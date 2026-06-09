Ο πρώην υπουργός που ζήτησε χάρη από τον Ιερώνυμο

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Άμεσες κινήσεις Μητσοτάκη

Καλημέρα σε όλους. Πολύ πιο γρήγορα από τον αρχικό προγραμματισμό έγινε ο μίνι ανασχηματισμός. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφάσισε να κινηθεί άμεσα και δεν ήθελε να περάσουν 2-3 μέρες ατελείωτης συζήτησης. Αναπόφευκτα το επίκεντρο του ανασχηματισμού ήταν το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς υπήρχαν σκέψεις και εισηγήσεις για αλλαγή του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά τελικά κυριάρχησε άλλη λογική στο περιθώριο της επιλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος.

Ο αναντικατάστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος

Η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αποτέλεσε ένα από τα πιο καυτά ζητήματα στο παρασκήνιο του χθεσινού ανασχηματισμού. Πολλοί τη θεωρούσαν δεδομένη ως αλλαγή, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας εξέπληξε για ακόμα μία φορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβάσεις προς τον πρωθυπουργό για μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη από την κυβερνητική εκπροσώπηση σε υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Τα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι για να καλύψουν τη θέση του «ψηλού» ήταν δύο. Ο έμπειρος Θοδωρής Ρουσόπουλος και η Αλεξάνδρα Σδούκου. Ωστόσο, και οι δύο απορρίφθηκαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι αλήθεια ότι βρέθηκε σε δίλλημα και στο μυαλό του ήταν μία αμφίρροπη κατάσταση, αλλά στο τέλος επικράτησε η πεποίθηση ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει ο καταλληλότερος για τη συγκεκριμένη θέση. Και είναι αλήθεια αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο δημοφιλές στέλεχος από αυτά που έχει αναδείξει η πρωθυπουργική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ανασχηματισμός, λοιπόν, δεν έφερε απλώς αλλαγές, έφερε και επιβεβαιώσεις. Και για τον «ψηλό», η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ήταν ότι το Μαξίμου τον θεωρεί αναντικατάστατο.

Η σκέψη για Ρουσόπουλο

Να πάω στα όσα είχαν συζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες. Οι πηγές μου επιμένουν ότι, εάν τελικά έφευγε ο Π. Μαρινάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, το πρόσωπο που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να τοποθετηθεί στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Αυτό δεν έγινε, αλλά μην αποκλείετε σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό, τον τελευταίο προ των εκλογών, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν είναι υποψήφιος, θα πρέπει να παραιτηθεί 40 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, ο Θ. Ρουσόπουλος να είναι στο νέο σχήμα.

Η επιστροφή Βορίδη

Και επειδή σας ανέφερα για τον ευρύτερο ανασχηματισμό, μου λένε ότι η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη στην προεδρία της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σημαίνει ότι μάλλον θα επιστρέψει στην κυβέρνηση. Εάν γίνει βέβαια αυτός ο τελευταίος ανασχηματισμός που μιλάνε όλοι προ των εκλογών. Ο πρωθυπουργός θεωρεί επιβεβλημένη την επιστροφή του σε μια χρονική στιγμή που υπάρχει η πίεση από τα δεξιά και με πιθανή την έλευση του νέου δεξιού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Η στήριξη σε Χατζηβασιλείου

Θα σταθώ στον μίνι ανασχηματισμό και στη στήριξη του πρωθυπουργού στον Τάσο Χατζηβασιλείου που επανήλθε στην κυβέρνηση. Ο βουλευτής Σερρών θα είναι υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Βασική του δουλειά είναι η προετοιμασία της χώρας για την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μην ξεχνάτε όμως ότι εκλέγεται στις Σέρρες, όπου η ΝΔ έχει πρόβλημα πλέον μετά και την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος.

Η αναβάθμιση Κώτσηρα και τα νέα πρόσωπα

Το άλλο πρόσωπο όμως που κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του Γιώργου Κώτσηρα, που είναι από τους βουλευτές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί τα τελευταία χρόνια. Είναι νέος βουλευτής και όμως τα πάει καλά και αυτό εκτιμήθηκε και τοποθετήθηκε αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Γενικά είναι από τη νέα γενιά στελεχών και μου λένε ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα παίξει με νέα πρόσωπα στον δρόμο για τις εκλογές.

