί με το παραπάνω. Στόχος είναι η Σδούκου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινές, σκληρές μάχες στα τηλεοπτικά παράθυρα, αφού αν κατέβαινε στα Γρεβενά θα ήταν δύσκολο να στηρίξει το κόμμα με συχνή παρουσία στα ΜΜΕ. Το ενδιαφέρον στοιχείο της εξίσωσης είναι ότι ο δρόμος για τη νέα υποψήφια ανοίγει χωρίς δύο πολύ μεγάλα εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν το έργο της. Όπως σχολίαζε και η ίδια σε κύκλους, το ψηφοδέλτιο ελαφραίνει από δύο «βαριά» και άκρως ανταγωνιστικά ονόματα. Από τη μία, ο πρόεδρος της Βουλής, ⁠Νικήτας Κακλαμάνης, φαίνεται πως παίρνει τον δρόμο για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αφήνοντας χώρο στη νέα γενιά. Από την άλλη, εκτός μάχης της Α΄ Αθηνών μένει και η Άννα Ροκοφύλλου, η οποία είχε καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Σαν την τρίχα από το ζυμάρι

Καλεσμένος στην εκπομπή Συνδέσεις ήταν ο Παύλος Μαρινάκης που έφτασε μάλλον λίγο νωρίτερα και παρακολούθησε όσα έλεγε ο Νίκος Παππάς για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Και απ’ ό,τι καταλάβαμε, μάλλον τον λυπήθηκε βλέποντάς τον να επιχειρηματολογεί για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος -μετά το rebranding- της ΕΛ.Α.Σ. τους φόρτωσε τις ευθύνες για την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας αλλά και για την περίοδο της αντιπολίτευσης και τώρα τους κουνάει και το δάχτυλο. Και όπως είπε και ο Πάυλος Μαρινάκης, είναι βουλευτές που διετέλεσαν υπουργοί, που πέρασαν νόμους και βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμα και με καταδίκες. Νόμους που πήραν το όνομά τους, αλλά ουσιαστικά είναι νόμοι του Αλέξη Τσίπρα, εκτός αν νομίζει κανείς ότι για παράδειγμα οι συντάξεις κόπηκαν με απόφαση Κατρούγκαλου. Θα λέγαμε, πάντως, ότι αυτό που είπε ταιριάζει απόλυτα με όσα γίνονται και τις σχέσεις Τσίπρα και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι στο τέλος τούς πέταξε «σαν την τρίχα από το ζυμάρι».

Αρνητικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ

Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ και σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του μετά και την πτώση στις δημοσκοπήσεις και την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση. Πολλά αρνητικά ακούγονται για την ηγεσία του κόμματος, τόσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για την ηγετική ομάδα. Πάμε να τα δούμε.

Κατήφεια στη Χαριλάου Τρικούπη

Δεν μένω στο ανάθεμα των Πασόκων για τις δημοσκοπήσεις και στη δαιμονοποίησή τους, αν και μέχρι την εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα όλα ήταν καλά και δεν φώναζαν, αλλά στην εσωτερική γκρίνια που εκδηλώνεται με επίκεντρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η κριτική που του ασκείται είναι έντονη από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Ο ίδιος δεν φαίνεται να κάμπτεται και επιμένει ότι η εικόνα δεν είναι αυτή που εμφανίζεται και σύντομα θα υπάρξει «διόρθωση» στις μετρήσεις και θα δείχνουν μια διαφορετική κατάσταση.

Ανοίγει το παιχνίδι

Η κατάσταση, όμως, που έχει διαμορφωθεί για το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο είναι αρνητική και αυτό δεν το αρνείται η ηγεσία του κόμματος και μάλιστα το συζητάνε σε όλους τους τόνους. Ουδείς όμως θέλει να δείξει ότι προτρέχει και δημιουργεί προβλήματα στον Ν. Ανδρουλάκη που φαίνεται πως έχει αποφασίσει να ανοίξει το παιχνίδι σε πολλά κεντρικά στελέχη με δυνατό αποτύπωμα στην κοινωνική βάση του κόμματος. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η δημοσκοπική πίεση που δέχεται και το «ξύλο» που τρώει το ΠΑΣΟΚ έχει συσπειρώσει όλα τα στελέχη. Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, αλλά και νεότεροι με επιρροή, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, κάνουν επαφές και προσπαθούν να διευρύνουν τον κύκλο των υποστηρικτών τους.

