Οι δημοσκόποι μετρούν τον Κασιδιάρη και το Μαξίμου ξέρει

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Από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη

Καλημέρα σε όλους. Με γεμάτη ατζέντα και αρκετά διαφορετικές στάσεις ξεκίνησε το αμερικανικό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το πρόγραμμα να αρχίζει από το Σαν Φρανσίσκο και να ολοκληρώνεται στη Νέα Υόρκη, όπου το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Με επενδυτές και επαφές ΑΙ

Στη Silicon Valley το πρόγραμμα έχει έντονο τεχνολογικό και επενδυτικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει επαφές με ανθρώπους μεγάλων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα συναντήσει και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πρώτη στάση το Stanford, σε εκδήλωση του Hoover Institution, με τη συμμετοχή και της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις. Μετά το Σαν Φρανσίσκο, σειρά έχει η Νέα Υόρκη. Εκεί το πρόγραμμα γίνεται περισσότερο διπλωματικό, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται το επενδυτικό σκέλος. Στις 24 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και αργότερα θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν συναντήσεις με ηγέτες, επενδυτές, διεθνή μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, ενώ θα περάσει και από εκδήλωση στο Columbia για την τεχνητή νοημοσύνη. Με λίγα λόγια, το ταξίδι έχει δύο πρόσωπα: Silicon Valley για τεχνολογία και επενδύσεις, Νέα Υόρκη για διπλωματία και ΟΗΕ. Και, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες αποστολές, μένει να φανεί ποιες από τις επαφές θα έχουν συνέχεια, όταν ο πρωθυπουργός επιστρέψει στην Αθήνα.

Η ανησυχία των γαλάζιων βουλευτών

Στην Αθήνα η κατάσταση είναι διαφορετική. Μπορεί στην κυβέρνηση να προετοιμάζουν τις παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί το κόστος της θέρμανσης, όμως στη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα το βλέμμα είναι ήδη στραμμένο στον χειμώνα. Και ο λόγος είναι προφανής: οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα των επόμενων εβδομάδων. Ήδη στην αγορά εκφράζονται φόβοι για ιδιαίτερα υψηλή τιμή εκκίνησης τον Οκτώβριο. Το ζήτημα, όπως είναι φυσικό, φτάνει και στα γραφεία των βουλευτών. Εκεί καταγράφονται οι αντιδράσεις των πολιτών, ιδιαίτερα από περιοχές όπου το πετρέλαιο παραμένει βασικό μέσο θέρμανσης και οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το πετρέλαιο θέρμανσης «πρώτη προτεραιότητα» και προανήγγειλε διπλή παρέμβαση, μεταξύ άλλων με οριζόντια αύξηση του επιδόματος.

Τα μέτρα που δεν ακούμπησαν και οι ριζικές παρεμβάσεις

Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ δείχνουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετωπίστηκαν όχι με ιδιαίτερη θέρμη από τους πολίτες, όπως έγινε βέβαια με την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν, δηλαδή, όπως γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Να πούμε, όμως, ότι οι λογιστικές λύσεις και όχι οι πολιτικές φέρνουν γκρίνια και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κάτι που είναι σε γνώση του πρωθυπουργού. Με το ενεργειακό κόστος να παραμένει αστάθμητος παράγοντας λόγω των διεθνών συγκυριών, το Μαξίμου γνωρίζει ότι η διαχείριση της καθημερινότητας θα κρίνει τις πολιτικές ισορροπίες των επόμενων μηνών. Η ανάγκη για πολιτικές παρεμβάσεις που θα χτυπούν τη ρίζα της ακρίβειας και όχι απλώς θα ανακουφίζουν προσωρινά τα νοικοκυριά αποτελεί το βασικό αίτημα των πολιτών, όπως αυτό καταγράφεται καθαρά πίσω από τις γραμμές των μυστικών και φανερών δημοσκοπήσεων. Και αυτό είναι σε γνώση του πρωθυπουργού και, όπως σας είπα, χρειάζονται πολιτικές λύσεις και όχι λογιστικές, κάτι που το επισημαίνουν και οι δημοσκόποι.

