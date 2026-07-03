BEAST

Δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία

Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσω από ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις σε διάφορους κύκλους και σχετίζεται με την υπόθεση των υποκλοπών και τις καταδίκες σε πρώτο βαθμό αρκετών προσώπων, μεταξύ αυτών και του Ισραηλινού Ντίλιαν της Ιντελέξα. Έμαθα από καλή πηγή, επειδή λέγονται και γράφονται διάφορα, ότι δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν.

Εκλογές του χρόνου

Και μετά την τελευταία πληροφόρηση που είχα για το θέμα των υποκλοπών, ρώτησα τι γίνεται και με τις εκλογές και η καλή πηγή μου ήταν κατηγορηματική και χθες. Υπάρχουν εισηγήσεις, μου είπε, αυτό σ’ το επιβεβαιώνω, για να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά, μου διευκρίνισε, όπως άκουσα από μια κλειστή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, ότι ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος και αμετακίνητος. Εκλογές του χρόνου, μου είπε ότι ήταν η γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το αντι-επιχείρημα για εκλογές

Επέμενα όμως γιατί να μην τις κάνει και το ίδιο στέλεχος με μακρά εμπειρία μου είπε ότι η κυβέρνηση είναι σε φάση μεγάλων μεταρρυθμίσεων και πάρα πολλές από αυτές δεν έχουν αποδώσει ακόμα και το αποτέλεσμά τους θα φανεί μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Άρα, πάνω σε αυτό θα παίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό θα φανεί έντονα και στη ΔΕΘ.

Ανεβάζει στροφές ο Σαμαράς

Δεν χρειαζόταν κανείς να είναι μάγος για να προβλέψει ότι τα όσα είπε προχθές ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τοποθέτησε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, θα εξόργιζαν τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτό, όμως, που δεν περίμενα ήταν μια τόσο άμεση απάντηση, αλλά εν αναμονή του νέου κόμματος είναι φανερό ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός αλλάζει ρυθμούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σαμαράς πήρε αμπάριζα με μία δήλωση, κατά σειρά, τους Μπίστη – Σιακαντάρη – Τσίπρα και Γεραπετρίτη. Αιτία ήταν τα ελληνοτουρκικά, αφορμή το καλώδιο και όσα ειπώθηκαν από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περί μονομερούς ενέργειας πόντισης. Βέβαια μονομερής θα ήταν η ενέργεια αν πράγματι ποντιζόταν το καλώδιο, αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Επανερχόμενος στην ουσία, να σας πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε τον νυν υπουργό Εξωτερικών διότι «δεν αποδοκίμασε» τις αναφορές Μπίστη – Σιακαντάρη.

Κάτι ξέχασε ο Σαμαράς

Ο Γεραπετρίτης, όμως, δεν ρωτήθηκε γι’ αυτό το θέμα, άρα μάλλον θα ήταν κάπως παράταιρο μέσα στον κακό χαμό που γίνεται σε όλα τα μέτωπα να βγει από μόνος του και να καταδικάσει την ΕΛΑΣ. Όπως έχουμε ξαναπεί, ώρες- ώρες το γινάτι του Σαμαρά βγάζει μάτι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να μείνει σε αυτήν την ανθυπολεπτομέρεια, αλλά ν’ απαντήσει στο «καρφί» του Γεραπετρίτη περί των συναντήσεων του με τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και της διεξαγωγής έξι γύρων διερευνητικών επαφών κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το μείζον δηλαδή ερώτημα, ειδικά σε σχέση με τις αλλεπάλληλες κατηγορίες του Σαμαρά έναντι της κυβέρνησης για την πολιτική των «ήρεμων νερών», είναι αν πρέπει Αθήνα και Άγκυρα να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας. Διαβάζοντας, βεβαίως, τη δήλωση ως το τέλος κατάλαβα ότι στόχος του Σαμαρά είναι άλλος και μάλιστα όπως φαίνεται πρόκειται για στρατηγικό στόχο: μιλάω για την ταύτιση Μητσοτάκη – Τσίπρα. «Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα», έγραψε ο Σαμαράς ξεκινώντας επισήμως τον διμέτωπο αγώνα. Να σας θυμίσω ότι το πρώτο παράπονο του πρώην πρωθυπουργού έναντι του Μητσοτάκη είναι ότι δεν κυνήγησε αρκετά τον Τσίπρα για την υπόθεση Novartis.

Το γινάτι Σαμαρά και η Ντόρα

Και επειδή αναφέρθηκα στο γινάτι, μάλλον με αντέγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη για να αστειευτώ. Η βουλευτής και πρώην υπουργός δεν θέλησε να κρατήσει ισορροπίες με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως κάνουν πολλοί κυβερνητικοί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και πέρασε στην αντεπίθεση. Μίλησε για «το γινάτι» του Σαμαρά και ανέφερε ότι θέλει μονάχα να στερήσει από τη ΝΔ την αυτοδυναμία και ότι είναι η τρίτη φορά που θα κάνει κακό στο κόμμα του, ενώ τον χαρακτήρισε προσωποποίηση του φαρισαϊσμού. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι σίγουρη πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Πάντως να σας πω ότι ο ίδιος συνεχίζει τις επαφές του και τον είδαν σε γνωστό στέκι του Παγκρατίου με τρεις βουλευτές, τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Γιώργο Καρασμάνη.

Ποιοι έψαχναν τον Σαμαρά στο Νιάρχος

Δεν ήταν μόνο η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που προκάλεσε συζητήσεις. Εξίσου έντονο ήταν το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε γύρω του, με πρέσβεις σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών να σπεύδουν να συνομιλήσουν μαζί του, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται σε διαρκή αναβρασμό. Στο πλευρό του βρισκόταν ο διαχρονικός φίλος και συνομιλητής του, διεθνολόγος και δημοσιογράφος Δημήτρης Απόκης με πολυετή εμπειρία στα αμερικανικά ζητήματα, επαφές και βαθιά γνώση της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση παρατήρησαν ότι οι συζητήσεις γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πολλές και όχι τυπικές. Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και οι εξελίξεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, οι επαφές του πρώην πρωθυπουργού μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν.

Ο Παπασταύρου και το… δαιμόνιο του Οδυσσέα

Στην πολιτική, δεν είναι συνηθισμένο ένας υπουργός να επενδύει σε έργα που γνωρίζει ότι πιθανότατα δεν θα προλάβει να εγκαινιάσει ο ίδιος. Ο Σταύρος Παπασταύρου, όμως, μιλώντας χθες στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επέλεξε να μιλήσει για τους υδρογονάνθρακες και τον ορυκτό πλούτο, αναδεικνύοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ελλήνων: την ανυπομονησία, που συνοδεύεται από έλλειμμα μακροχρόνιου σχεδιασμού. Όπως είπε, έχουμε μάθει να αναζητούμε το άμεσο αποτέλεσμα και δυσκολευόμαστε να επενδύσουμε σε σχέδια που θα αποδώσουν σε 15 ή 20 χρόνια. Κι όμως, οι μεγάλες εθνικές επιλογές, είτε αφορούν τους υδρογονάνθρακες είτε τον ορυκτό πλούτο, απαιτούν επιμονή, συνέχεια και σχεδιασμό που ξεπερνά κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του στο «δαιμόνιο του Οδυσσέα». Ο υπουργός αναγνώρισε ότι οι Έλληνες διαθέτουν ευρηματικότητα και την ικανότητα να βρίσκουν λύσεις στα δύσκολα, αλλά υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα να συνδυάσουν αυτό το χάρισμα με τη στρατηγική υπομονή.

Η σημαία του νόμου και της τάξης απέναντι στα άκρα

Συγκινησιακά φορτισμένος ήταν στη χθεσινή ενημέρωση συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, που γνωρίζει άλλωστε την Αφροδίτη Νέστορα η οποία έχασε τη μητέρα της από τη δολοφονική επίθεση στην οικία της όπως και τα άλλα δύο στελέχη της ΝΔ που δέχθηκαν επιθέσεις χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί, μάλλον από καθαρή τύχη. Έστειλε όμως σαφή μηνύματα. Ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω στην μάχη για την εφαρμογή των νόμων και την απόδοση δικαιοσύνης ούτε θα υποστείλει της σημαία του νόμου και της τάξης απέναντι στα άκρα. Κάλεσε και τα κόμματα να πράξουν το ίδιο ώστε να μην υπάρξουν νέα επεισόδια στο σίριαλ της παροχής πολιτικής προστασίας στην άκρα αριστερά και τις παραφυάδες της. «Όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος έχουμε μια λειψή Δημοκρατία, ας το συνειδητοποιήσουν λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα» εέπε παραπέμποντας σε περιπτώσεις που η Αριστερά αλλά και η Κεντροαριστέρα απέφυγαν επιμελώς να καταδικάσουν τρομοκρατικές πράξεις «δικαιολογώντας» τες ως δήθεν «παρεμβάσεις». Δεν έκρυψε τα λόγια του. Μίλησε για ευθύνες όλων των κυβερνήσεων φέρνοντας ως παράδειγμα και το 2008 τότε που η αστυνομία κρατούσε άμυνα στην καταστροφή της Αθήνας με πολιτική απόφαση.

Χτίζει το πατριωτικό προφίλ

Και επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα στον Αντώνη Σαμαρά να σημειώσω ότι έκανε επίθεση σε ΕΛΑΣ και ΝΔ χθες με αφορμή τις δηλώσεις στελεχών που στηρίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι θέλουν, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και «Πρέσπες του Αιγαίου». Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι τα μόνα «ήρεμα νερά» είναι αυτά μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και του Αλ. Τσίπρα. Σε αυτό το κλίμα το ΠΑΣΟΚ θέλει να χτίσει πιο πατριωτικό προφίλ και μετά την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου στην Κάρπαθο χθες έγιναν και κάποιες εύστοχες κινήσεις. Ο Ν. Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Μάντζο, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη επισκέφθηκε τους υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Οι συναντήσεις του αυτές, με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, έρχονται μετά από αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ενημέρωση και έχουν ουσιαστικό, αλλά και θεσμικό χαρακτήρα.

Το 25λεπτο τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη

Μπορεί η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να είχε ως επίσημο αντικείμενο την ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στην άμυνα και τα εξοπλιστικά προγράμματα, ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε στο 25λεπτο κατ’ ιδίαν τετ α τετ που είχε με τον υπουργό Νίκο Δένδια, πριν από την έναρξη της διευρυμένης σύσκεψης. Οι δύο πολιτικοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις όχι μόνο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και για το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, σε μια περίοδο όπου οι διεργασίες στο πολιτικό σύστημα πυκνώνουν και τα κόμματα προετοιμάζονται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το τετ α τετ δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς ο Νίκος Δένδιας αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του ως εν δυνάμει κυβερνητικός συνομιλητής σε ζητήματα εθνικής σημασίας.

Πρόσωπο – έκπληξη για την ηγεσία του νέου ΣΥΡΙΖΑ

Στην πλατεία Κουμουνδούρου δύο ομάδες έχουν πάρει θέση μάχης για την επόμενη ημέρα. Από τη μία πλευρά του ρινγκ, ο Παύλος Πολάκης δηλώνει παρών, εκπροσωπώντας την επιθετική και βαθιά αντισυστημική αριστερά, όπου ποντάρει στο θυμικό της βάσης. Από την άλλη πλευρά, όμως, συγκροτείται ένα ισχυρό αντίβαρο. Μια τριπλέτα στελεχών με θεσμική εμπειρία και αναφέρομαι στη Ρένα Δούρου, τον Νίκο Παππά και τον ευρωβουλευτή Κώστας Αρβανίτη όπου αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να προτάσσουν, μια αριστερά πιο comme il faut, με έμφαση στην πολιτικότητα. Σας έχω όμως μία έκπληξη. Μην βριζόμαστε όλοι να θεωρήσουμε ότι αντίπαλος του βουλευτή Χανίων, θα είναι η Ρένα Δούρου. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο, και εδώ είναι η έκπληξη, να κατέβει απέναντι στον Παύλο Πολάκη ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης ο οποίος βλέπει τον εαυτό του στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ Και είναι πληροφορία που δεν χωράει αμφισβήτηση. Θα εξαρτηθεί όπως μαθαίνω από τις δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν το ποιος από τους δύο δείξει ότι «τραβάει» περισσότερο και έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να χτυπήσει στα ίσα τον Παύλο Πολάκη. Αυτός θα πάρει και το χρίσμα του εσωκομματικού αντιπάλου.

Έρχεται παραίτηση Ζαχαριάδη

Την ίδια ώρα, ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Κώστας Ζαχαριάδης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστική ρήξη με την Κουμουνδούρου. Ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, γνωστοποιώντας την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των αποχωρήσεων που δοκιμάζουν την εσωκομματική συνοχή. Στελέχη που παρακολουθούν τις εξελίξεις εκτιμούν ότι η απόφαση του πρώην εκπροσώπου Τύπου είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» τις τελευταίες ημέρες, με τις διαφωνίες για τη στρατηγική και την επόμενη ημέρα της παράταξης να θεωρούνται αγεφύρωτες.

Το όνομα που είχε αποφασίσει η Καρυστιανού για το κόμμα της

Σήμερα θα σας αποκαλύψω το όνομα που ήθελε πρωτίσως η Μαρία Καρυστιανού για τον πολιτικό της φορέα. Όταν πλέον το σενάριο ίδρυσης πολιτικού φορέα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, το μεγάλο ερώτημα που απασχολούσε τους άμεσα εμπλεκόμενους ήταν ένα: Ποιο θα είναι το όνομα του νέου κινήματος; Αρκετοί συνάδελφοι, βασιζόμενοι σε διαρροές αλλά και σε δηλώσεις στελεχών για την ανάγκη «να δοθεί οξυγόνο στους πολίτες», θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι ο φορέας θα ονομαζόταν «Οξυγόνο». Το είχατε διαβάει και εδώ. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή ακριβώς την ταυτότητα είχε αρχικά στο μυαλό της η πρόεδρος του νεοσύστατου κινήματος. Η ιδέα, ωστόσο, δεν προχώρησε, καθώς οι τότε στενοί της συνεργάτες της έβαλαν φρένο στις αρχικές σκέψεις. Και λέω οι τότε συνεργάτες, γιατί ο στενός πυρήνας έχει αποχωρήσει. Αναφέρομαι στον Κυριάκο Τόμπρα, Νίκο Καραχάλιο και Νίκο Νικολόπουλο. Η λέξη «οξυγόνο» δεν μπορούσε να οικειοποιηθεί κομματικά, καθώς η φράση «Δεν έχω οξυγόνο», αποτελεί το κεντρικό, σύνθημα και σύμβολο του αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Ήταν η φράση που κυριάρχησε στις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα και ένωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας Και στην συγκεκριμένη περίπτωση τους άκουσε η Μαρία Καρυστιανού γιατί την προειδοποίησαν ξεκάθαρα ότι η χρήση αυτής της λέξης για έναν προσωπικό πολιτικό φορέα θα πυροδοτούσε σφοδρότατες αντιδράσεις από τους άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Στροφή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους το ΠΑΣΟΚ

Η Χαρίλαου Τρικούπη βλέπει ότι τελικά δεν απέδωσε όσο έπρεπε η διεύρυνση και έχει επιλέξει να σταθεί σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καλή η πρόθεση του Κώστα Σκανδαλίδη αλλά τελικά δεν έφερε τα αναμενόμενα βάση των δημοσκοπήσεων που διαβάζουμε. Μετά τις συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ , με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια και για τις οποίες η στήλη σας είχε ενημερώσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλάζει στρατηγική και στοχεύει πάνω σε δύο κοινωνικές ομάδες που έγιναν τα διαχρονικά υποζύγια της κρίσης και των μνημονίων. Αναφέρομαι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους συνταξιούχους. Στα μέσα της εβδομάδας θα μιλήσει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το δεύτερο χτύπημα είναι καθαρά σημειολογικό και θα δοθεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Μια μεγάλη θεματική εκδήλωση αποκλειστικά για τους συνταξιούχους που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ, για τους ανθρώπους που είδαν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται.

Το όλον ΠΑΣΟΚ στη γιορτή του Χρηστίδη

Η ονομαστική γιορτή του Παύλου Χρηστίδη, χρόνια πολλά από τη στήλη, είδα πως εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές συναθροίσεις των τελευταίων μηνών για το ΠΑΣΟΚ. Στην κεντρική πλατεία της Δάφνης βρέθηκαν σχεδόν όλοι οι βουλευτές του κόμματος, στελέχη και αυτοδιοικητικοί από όλη την Αττική, δίνοντας εικόνα συσπείρωσης. Και φυσικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε εκατοντάδες χειραψίες με τους παριστάμενους. Τι έκανε εντύπωση στους περισσότερους;

Ότι εκεί ήταν παρούσες όλες οι γενιές, με πολλούς νέους ανθρώπους παρόντες, όλες οι φυλές και όλοι με χαμόγελο.

Το τοκ σόου του Κασσελάκη

Και εάν σας άρεσε η πρόσφατη συζήτηση – ντιμπέιτ του Στέφανου Κασσελάκη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να σας πως ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών θα κάνει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Όχι με στέλεχος της ΝΔ, αλλά με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη που τον χαρακτηρίζει σε βίντεό του ένα από τα εξαιρετικά στελέχη του κόμματος και κεντρικούς παράγοντες των Οικολόγων με θέμα την κλιματική κρίση, κλπ.

Η επένδυση των 196 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν συνδέσει το όνομα της Hilton στην Ελλάδα με το εμβληματικό κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα, όμως ο αμερικανικός κολοσσός φαίνεται πως βρήκε το νέο του «προπύργιο» στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, εκεί που δεν το περίμεναν οι πολλοί: στη συχνά «αδικημένη» Δυτική Είσοδο. Η υπογραφή της 25ετούς συμφωνίας διαχείρισης μεταξύ της Dimand και του ομίλου Hilton για το νέο 5άστερο Hilton Thessaloniki στο συγκρότημα του ΦΙΞ, αποτελεί ένα turn-around event για το τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδας. Δεν πρόκειται απλώς για την προσθήκη 184 δωματίων, αλλά για μια στρατηγική κίνηση με ξεκάθαρο τεχνοκρατικό αποτύπωμα που θα δώσει νέα πνοή στην πόλη. Ενώ από την άλλη πρόκειται για ένα καθαρό οικονομικό μήνυμα για το πού μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη σύμπραξη «σηκώνει» μια ανάπλαση-μαμούθ 196 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Αμερικανοί δεν φέρνουν στη Θεσσαλονίκη απλώς 184 high-end δωμάτια και σουίτες, αλλά στο master plan περιλαμβάνεται και μια «ιδιαίτερη μικροζυθοποιία». Σε όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης όπως και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης είναι αρωγοί όπως μαθαίνω αφού αναβαθμίζεται και τουριστικά η νύμφη του Θερμαϊκο;y. Όπως μαθαίνω το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο, θα ανεγερθεί ως νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 11.250 τ.μ.

Τι «ψήνει» η κατασκευαστική της ΑΒΑΞ στο real estate

Δεν είναι μόνο τα εργοτάξια και το ανεκτέλεστο που κρατούν ψηλά τις μηχανές της ΑΒΑΞ. Θα πρέπει επομένως να σας πω ότι ο όμιλος έχει και το κρυφό του «χαρτί» στο real estate, την AVAX Development. Μέσω της οποίας έχτισε σταδιακά ένα χαρτοφυλάκιο με εμπορική αξία που προσεγγίζει τα 165 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέτωπο. Ήδη τρέχουν τρία οικιστικά projects στα Χανιά, περιοχή που παραμένει στο ραντάρ των επενδυτών λόγω του τουριστικού αποτυπώματος, της ζήτησης για εξοχικές κατοικίες και της αυξημένης παρουσίας ξένων αγοραστών. Την ίδια ώρα, η ΑΒΑΞ ετοιμάζεται να ανοίξει νέα εργοτάξια σε δύο νησιωτικούς προορισμούς με ιδιαίτερο χαρακτήρα, την Αστυπάλαια και το Κουφονήσι, όπου η προσφορά ποιοτικών κατοικιών είναι περιορισμένη και η ζήτηση κινείται σε υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το χαρτί της Κύπρου επίσης δεν περνά απαρατήρητο. Στη Λευκωσία προωθούνται δύο νέες αναπτύξεις, ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων και ένας πύργος κατοικιών, δείχνοντας ότι ο όμιλος βλέπει χώρο και εκτός Ελλάδας για projects με εμπορικό βάθος.

Η μετακίνηση από τον Μασούτη

Ο Γιώργος Κανταρτζής θεωρείται ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στο χώρο των σούπερ μάρκετ και των τροφίμων. Με περίπου 20 χρόνια πορείας στον Μασούτη. Από τον οποίο αποχώρησε πριν από λίγο καιρό, αιφνιδιάζοντας ομολογουμένως την αγορά. Παρόλ’ αυτά ο ίδιος δεν άργησε να κάνει το επόμενό του βήμα. Αναλαμβάνοντας όμως μαθαίνω από αρμόδια χείλη, τη θέση του business development director στη γαλακτοβιομηχανία Βαλμάς, που παράγει την ομώνυμη φέτα. Απόδειξη ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι ικανοί θα βρίσκουν πάντα θέση στην πιάτσα. Κάτι που όπως παραδέχονται πολλοί με τους οποίους μιλάω, ισχύει στο 100% στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Δύο παλιοί γνώριμοι στο ίδιο τραπέζι

Ο Βασίλης Λόλας, άλλοτε στέλεχος της Coca Cola, έχει κάνει τη δική του εταιρεία επικοινωνίας τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Σίσσυ Ηλιοπούλου και αυτή με θητεία στην Coca Cola, έχει αναλάβει επικεφαλής μάρκετινγκ και επικοινωνίας στη Lamda Development. Ωστόσο, τα χρόνια και αν περνάνε, κάποιοι μεγαλώνουν μαζί σαν το παλιό καλό κρασί. Μου είπαν λοιπόν, ότι σε συνέδριο που έγινε χθες οι δύο παλιοί φίλοι βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι και είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν και να συζητήσουν πολλά και διάφορα.

Ποιοι αναζητούν υπεύθυνο επικοινωνίας

Να χτίσει το επικοινωνιακό κανάλι της Phaea, της εταιρείας ξενοδοχείων, επιδιώκει η διοίκηση της εταιρείας. Θυμίζω εδώ ότι η Phaea που αποτελεί μία αναπτυσσόμενη αλυσίδα ξενοδοχείων, ανήκει στις αδελφές Αγάπη και Κωνστάντζα Σμπώκου (σύζυγο του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου της ΤΕΜΕΣ), αλλά και στους Γιώργο και Ευτύχη Βασιλάκη της Aegean. Αυτή την περίοδο μαθαίνω ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ξεκινήσει να κάνει κρούσεις, με σκοπό να εντοπίσει τον κατάλληλο επικεφαλής για την επικοινωνία της, με στόχο να ενισχύσει την έξωθεν -και όχι μόνο- εικόνα της.

Προβληματισμός για τον νόμο Ταγαρά

Συναγερμός έχει σημάνει για το άρθρο 251 του νέου Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, νομοθέτημα του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, καθώς η εφαρμογή του φαίνεται πως βάζει φρένο σε επενδύσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επεκτάσεις παραγωγικών μονάδων σε εκτός σχεδίου ακίνητα. Το πρώτο καμπανάκι χτύπησε στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου έχουν μπλοκάρει οικοδομικές άδειες λόγω του ζητήματος με τους δρόμους που δίνουν ή δεν δίνουν πολεοδομικό πρόσωπο στα ακίνητα. Με απλά λόγια, οι υπηρεσίες δόμησης δεν αρκούνται πλέον στο ότι υπάρχει δρόμος. Ζητούν να έχει αναγνωριστεί επίσημα ως δημοτικός ή κοινόχρηστος, με τις σχετικές πράξεις και δημοσιεύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι δρόμοι υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, προέρχονται από αναδασμούς, παλιές διανομές ή αποτυπώνονται σε αεροφωτογραφίες, χωρίς όμως να έχουν περάσει από τη σημερινή τυπική διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές μου, το θέμα έχει φτάσει πολύ ψηλά στην κυβερνητική ιεραρχία. Η κυβέρνηση θέλει να προβάλει φιλεπενδυτικό προφίλ, αλλά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πολεοδομικό μπλόκο που παγώνει επενδύσεις στην περιφέρεια.