Έρχεται ο Τραμπ στην Αθήνα

Η στήλη σάς είχε ενημερώσει εδώ και καιρό για την πιθανότητα να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα εντός του Ιουλίου. Ε, λοιπόν αυτό το μάθαμε ουσιαστικά από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ’, που βρέθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών. Ο Θεόφιλος ήταν στον Λευκό Οίκο προ ημερών για να τιμήσει τον Τραμπ και εκεί τον άκουσε να του λέει ότι έχει τη διάθεση να έρθει στην Αθήνα και μάλιστα μίλησε για επικείμενη επίσκεψη. Πότε θα γίνει αυτό; Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πάει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το διήμερο 7-8 Ιουλίου. Άρα, είτε θα έρθει στην Αθήνα πριν ή μετά. Πάντως εκείνη την περίοδο και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επίσκεψη.

Το timing και ο πολιτικός πολιτισμός

Ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη με την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα νωρίτερα από ό,τι περίμεναν πολλοί φάνηκε και στη Βουλή. Έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ένας από τους πρωταγωνιστές των αλλαγών, ο νέος πλέον αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ήταν στην Ολομέλεια έτοιμος να απαντήσει στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που αφορούσαν τη φορολογική πολιτική ως αρμόδιος υφυπουργός στο Οικονομικών. Όμως οι εξελίξεις τον πρόλαβαν. Όλα πάγωσαν στο άκουσμα του ανασχηματισμού και μεταξύ των ερωτήσεων που έμειναν αναπάντητες ήταν και αυτή του προέδρου της ΝΙΚΗΣ. Δημήτρη Νατσιού. σχετικά με το σύστημα εισροών εκροών στα καύσιμα. Αυτό δεν πτόησε τον μέχρι εκείνη την ώρα υφυπουργό Οικονομικών που ήταν καθ’ όλα προετοιμασμένος. Μπορεί να μην απάντησε με τον παραδοσιακό τρόπο, ωστόσο ενεχείρισε όλα τα σχετικά έγγραφα στον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ. Ο Δ. Νατσιός πάντως, όπως μαθαίνω, θα επανακαταθέσει άμεσα την ερώτηση, οπότε θα έχει ενδιαφέρον τι θα απαντήσει ο νεοδιορισθείς υφυπουργός, Δημήτρης Μαρκόπουλος, για αυτό το θέμα.

Ο πρώην υπουργός που ζήτησε χάρη από τον Ιερώνυμο

Να σας ενημερώσω για μία επίσκεψη που έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αφορά ένα γνωστό και προβεβλημένο στέλεχος της Αριστεράς, το οποίο πέρασε το κατώφλι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η επίσκεψη δεν έγινε για να πάρει την ευλογία του Μακαριωτάτου, που σίγουρα θα τη χρειαστεί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στην Κουμουνδούρου – καθώς ο ίδιος θα παραμείνει εκεί. Ο πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για να του ζητήσει να παρέμβει και να «μαζέψει» τον Κωστή Δήμτσα από τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κ. Δήμτσας αποτελεί ένα από τα πλέον έμπιστα και στενά πρόσωπα του Μακαριωτάτου και έναν από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’ δεν φάνηκε διατεθειμένος να μπλέξει στα εσωτερικά των κομμάτων και ο πρώην υπουργός παραπέμφθηκε στις καλένδες, με την ευγένεια που αρμόζει σε εκκλησιαστικό περιβάλλον, αλλά και με απόλυτη σαφήνεια.

Ο Πικετί και ο Τσίπρας

Και να πάω τώρα στον Αλέξη Τσίπρα και στις προετοιμασίες του Ινστιτούτου του για την Γ’ Διεθνή Διάσκεψή του που θα γίνει φέτος στη Λευκωσία στις 17 Ιουνίου – σας έγραψα χθες για το ταξίδι στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο πάνελ θα βρίσκεται ένας εκ των κορυφαίων οικονομολόγων στον πλανήτη, ο Τομά Πικετί. Μάλιστα μου είπαν ότι το σύστημα Τσίπρα θα προβάλλει με ένταση αυτή την παρουσία, διότι οι προτάσεις του έχουν υιοθετηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό σε μεγάλο βαθμό.