Οι δημοσκόποι μετρούν τον Κασιδιάρη και το Μαξίμου ξέρει

Πάμε τώρα στον Ηλία Κασιδιάρη και καλό θα είναι να προλαμβάνουμε τα πράγματα πριν σκάσουν και μετά να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε. Είναι γνωστό ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες τον μετράνε, αλλά χωρίς να δημοσιοποιούν τα νούμερα και είναι απολύτως λογικό από τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου και, εάν δεν ξέρουν αυτοί, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να ξέρει. Δεν ανησυχούν, όμως, για τον πρώην φυλακισμένο ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά για τη βαθύτερη κοινωνική κόπωση που τροφοδοτεί αυτές τις τάσεις. Συνεπώς το Μαξίμου θα γνωρίζει πού κυμαίνεται ο Κασιδιάρης δημοσκοπικά. Εγώ θα σας πρότεινα να διαβάσετε τη μνημειώδη μελέτη του Αμερικανού ψυχολόγου, Τζορτζ Άρμιταζ Μίλερ, με τίτλο «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two», που δημοσιεύτηκε το 1956 και η οποία αναλύει τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης και της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Εκεί λοιπόν θα βρείτε όλα όσα σας είπα παραπάνω.

Πρώτη γκέλα Αυλωνίτη

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να θέλουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, όμως το παρασκήνιο φαίνεται πως έχει πάρει φωτιά. Μέσα σε λίγες ώρες άνοιξαν περισσότερα του ενός μέτωπα, με τις συζητήσεις για τις πολιτικές συνεργασίες αλλά και μια τηλεοπτική αντιπαράθεση να προκαλούν πονοκέφαλο στην ηγεσία. Αφορμή για το πρώτο επεισόδιο στάθηκαν δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος, λίγες μόλις ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, βάζοντας στη συζήτηση ονόματα όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Οι δηλώσεις προκάλεσαν συζητήσεις και χρειάστηκε στη συνέχεια διευκρίνιση από τον ίδιο, με αναφορά στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Οργή για τον Φαραντούρη

Και εκεί που το ένα θέμα έδειχνε να καταλαγιάζει, προέκυψε νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Νικόλα Φαραντούρη. Σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με την Αλεξάνδρα Σδούκου χρησιμοποίησε τη φράση «χαριεντιζόταν με υπουργούς», προκαλώντας την αντίδραση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, η οποία χαρακτήρισε τη διατύπωση υποτιμητική και σεξιστική και ζήτησε την αποπομπή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη κάτι που λένε παρασκηνιακά και αρκετοί ήδη στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ν. Φαραντούρης επιχείρησε αργότερα να εξηγήσει ότι η αναφορά του είχε αποκλειστικά πολιτικό χαρακτήρα, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση.

Η τοποθέτηση Γιαννίτση και τα ερωτήματα

Όσο και να αποτελείς ένα πρόσωπο που δεν έχει προκαλέσει γενικά ως υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, το να βγαίνεις σήμερα και να υποστηρίζεις πως κυριαρχεί η διαφθορά περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν εγείρει ερωτήματα. Ο λόγος για τον Τάσο Γιαννίτση που σε συνέντευξή του κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση για διαφθορά ξεχνώντας, ενδεχομένως, ότι βρέθηκε στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με συντρόφους που στην πορεία έφτασαν να καταδικαστούν με ποινές για ξέπλυμα χρήματος και άλλα. Φυσικά ο Παύλος Μαρινάκης δεν το άφησε να πέσει κάτω. Και το σχόλιό του ήταν φαρμακερό, αν και με το γάντι που λέει ο λαός. Και όσα έγιναν με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ θύμισε και στην έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα αναφέρθηκε, που αν μη τι άλλο καταγράφει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο Τ. Γιαννίτσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν ζητήματα; Ουδείς υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Ούτε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλο όμως να βλέπεις τραπεζικούς λογαριασμούς και να λες ότι είναι τηλεφωνικοί αριθμοί και άλλο να αντιμετωπίζεις τη διαφθορά και να λαμβάνεις μέτρα, αναγνωρίζοντας λάθη και παραλείψεις.

Η δυσαρέσκεια του Καραμέρου

Είδα μία σιβυλλική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γιώργου Καραμέρου χθες το απόγευμα και μπήκα στη διαδικασία να δω τι υπάρχει πίσω από αυτή, γιατί έβγαλε και μία πικρία. Η τοποθέτηση, λοιπόν, του στελέχους της Ανατολικής Αττικής αντανακλά μια βαθύτερη δυσαρέσκεια που σχετίζεται με τον τρόπο συγκρότησης των τοπικών οργάνων και τη στελέχωση της εκλογικής περιφέρειας. Και για να εξηγούμαι, άνθρωποι από την κοινωνική βάση της ΕΛΑΣ που μάλιστα είχαν μπει μπροστά στα δύσκολα, και αναφέρομαι στην αρχή του εγχειρήματος με την αυτοοργάνωση, αγνοήθηκαν, με συνέπεια ολόκληροι δήμοι να μην βρίσκουν εκπροσώπηση στο συντονιστικό της εκλογικής περιφέρειας, ενώ έμαθα ότι υπάρχει μουρμούρα που αφορά, πέρα από τα κενά σε περιοχές, και τις επιλογές για το Μενίδι, τον μεγαλύτερο δήμο της Ανατολικής Αττικής, και απ’ ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και τη βάση του Γιώργου Καραμέρου. Τώρα βέβαια θυμήθηκα πρόσωπα και πράγματα επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου και τότε οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι στον παραιτηθέντα βουλευτή.

Ανακάτεμα προσώπων ετοιμάζει ο Τσίπρας

Το επόμενο «στοίχημα» για την ΕΛΑΣ, πάντως, δεν είναι μόνο να παρουσιάσει πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις, αλλά να αποκτήσει και το πρόσωπο που θα έχει καθημερινά απέναντί του η κοινή γνώμη. Και αυτό σημαίνει νέα πρόσωπα, νέες χρεώσεις και περισσότερα στελέχη μπροστά στις κάμερες. Στη Συμπαράταξη φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος κύκλος στελέχωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ήδη 11 πρόσωπα που περνούν σταδιακά στην πρώτη γραμμή. Πρόκειται τόσο για στελέχη που ήδη έχουν αναλάβει συγκεκριμένους τομείς όσο και για πρόσωπα που εντάσσονται τώρα στο εγχείρημα. Μου λένε ότι ετοιμάζεται και λίφτινγκ στο οικονομικό επιτελείο με πιθανή την αντικατάσταση του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών, Γιώργου Παππά, αλλά δεν θα γίνει μόνο για αυτόν και θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Στο δεύτερο κύμα μου λένε ότι θα αξιοποιηθεί και η άρτι αφιχθείσα από το ΠΑΣΟΚ, Ρόζα Βρεττού.

Στήνει μηχανισμό κόμματος ο Τσίπρας

Πολλά λέγονται ότι ακόμα δεν έχει κόμμα με κανονική μορφή ο Αλέξης Τσίπρας και από χθες προσπαθούν αυτό να το αλλάξουν στην ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε Συντονιστικές Επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες και αυτό είναι το επόμενο βήμα για να αποκτήσει η ΕΛΑΣ πραγματικό κομματικό μηχανισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά, 596 στελέχη αναλαμβάνουν ρόλο στο νέο οργανωτικό εγχείρημα. Οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν την ευθύνη να «χτίσουν» τις οργανώσεις της ΕΛΑΣ σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, να οργανώνουν δράσεις, να ενισχύουν την εγγραφή νέων μελών και να συμμετέχουν στην οικονομική εξόρμηση του κόμματος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι όσοι αναλάβουν τον συντονισμό του προεκλογικού μηχανισμού δεν θα μπουν στις εκλογικές λίστες.

Μια απουσία που άνοιξε συζήτηση

Μια απουσία από εκδήλωση ήταν αρκετή για να αρχίσουν οι ψίθυροι. Η Μαρία Γρατσία δεν έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση της Κυριακής, όπου παρουσιάστηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα της Μαρίας Καρυστιανού, και η απουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολουθούν στενά το παρασκήνιο – σας τα έλεγα και χθες. Οι συνειρμοί έγιναν ακόμα πιο έντονοι λόγω προηγούμενου περιστατικού. Στην εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί για τα funds είχε απουσιάσει ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Έτσι, κάποιοι έσπευσαν να αναρωτηθούν εάν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στην περίπτωση της Γρατσία. Σύντομα θα φανεί τι συμβαίνει.

Ο Δραγασάκης έβαλε φωτιές

Φωτιές έβαλε στον ευρύτερο χώρο της ΕΛΑΣ, του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα της Κεντροαριστεράς ο Γιάννης Δραγασάκης, με την παρέμβασή του για την προοπτική συνεργασιών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής τάχθηκε υπέρ της ανάγκης να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων. Σε συνέντευξή του στο Libre.gr υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως τα κόμματα του χώρου καταθέτουν επιμέρους προτάσεις, κανένα από μόνο του δεν μπορεί να τις υλοποιήσει χωρίς κάποια μορφή συνεργασίας. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος να απαξιωθεί συνολικά ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος. Έμαθα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν πρόβλημα με αυτήν την τοποθέτηση, ούτε στη Νέα Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ την προσπέρασαν, αλλά μου είπαν ότι στην ΕΛΑΣ δεν τους άρεσε.

Η ευχάριστη έκπληξη στην Αθηνάς

Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στο κλείσιμο ενός από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, της οδού Αθηνάς, για ένα ολόκληρο 24ωρο για τρίτη χρονιά από ό,τι γνωρίζω. Η πρωτοβουλία αυτή διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε και για μία ημέρα. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι πέρασαν από την Αθηνάς, άκουσαν μουσικές, είδαν έναν από τους κεντρικότερους δρόμους να μετατρέπεται σε σινεμά, κάτι που μόνο άσχημα δεν το λες. Αυτό που έμαθα, όμως, είναι ότι ο Χάρης Δούκας σκοπεύει να θεσμοθετήσει την εν λόγω πρωτοβουλία μερικές ημέρες του χρόνου.

Ο Μαρινάκης, τα εισιτήρια, τα γυμναστήρια και ο πολυχώρος στον Ρέντη

Η Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη φαίνεται ότι έχει αφήσει προ πολλού πίσω της τα στενά όρια ενός παραδοσιακού ομίλου media. Το πιο «ζουμερό» στοιχείο που έχω να καταθέσω είναι ότι παράλληλα με την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών, στήνει σταδιακά ένα οικοσύστημα που απλώνεται από την τηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα έως τα εισιτήρια, τη ζωντανή ψυχαγωγία, τα γυμναστήρια και τα ακίνητα. Μία από τις κινήσεις που περνά κάπως κάτω από το ραντάρ είναι η Stagehouse, θυγατρική που συστάθηκε τον Μάρτιο με κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο αγόρασε δύο όμορα οικόπεδα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, του πρώην Allou Fun Park, συνολικής έκτασης 6.020 τ.μ., τα οποία μίσθωσε στη More. Gr Venues για την ανάπτυξη πολυχώρου εκδηλώσεων. Και αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Σας θυμίζω ότι η Alter Ego απέκτησε το 50,1% της More.gr με αρχικό τίμημα 20,04 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό τίμημα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει έως τα 30,06 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μπήκε με 10% στην Alterlife επενδύοντας 4,75 εκατ. ευρώ, ενώ έχει συμφωνήσει να τοποθετήσει 5,5 εκατ. ευρώ για το 33,3% της εταιρείας που θα διαχειρίζεται τη νέα μορφή της συνδρομητικής πλατφόρμας ANT1+ μαζί με Κυριακού και Βαρδινογιάννη. Το επενδυτικό άνοιγμα συνοδεύεται και από ισχυρότερη κερδοφορία. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο όμιλος εμφάνισε τζίρο 74 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,2% και καθαρά κέρδη σχεδόν 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 378,3%.

Οι αδελφοί Δούζη κατεβαίνουν στο Σύνταγμα με ελληνικό μαγειρείο

Νέα κίνηση στην εστίαση μαθαίνω ότι ετοιμάζουν οι αδελφοί Δούζη, οι άνθρωποι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με το Ergon House αλλά και με τη νέα Στοά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον τους στρέφεται στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Πατρώου, λίγα μόλις μέτρα από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, επένδυσαν σε έναν νέο χώρο εστίασης με φιλοσοφία ελληνικού μαγειρείου και έμφαση στην οικεία, καθημερινή κουζίνα. Η επιλογή του σημείου έγινε καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα κομμάτια του ιστορικού κέντρου, με έντονη τουριστική κίνηση αλλά και σημαντική παρουσία εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής.

Η Παληού θα εισπράττει 17.000 δολάρια τη μέρα

Νέο και σαφώς ακριβότερο ναύλο κλείδωσε για το Astarte η Diana Shipping, με την εισηγμένη ναυτιλιακή να συμφωνεί με την Aquavita International για ημερήσιο ναύλο 17.000 δολαρίων. Η νέα ναύλωση ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2026 και εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 5,81 εκατ. δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα στην ελάχιστη διάρκειά της, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2027, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 15 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Kamsarmax των 81.513 dwt, κατασκευής 2013, περνά από ημερήσιο ναύλο 12.500 δολαρίων με την Propel Shipping στα 17.000 δολάρια με την Aquavita, μία αύξηση 36% που βελτιώνει αισθητά την απόδοση του πλοίου. Να σας θυμίσω ότι στο τιμόνι της Diana Shipping βρίσκεται η εφοπλίστρια, Σεμίραμις Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος από το 2021 και κόρη του ιδρυτή της εταιρείας, Συμεών Παληού, ο οποίος παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 36 πλοία ξηρού φορτίου συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 4,1 εκατ. dwt, ενώ έχει ήδη δύο ακόμα Kamsarmax διπλού καυσίμου μεθανόλης υπό ναυπήγηση για παράδοση το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Στα δικαστήρια για το γιαούρτι

Στις δικαστικές αίθουσες περνά πλέον πιο οργανωμένα η μάχη για την προστασία του ελληνικού γιαουρτιού, καθώς ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων επιχειρεί να βάλει φρένο στη χρήση των όρων «Greek yogurt» και «Greek style yogurt» από παραγωγούς του εξωτερικού, όταν το προϊόν δεν έχει ουσιαστική σχέση με το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Αποστολόπουλος, στο συνέδριο των εξαγωγέων, στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα «ελληνικού τύπου» τα οποία, κατά την εκτίμησή του, πλήττουν σημαντικά το ελληνικό γιαούρτι. Το επόμενο βήμα είναι πιο συστηματικό. Ο ΣΕΒΓΑΠ έχει ξεκινήσει συνεργασία με Έλληνα νομικό και καθηγητή πανεπιστημίου στη Γαλλία, τη νομική επεξεργασία της υπόθεσης και την προετοιμασία προσφυγών προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Στόχος είναι να υπάρξει πιο συντονισμένη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη σήμανση, ώστε να αποτρέπεται η παραπλάνηση του καταναλωτή. Η πίεση για προστασία του προϊόντος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, επειδή το ελληνικό γιαούρτι εξελίσσεται σε ισχυρό εξαγωγικό χαρτί για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία.

Ποιοι μοιράστηκαν την πίτα των αιματολογικών τεστ στο Θριάσιο

Κινητικότητα μου είπαν ότι υπάρχει γύρω από τον μεγάλο διαγωνισμό του Θριάσιου Νοσοκομείου για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 2,19 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια. Στη διαδικασία συμμετείχαν έξι εταιρείες, μεταξύ αυτών οι Leriva Diagnostics, Siemens Healthineers Ελλάς, Αντισέλ, Μάγειρας Διαγνωστικά, ELTA 90 MGR και Helix Squared. Το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι στιγμής κατευθύνεται στη Siemens Healthineers Ελλάς, με ποσό κατακύρωσης 407,7 χιλ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ ακολουθεί η Leriva Diagnostics με 362,6 χιλ. ευρώ. Η Αντισέλ εξασφάλισε συμβάσεις 111,8 χιλ. ευρώ. Ενδιαφέρον έχει ότι η Μάγειρας Διαγνωστικά αποκλείστηκε από συγκεκριμένο σκέλος που αφορούσε αυτόματο ανοσολογικό αναλυτή για έλεγχο αναιμίας, καθώς η επιτροπή εντόπισε αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές. Από αυτά που βλέπω και μαθαίνω, η πίτα μοιράζεται σε μία σημαντική αγορά νοσοκομειακών διαγνωστικών, όπου οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες συναντούν ελληνικές εταιρείες με συναφές αντικείμενο.

Οι 10 κυρίαρχες μάρκες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Σήμερα θα σας μιλήσω για αυτοκίνητα. Και θα σας παρουσιάσω τελευταία και «ζεστά» στοιχεία που έχω στα χέρια μου. Τα οποία δείχνουν ότι η Toyota παίζει ουσιαστικά σε δικό της πρωτάθλημα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το 2026. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου έχει φτάσει τις 16.652 ταξινομήσεις και μερίδιο 16,3%, υπερδιπλάσιες από τη δεύτερη Peugeot, που ακολουθεί με 8.137 αυτοκίνητα και 7,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Suzuki με 7.186 ταξινομήσεις και 7%, ενώ ακολουθούν Citroën/DS με 5.784 και 5,7%, Opel με 5.683 και 5,6% και Hyundai με 5.460 αυτοκίνητα και μερίδιο 5,3%. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Dacia με 4.954 ταξινομήσεις, η BMW με 4.599, η Renault με 4.554 και η Kia με 3.951. Το αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι ότι μέσα στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται και premium μάρκα, η BMW, αφήνοντας πίσω αρκετούς «φθηνότερους» κατασκευαστές. Οι δέκα πρώτες μάρκες έχουν ήδη διαθέσει συνολικά περίπου 67.000 επιβατικά αυτοκίνητα. Το μεγάλο μήνυμα, πάντως, είναι η απόσταση που έχει ανοίξει η Toyota από όλους τους υπόλοιπους.