Το βάρος στην Αττική

Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αττική που δεν πάει και πολύ καλά – σας τα έλεγα τις προάλλες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα ενεργοποιηθούν πολλά στελέχη που έχουν μακρά διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ με εμπειρία και σημαντικό δίκτυο επιρροής σε πολλούς δήμους, χώρους εργασίας, συνδικάτα, κ.λπ.

Βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας

Και επειδή το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να τρέχει λόγω Τσίπρα, να σας πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ξεκινήσει μεγάλο κύκλο περιοδειών και θα βγει πιο μπροστά. Η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. και το κλίμα των δημοσκοπήσεων του δίνει ούριο άνεμο στο νέο ταξίδι που ξεκίνησε και θέλει να εκμεταλλευτεί το timing, γιατί, όπως λένε οι συνεργάτες του, αυτή η περίοδος θα κρίνει πολλά για τη δεύτερη θέση και μετά θα μπουν οι βάσεις για την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών.

Το Attica μίνι και η επόμενη πίστα ανάπτυξης

Μαθαίνω ότι ένα από τα σημεία που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή ενημέρωση της διοίκησης της Ideal Holdings, υπό τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, και των πολυκαταστημάτων Attica, υπό τον Δημοσθένη Μπούμη, ήταν η αναφορά στην επόμενη ημέρα του γνωστού retailer πέρα από τα υφιστάμενα πολυκαταστήματα. Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός mini πολυκαταστήματος Attica, επιφάνειας περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, σε περιοχή ενδιαφέροντος στην Αθήνα, την οποία τα στελέχη της αλυσίδας πολυκαταστημάτων δεν θέλησαν να αποκαλύψουν. Πρόκειται για ένα format μικρότερο από τα κλασικά πολυκαταστήματα της αλυσίδας, αλλά με στόχο να αξιοποιήσει την εμπορική δυναμική του brand σε σημεία όπου δεν απαιτείται η ανάπτυξη ενός μεγάλου καταστήματος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο πενταετή σχεδιασμό των Attica, ο οποίος περιλαμβάνει και την περαιτέρω ανάπτυξη των Attica Beauty, καθώς και monobrand καταστημάτων. Συνολικά, η νέα επιφάνεια που σχεδιάζεται να προστεθεί στο δίκτυο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 7.500 τετραγωνικά μέτρα.

60 εκατομμύρια από δύο πλοία για Αγγελικούση

Η κινητικότητα στον ελληνόκτητο στόλο συνεχίζεται και, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων. Στο σκέλος των αγοραπωλησιών, η Maran Dry Management, η εταιρεία ξηρού φορτίου του ομίλου Αγγελικούση, προχώρησε στην πώληση δύο από τα παλαιότερα πλοία του στόλου της σε κινεζική εμπορική εταιρεία. Πρόκειται για τα bulk carriers, Maran Argonaut, χωρητικότητας 177.835 dwt, κατασκευής 2009, και Maran Happiness, χωρητικότητας 177.720 dwt, κατασκευής 2008. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το τίμημα για τα δύο πλοία διαμορφώθηκε στα περίπου 60 εκατ. δολάρια και για τα δύο. Να σας διευκρινίσω εδώ ότι οι πωλήσεις παλαιότερων μονάδων επιτρέπουν την κατοχύρωση αξιών σε μία αγορά όπου εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για πλοία από δεύτερο χέρι. Από την άλλη, απελευθερώνουν κεφάλαια και χώρο για τη σταδιακή ανανέωση στόλου, σε ένα περιβάλλον όπου οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η επενδυτική μάζωξη στο Costa Navarino