Μια πρόγευση για το μέλλον

Στις τελευταίες μετρήσεις βλέπουμε στην πρώτη θέση τη ΝΔ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά στη δεύτερη πλέον την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που ανεβαίνει και σε δημοτικότητα. Ε, την Πέμπτη θα έχουμε ένα άτυπο ντιμπέιτ, αν και σε διαφορετική ώρα. Ο Αλ. Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου για τα 100 χρόνια του, ενώ ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του. Ε, αυτό είναι μια πρόγευση για το μέλλον.

Αντίστροφη μέτρηση

Κοντοζυγώνει, όπως όλα δείχνουν, η ανακοίνωση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ήταν μόνο η ομιλία του στην Κρήτη όπου ο πρώην πρωθυπουργός άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος. Είναι και τα γύρω γύρω που το μαρτυρούν. Όπως, για παράδειγμα, τα «επικοινωνιακά κόλπα» που χρησιμοποιούν και άνθρωποι πολύ κοντά του. Όπως για παράδειγμα μια ανάρτηση που είδα από πολύ στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά με μια κλεψύδρα που κάνει αντίστροφη μέτρηση. Λέτε να είναι θέμα ημερών;

Χωρίς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ τα ΜΜΕ

Κάτι άκουσα όμως για τα ΜΜΕ. Μου είπαν ότι συζητείται μεταξύ των ΜΜΕ πλέον στις εκπομπές να μην καλούνται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με το σκεπτικό ότι πλέον έγινε ΚΕ που ουσιαστικά έδειξε πως το κόμμα αυτό τελείωσε, ενώ στις μετρήσεις καταγράφεται στο 1,5%. Ποιους θα καλούν; Στελέχη της ΕΛΑΣ με εμφανή διάθεση να μπουν στο παιχνίδι των πολιτικών συζητήσεων, κάτι που θα ενδυναμώσει περισσότερο την εικόνα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σκέψεις για παραιτήσεις

Είδα τη διαρροή από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για όσα έγιναν στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και ρώτησα τι γίνεται. Η τοποθέτηση ανθρώπων που είναι κοντά στον πρώην πρωθυπουργό ήταν σαφής. Εάν θέλουν να έρθουν, ας παραιτηθούν. Θα το κάνουν; Δύσκολο για πολλούς, αν και ορισμένοι πλέον κάνουν σκέψεις για ανεξαρτητοποιήσεις και σταδιακά να δουν πώς θα προσεγγίσουν τον Τσίπρα.

Η αστική υπερθέρμανση

Η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς δημοσιογραφικής προσοχής, και μάλιστα για έναν λόγο που αφορά όλους τους κατοίκους της και αναφέρομαι στον καύσωνα. Το Euronews αφιέρωσε εκτενές άρθρο για την ελληνική πρωτεύουσα και την κλιματική πρόκληση που αντιμετωπίζει. Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ βρίσκονται οι δήμαρχοι που έχουν αποφασίσει να αναλάβουν πρωτοβουλία απέναντι στο φαινόμενο της αστικής υπερθέρμανσης και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη μεγάλη ανάπλαση του Ελαιώνα, όπου γεννιέται ένα νέο μητροπολιτικό πάρκο 215.000 τ.μ. πρασίνου στην καρδιά του Λεκανοπεδίου. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στον Χάρη Δούκα ο οποίος έχει δεσμευτεί δημόσια να φυτεύει 5.000 δέντρα κάθε χρόνο στην πόλη.

Η δύναμη των Ελλήνων εφοπλιστών και το στοίχημα των ελληνικών ναυπηγείων

Αν κάτι επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδωνίων, είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολουθούν να κινούνται με δύναμη πυρός στις διεθνείς αγορές ναυπηγήσεων. Τα deals που ανακοινώθηκαν ή συζητήθηκαν στο περιθώριο της διοργάνωσης έδειξαν αφενός το βάθος των επενδυτικών κινήσεων του ελληνόκτητου στόλου, αφετέρου τη δυνατότητα της Ελλάδας να ξαναμπεί, έστω σταδιακά, στον χάρτη της ναυπηγικής παραγωγής. Στο επίκεντρο βρέθηκε για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Προκοπίου, με τη Dynacom Tankers να δίνει ένα από τα μεγαλύτερα σήματα της εβδομάδας. Η παραγγελία ύψους 1,47 δισ. δολαρίων για 12 VLCCs στα κινεζικά ναυπηγεία Hudong-Zhonghua Shipbuilding, για την οποία ήδη σας έχω μιλήσει, δείχνει ότι οι μεγάλοι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν περιορίζονται σε συντηρητικές κινήσεις, αλλά συνεχίζουν να τοποθετούνται δυναμικά σε κατηγορίες πλοίων στρατηγικής σημασίας. Τα very large crude carriers παραμένουν κρίσιμα για τις διεθνείς ροές αργού πετρελαίου και η συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ομίλου Προκοπίου στις προοπτικές των δεξαμενόπλοιων. Την ίδια στιγμή, η Hengli Heavy Industries ανακοίνωσε πακέτο 2,2 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει 21 δεσμευτικές παραγγελίες και τέσσερις υπό προοπτική υπογραφής, για έξι διεθνείς πλοιοκτήτες. Το πακέτο καλύπτει διαφορετικούς τύπους πλοίων, από container ships και bulk carriers τύπου kamsarmax και capesize έως LR2 product tankers και suezmax crude tankers. Το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά είναι ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται παρόντες σε περισσότερες από μία κατηγορίες, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Venergy Maritime του συζύγου της Εριέτας Λάτση, Βύρωνα Βασιλειάδη, η οποία συνδέεται με νέα πλοία τύπου suezmax. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης και στη συμφωνία της Onex Shipyards του Πάνου Ξενοκώστα με τη V Group συμφερόντων επίσης του Βασιλειάδη μαζί με τη θυγατρική της, Antipollution, για σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής 4 και 4 φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων αντίστοιχα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι τα σκάφη προβλέπεται να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου.

Ποιοι πήραν το έργο των νέων συστημάτων επιτήρησης της ΥΠΑ

Μαθαίνω ότι «κλείδωσαν» οι προσωρινοί ανάδοχοι για ένα από τα πιο κρίσιμα έργα εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων επιτήρησης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Το έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκατ. ευρώ, αφορά συστήματα ραντάρ TAR στις τερματικές περιοχές των διεθνών αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας, στην Ανδραβίδα, καθώς και συστήματα μακράς εμβέλειας στις θέσεις Μενετές Καρπάθου, Αττάβυρος Ρόδου και Βίγλα Λήμνου. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ, για το πρώτο τεύχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση «Τhales France SAS» και «Thales Ελλάς Α.Ε.». Για το δεύτερο τεύχος, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωση «Ιndra Sistemas S.A.» και «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.». Το ενδιαφέρον είναι ότι στον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί δύο προσφορές και, μετά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά και την κατάταξη. Πλέον, οι δύο κοινοπραξίες καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ώστε να προχωρήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Τι γίνεται με το deal Lamda – ION στο Ελληνικό

Μου λένε από την κατασκευαστική αγορά ότι ένα από τα πιο κρίσιμα ανοιχτά μέτωπα για τη Lamda Development στο Ελληνικό δεν αφορά μόνο τα εμπορικά ακίνητα ή τις κατοικίες, αλλά τη μεγάλη συμφωνία με τον διεθνή τεχνολογικό όμιλο ION. Πρόκειται για ένα project που, εφόσον ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί, μπορεί να αλλάξει επίπεδο το επιχειρηματικό αποτύπωμα του Ελληνικού, προσθέτοντας στον χάρτη της επένδυσης ένα Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Η Lamda έχει στα χέρια της από τον Αύγουστο του 2025 δεσμευτική προσφορά από την ION για την απόκτηση εκτάσεων εντός του Ελληνικού. Το deal, ωστόσο, δεν έχει ακόμη περάσει στη φάση της οριστικής ολοκλήρωσης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το due diligence θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2026, οπότε και θα φανεί εάν ανοίγει ο δρόμος για την τελική συμφωνία. Για τη Lamda Development, το προβλεπόμενο τίμημα φτάνει τα 450 εκατ. ευρώ, ποσό που από μόνο του συνιστά μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές γης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ελληνικού. Για την ION, όμως, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η ανάπτυξη του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ έως την πλήρη ολοκλήρωσή του. Το project σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε δύο διακριτές περιοχές μέσα στην έκταση του Ελληνικού, με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται έως το 2030.

Πωλητήριο στο νέο οινοποιείο του Σιγάλα;

Μετά την πώληση του Κτήματος Σιγάλα σε Μαρτίνο και Μπουτάρη πριν από λίγα χρόνια, ο ιδρυτής του Πάρις Σιγάλας, έκανε καινούριο οινοποιείο στη Σαντορίνη στην οικογενειακή «κάναβα» στο νησί, με την ονομασία Oeno P. Μαθαίνω ότι τον τελευταίο καιρό ο οινοποιός έχει μπει σε συζητήσεις με ενδεχόμενο πώλησης του οινοποιείου. Χωρίς προς το παρόν να έχει υπάρξει κάτι οριστικό. Φαίνεται, ωστόσο, με κάποιον τρόπο ότι πλέον η Σαντορίνη έχει γίνει δύσκολο σπορ, ακόμα και για εκείνους που για χρόνια δραστηριοποιούνται εκεί. Σας θυμίζω ότι πέρσι οι ποσότητες σταφυλιού ήταν ιστορικά χαμηλές. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αρκετός χώρος για όλους.

Το δάνειο στη ΔΕΗ περνάει από Βαλκάνια και EBRD

Η νέα χρηματοδότηση των 175 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η ΔΕΗ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έρχεται να κουμπώσει πάνω στη στρατηγική του ομίλου να ενισχύσει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αγορές όπου ήδη χτίζει αποτύπωμα. Το δάνειο της EBRD θα στηρίξει την ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, συνολικής ισχύος περίπου 400 MW. Πρόκειται για έργα που, όταν τεθούν σε λειτουργία, εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 760 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 390.000 τόνους τον χρόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU, μέσω μηχανισμού εγγύησης πρώτης ζημίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όπως μου εξηγούν πηγές της αγοράς, επιτρέπει στη ΔΕΗ να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και με όρους που δεν είναι εύκολο να βρεθούν στην αγορά, ειδικά για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις ΑΠΕ που εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες. Το ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, είναι ότι το deal δεν περιορίζεται μόνο στα έργα παραγωγής. Περιλαμβάνει και επιχορήγηση περίπου 75.000 ευρώ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Πάνου Γερμανού

Από αυτά που ακούω, η βράβευση του Πάνου Γερμανού -ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας που πλέoν ανήκει στον όμιλο ΟΤΕ αλλά και επικεφαλής σήμερα του Olympia Group- στο Alba, δεν είχε μόνο τον χαρακτήρα τιμητικής διάκρισης για μία μακρά επιχειρηματική διαδρομή. Αλλά έδωσε και την αφορμή για να φανεί η φιλοσοφία ενός ανθρώπου που έχτισε αρκετές γνωστές επιχειρήσεις. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του και συνομιλώντας με τον Παύλο Τσίμα, ο Πάνος Γερμανός περιέγραψε μία πορεία που, όπως είπε, δεν ξεκίνησε από κάποιον απόλυτο σχεδιασμό. «Δεν σχεδίαζα τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δούλευα από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και δεν ένιωθα κούραση, ένιωθα επιτυχία». Όπως είπε, «το μυστικό δεν είναι μόνο η στρατηγική, είναι να εμπνέεις τους γύρω σου να βλέπουν αυτό που βλέπεις, να πιστεύουν αυτό που πιστεύεις».