Επενδυτικό διήμερο με την παρουσία πολλών και εκλεκτών, άκουσα ότι πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino. Με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, επενδυτών, στελεχών και εκπροσώπων εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους. Η συνάντηση είχε έντονο ελληνικό χρώμα, καθότι η επιχειρηματική αποστολή είχε την ονομασία «Philotimo», αλλά και διεθνείς αναφορές, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εμπειρίες ανθρώπων που έχουν χτίσει επιχειρήσεις, έχουν αναπτύξει οργανισμούς και αναζητούν νέες ευκαιρίες δημιουργίας αξίας. Στους παρόντες ήταν οι συνιδρυτές του φόρουμ για τη startup επιχειρηματική σκηνή, Panathēnea, Λευτέρης Κατσιαδάκης, Φώτης Αθανάτος, Γιώργος Παπανικολάου και Αναστασία Κότσα, καθώς και ο CEO της Coffee Island, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, μαζί με τον επικεφαλής Business Development της εταιρείας, Αχιλλέα Λαζάρου. Παρόντες ήταν επίσης ο CEO της TPL S.A., Σπύρος Κοτσαλίδης, ο CEO του κολοσσού επενδυτικής εταιρείας από τη Σαουδική Αραβία, Thimar Al Arabiya / UIC Family Office, Χρήστος Σαββίδης, ο Managing Director Public Finance της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Stifel Financial Corp., Ike Papadopoulos, ο CEO της συμβουλευτικής εταιρείας επενδύσεων Secure Management, Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, καθώς και ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας ανακύκλωσης προϊόντων καφέ, Coffeeco Upcycle, δρ. Αλέξης Παντζιάρος. Παρούσα ήταν και η Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Costa Navarino, στο αποτύπωμα που έχει αφήσει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και στη δραστηριότητα του ομίλου Phāea στην Κρήτη.

Νέα επένδυση 3,4 εκατομμύρια από την Παλίρροια

Νέα επένδυση στα έτοιμα γεύματα προωθεί η Παλίρροια, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική της βάση στην Εύβοια. Το επενδυτικό σχέδιο της «Παλίρροια Σουλιώτης Α.Ε.» εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο για επιχορήγηση. Για να είμαι πιο σαφής και συγκεκριμένος, όμως, η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Πολιτικά Ψαχνών στην Εύβοια. Το συνολικό ύψος επένδυσης είναι 3,42 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ύψους 1,09 εκατ. ευρώ, ενώ από την υλοποίηση του σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 10 νέων θέσεων εργασίας.

Ο πανταχού παρών, Νίκος Λούλης

Για μια ακόμα φορά είδα ότι ένας από τους ανθρώπους της νέας γενιάς της ελληνικής βιομηχανίας που δύσκολα λείπει από σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις και fora είναι ο Νίκος Λούλης. Ο γεννημένος το 1986 επικεφαλής και διάδοχος της μεγαλύτερης αλευροβιομηχανίας της χώρας, των Μύλων Λούλη, έδωσε το παρών και στη χθεσινή συζήτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιογράφο, Κριστιάν Αμανπούρ, στο Intercontinental για τα 15 χρόνια του iefimerida, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του σε εκδηλώσεις με πολιτικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά. Όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του, σημειώνουν ότι ο Νίκος Λούλης επιλέγει συστηματικά να βρίσκεται εκεί όπου διαμορφώνεται η ατζέντα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, διατηρώντας πάντως χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη δημόσια προβολή. Παρών ήταν και στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου είχε σειρά επαφών και παρακολούθησε συζητήσεις με επίκεντρο την παραγωγή, την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανία. Και μπορεί να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο στην αγορά δεν περνά απαρατήρητο ότι ανήκει σε μία νέα γενιά βιομηχάνων που σταδιακά αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο και στον ΣΕΒ, όπου ήδη συμμετέχει ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου.

Πόσα γαλακτοκομικά τρώμε στην Ελλάδα

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για περιορισμό της κατανάλωσης και τη στροφή σε εναλλακτικά προϊόντα, οι Έλληνες όχι μόνο δεν εγκαταλείπουν τα γαλακτοκομικά, αλλά συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για γάλα, γιαούρτι, τυριά και λοιπά προϊόντα ψυγείου. Τα τελευταία στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η κατηγορία των γαλακτοκομικών στα σούπερ μάρκετ έχει πλέον ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσιες πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανθεκτικές «δεξαμενές» κατανάλωσης στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Ειδικότερα, η συνολική αξία της αγοράς θα φτάσει στα 2,562 δισ. ευρώ για το 2026, από 2,401 δισ. ευρώ το 2025 και 2,289 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,7% φέτος, μετά την άνοδο 4,9% της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια η αγορά των γαλακτοκομικών έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 12% σε τζίρο, επίδοση που δύσκολα περνά απαρατήρητη από τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων.