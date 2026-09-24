Όλη η αλήθεια για την υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου

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Τα μηνύματα που φτάνουν σε πρωθυπουργό και Μαξίμου

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τα μηνύματα που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών που προκαλούν μεγάλο τμήμα της ΚΟ της ΝΔ. Μου είπε καλή πηγή ότι είναι ενήμερος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για όσα υποστηρίζουν βουλευτές που θεωρούν ότι με αυτό το κλίμα δεν μπορούν να πάνε με ηρεμία στις εκλογές.

Ο ρόλος της Ντόρας

Η Ντόρα Μπακογιάννη για δεύτερη φορά προειδοποίησε ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας από υπουργούς. Τακτικός συνομιλητής της στήλης, που ξέρει καλά την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μου είπε ότι η Ντόρα έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων από γαλάζιους βουλευτές που θεωρούν ότι αρκετοί υπουργοί «έχουν καβαλήσει το καλάμι» και επιδεικνύουν προκλητική αλαζονεία. Η ίδια έχει δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους της και θέλησε να δημοσιοποιήσει με τον τρόπο της την οργή τους και γι’ αυτό χθες μίλησε για τα φαινόμενα αλαζονείας, ενώ προχθές ζήτησε από υπουργούς να ξεκαβαλικέψουν. Μου είπαν, όμως, ότι θα αναλάβει και έναν άτυπο ρόλο ενδιάμεσου μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και ΚΟ.

Θα δει βουλευτές ο Μητσοτάκης

Λόγω αυτού του αρνητικού κλίματος που υπάρχει στην ΚΟ, μαθαίνω ότι ο πρωθυπουργός έχει δεχτεί εισηγήσεις, εκτός από τις περιοδείες που θα συνεχίσει, να αρχίσει να συναντά σε ομάδες βουλευτές στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό θα ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε έως τα Χριστούγεννα να έχει συναντήσει το σύνολο της ΚΟ σε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα.

Επιχείρηση κατευνασμού των βουλευτών

Επειδή υπάρχει αυτή η υπόγεια ένταση στην ΚΟ της ΝΔ, χθες έγινε και άλλη μια κίνηση με νόημα. Από τη γραμματεία της ΚΟ διεμήνυσαν στους βουλευτές ότι μπορούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση στην ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Διαφοροποιήσεις υπήρξαν όπως και απουσίες και επειδή δεν είναι καιρός για εντάσεις, δόθηκε σήμα για ψήφο κατά συνείδηση.

Η Κοντολίζα και ο Κυριάκος

Θα πάω τώρα έως τις ΗΠΑ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μακριά από τις σκοτούρες της Αθήνας, έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια, μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, Κοντολίζα Ράις. Δεν θα σταθώ σε όσα είπε, αλλά εντόπισα κάτι που θα παίξει προεκλογικά, αν θυμηθείτε όσα σας έγραψα χθες για το ορόσημο του 2030. Σε αυτή τη συνάντηση σκιαγράφησε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας πως πρόκειται για έτος-ορόσημο. Γιατί όμως; Συμπληρώνονται 200 έτη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Μηνύματα στον Ερντογάν

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κυρίως όσα θα πει για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά την ομιλία στον ΟΗΕ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει και αυτός τα δικά του μηνύματα προς την Άγκυρα, αν και στο επιτελείο του αξιολογήθηκε ότι κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο με το παρελθόν χωρίς να σηκώσει υπέρμετρα τους τόνους. Η ομιλία Μητσοτάκη μου λένε θα έχει και το βλέμμα στον Αντώνη Σαμαρά, για να απαντήσει και στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη στρατηγική της έναντι της Τουρκίας.

Οι κινήσεις του Φλωρίδη

Η έλευση του Γιώργου Φλωρίδη στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης μαθαίνω από εγκυρότατη πηγή ότι έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις. Άνθρωπός μου στη Θεσσαλονίκη που γνωρίζει καλά τις γαλάζιες ισορροπίες μού έλεγε ότι ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις για τον ίδιο οι οποίες τον φέρνουν στη 2η θέση – γεγονός που δημιουργεί κλίμα υπέρ του.

Η συγκίνηση του Τάκη Θεοδωρικάκου

Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου του ΕΚΚΕ για τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο υπουργός Ανάπτυξης που πραγματοποίησε τα εγκαίνια δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, όταν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης χαρακτήρισε «συναδέλφους» τους ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που βρίσκονταν στο ακροατήριο. «Μετά από 20 χρόνια εργασίας στον χώρο της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας μόνο ως συνάδελφός σας μπορώ να αισθάνομαι. Διέκοψα την επαγγελματική μου σχέση με αυτόν τον χώρο, αλλά όχι την επιστημονική, την ηθική, την ανθρώπινη και την πολιτική σχέση με τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής έρευνας. Τυπικά δεν είμαι συνάδελφός σας, αλλά ουσιαστικά είμαι», είπε χαρακτηριστικά ο Τ. Θεοδωρικάκος, θυμίζοντας σε όλους πως πριν από τις εκλογές του 2019 αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση ως άνθρωπος της πολιτικής έρευνας περνώντας στον πολιτικό στίβο. Περιττό να πούμε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Μουρμούρα στο ΠΑΣΟΚ για τις μεταγραφές

Από τις ΗΠΑ να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου πληθαίνουν οι φωνές κατά του Νικόλα Φαραντούρη για όσα είπε στην Αλεξάνδρα Σδούκου (ήδη χθες τον επέκριναν η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Ράνια Θρασκιά), αλλά και κατά του Αλέξανδρου Αυλωνίτη. Σε σημείο που ορισμένοι λένε ότι περισσότερη ζημιά έχουν κάνει παρά βοήθησαν με την έλευσή τους στο κόμμα.

Όλη η αλήθεια για την υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου

Περίμενα να κάτσει η σκόνη από τις φήμες για την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπανδρέου του νεότερου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, ώστε να σας μεταφέρω το ακριβές ρεπορτάζ. Τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω προσωπικά, όμως, ειλικρινά, όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του. Και όταν λέμε «όλοι», το εννοώ, πράγμα που αποτελεί μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη και για τα πολιτικά μας πράγματα. Στο διά ταύτα, πάντως, η περιβόητη υποψηφιότητά του στα πράσινα ψηφοδέλτια της Μεγαλονήσου απομακρύνεται αυτή τη στιγμή. Όπως με ενημέρωσαν, η κάθοδος στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις άμεσες προτεραιότητές του, οπότε το συγκεκριμένο σενάριο μπαίνει, τουλάχιστον για την ώρα, στο συρτάρι. Και για να σας το κλείσω εδώ, δεν έχει υπάρξει κάποια κρούση ούτε από τον ίδιο ούτε από τον Γιώργο Παπανδρέου προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Απόβαση πολιτικών για τα 50 ερωτήματα και τις απαντήσεις

Πέρασα χθες βράδυ από την κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή της Α’ Αθηνών και καθηγητή, Άγγελου Συρίγου, «Ελλάδα και Τουρκία: 50 ερωτήματα και απαντήσεις», όπου ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές ξεχώρισα τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά. Κάνοντας μια βόλτα από την αίθουσα, η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να αντικρίσω τέτοια μαζική «απόβαση» πολιτικών προσώπων, καθώς το κοινό θύμιζε περισσότερο κοινοβουλευτική ομάδα σε πλήρη απαρτία! Το μάτι μου «πήρε» κορυφαία στελέχη και υπουργούς, όπως τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Παύλο Μαρινάκη και τον Χρήστο Δήμα, ενώ εκεί ήταν και η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Ευρωπαίος επίτροπος, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, όπως και ο Δημήτρης Τσιόδρας. Από τη μεριά της αντιπολίτευσης, ξεχώρισε η παρουσία του Μιχάλη Κατρίνη. Σίγουρα μέσα στον πολιτικό συνωστισμό θα μου διέφυγαν κι άλλοι, όμως το σίγουρο είναι ότι το πόνημα του Άγγελου Συρίγου κατάφερε να ενώσει διαφορετικές τάσεις και γενιές της πολιτικής μας σκηνής. Καλοτάξιδο.

Ο Τσίπρας ως Καίσαρας

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να πει χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τη φράση «ή εγώ ή κανείς» – δηλαδή ότι μόνο αυτός μπορεί και κανείς άλλος να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η δήλωση αυτή έφερε αντιδράσεις και δεν ήταν λίγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν στη στήλη ότι ο Τσίπρας είναι αλαζονικός, ενώ ένα ιστορικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη μου είπε πως εμφανίστηκε ως Καίσαρας! «Δεν είναι στην κουλτούρα της Αριστεράς τέτοια φρασεολογία», είπε κάποιος άλλος.

Μπουκάλα οι ανεξάρτητοι βουλευτές

«Έμειναν μπουκάλα» είναι μια φράση που ακούγαμε πιτσιρικάδες, όταν κάποιος έμενε με άδεια χέρια και με την προσμονή απλά για κάτι που περίμενε. Ε, κάπως έτσι ένιωσαν χθες και πολλοί, όχι όλοι γιατί με κάποιους ήδη μιλάνε από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε ότι δεν θα πάρει βουλευτές από άλλα κόμματα και θα φτιάξει ΚΟ μετά τις εκλογές. Έμαθα ότι ορισμένοι εκ των ανεξαρτήτων έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ, καθώς αναμένουν και ούτε ένα τηλεφώνημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει

Και από τον Αλέξη Τσίπρα να πάω στοΝ ΣΥΡΙΖΑ που βλέπω ότι ανεβάζει στροφές. Μου λένε ότι η Ρένα Δούρου θα παίξει πολύ από εδώ και πέρα το θέμα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα αντεπιτίθεται επικοινωνιακά, κάνοντας χθες για δεύτερη φορά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με συμμετοχή του γραμματέα του κόμματος, Νίκου Παππά, του βουλευτή Λάρισας, Γιάννη Καριπίδη, του εκπροσώπου Τύπου και Επικοινωνίας, Γιώργου Παναγιωτόπουλου, και του εκπροσώπου Τύπου, Δημήτρη Μελίδη.

Πόσο αντέχει πολεοδομικά η Μύκονος;

Έτυχε πρόσφατα να μιλήσω με άνθρωπο που έχει σχέση με το δικαστικό σύστημα της Μυκόνου, η οποία υπάγεται διοικητικά στη Σύρο. Να σας πω εδώ ότι η Μύκονος διαθέτει Πλημμελειοδικείο, το οποίο εκδικάζει καθημερινά δεκάδες υποθέσεις, κοντά στο κέντρο του νησιού. Αυτό, λοιπόν, που μου έλεγε το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ότι από τις 100 υποθέσεις που δικάζονται, τουλάχιστον οι 80 αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις κάθε λογής. Η υπεραξία που έχει η γη και το παγκόσμιο brand της Μυκόνου αποτελούν θέλγητρο για πολλούς να επενδύσουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά και για αρκετούς ακόμα να δημιουργήσουν μεγαλύτερη υπεραξία σε περιουσίες που τυχόν διαθέτουν, παρακάμπτοντας τις κείμενες διατάξεις του νόμου. Με αποτέλεσμα το εκ των πραγμάτων μικρό σε δυναμική δικαστήριο της Μυκόνου να βρίσκεται καθημερινά με πολλές και διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κατά βάση το πολεοδομικό και κτιριακό απόθεμά του στο νησί των ανέμων.

Τι βρίσκεται πίσω από τα 3 δισ. της Avax

Γεμάτη είναι η ατζέντα της Avax για την επόμενη περίοδο, με τον όμιλο να έχει πλέον ανεκτέλεστο έργων που φτάνει τα 3 δισ. ευρώ, μετά και τις νέες συμβάσεις που υπέγραψε μέσα στο 2026. Το βάρος πέφτει σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στην ενέργεια, όπου η AVAX έχει κλείσει έργα για φωτοβολταϊκά 525 MW στη Βόρεια Ελλάδα ύψους 172 εκατ. ευρώ, ακόμη 275 MW στη Ρουμανία προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αλλά και την κατασκευή της μονάδας φυσικού αερίου 794 MW στη Λάρισα. Παράλληλα, προστέθηκε και ο αγωγός υψηλής πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή, έργο 105 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΣΦΑ. Δεύτερος πυλώνας είναι τα μεγάλα έργα υποδομής. Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας παραμένει το μεγαλύτερο project, με υπόλοιπο ανεκτέλεστο 648 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τα έργα υποδομών στο Ελληνικό και οι οδικοί άξονες Μπράλος-Άμφισσα και Ιωάννινα-Κακαβιά. Πρέπει να σας πω εδώ ότι μεγάλο μέρος αυτών των έργων βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος έχει ήδη «κλειδώσει» σημαντικό κομμάτι μελλοντικών εσόδων και επιχειρεί να χτίσει την επόμενη ημέρα με μεγαλύτερη έκθεση σε ενέργεια, παραχωρήσεις και σύνθετα έργα υποδομής.

Ο Μάριος Φωτιάδης, ο επενδυτής από το λάδι στο real estate

Νέα κίνηση στο real estate μου έλεγε άνθρωπος που εμπιστεύομαι ότι ετοιμάζει ο Μάριος Φωτιάδης, ο επιχειρηματίας που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χτίζει διακριτά το επενδυτικό του αποτύπωμα και στην Ελλάδα. Στην αγορά φέρεται να συνδέεται με τη νεοσύστατη Athenian Homes – Nea Ionia Μονοπρόσωπη Α.Ε., με έδρα στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι και αρχικό κεφάλαιο 170.000 ευρώ. Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η κυπριακή S27 Holding Limited, ενώ το καταστατικό αφήνει αρκετά ευρύ πεδίο δράσης, από κατασκευή κατοικιών και πολυκατοικιών έως αγοραπωλησίες, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Η ονομασία «Nea Ionia» προϊδεάζει μάλιστα για το πού ενδέχεται να βρίσκεται το πρώτο επενδυτικό ενδιαφέρον του νέου σχήματος. Ο Φωτιάδης έχει πολυετή επιχειρηματική παρουσία εκτός Ελλάδας στους κλάδους της υγείας και των βιοεπιστημών, ενώ στην εγχώρια αγορά έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του μέσω ενός εντελώς διαφορετικού project. Πρόκειται για το Ootopia στην Αργολίδα, μία επένδυση που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα premium ελληνικό ελαιόλαδο στα πρότυπα των μεγάλων olive oil estates του εξωτερικού.

Η Μαρία Αγγελικούση «έπαιξε» Nvidia και κέρδισε 13,5 δισ. δολάρια

Μπορεί η θάλασσα να παραμένει η βασική πηγή του πλούτου της Μαρίας Αγγελικούση, ωστόσο ένα από τα πιο πετυχημένα επενδυτικά στοιχήματα των τελευταίων ετών ήρθε από τη στεριά και συγκεκριμένα από τη Silicon Valley. Το family office της οικογένειας Αγγελικούση, η Nicrone, απέκτησε θέση στη Nvidia, αξιοποιώντας την εκρηκτική άνοδο της εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή φιλοσοφίας. Υπό την Laura Lavers, η Nicrone έχει στραφεί περισσότερο προς τις εισηγμένες μετοχές, περιορίζοντας την αποκλειστική έμφαση στις ιδιωτικές αγορές. Η Nvidia αποτέλεσε μία από τις επιλογές που απέδωσαν σημαντικά, σε μία περίοδο κατά την οποία η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας υπερτετραπλασιάστηκε μέσα σε περίπου τρία χρόνια. Η περιουσία της Μαρίας Αγγελικούση αποτιμάται πλέον κοντά στα 13,5 δισ. δολάρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η περίπτωση της Ελληνίδας εφοπλίστριας δείχνει πώς τα μεγάλα ναυτιλιακά family offices αναζητούν πλέον αποδόσεις πέρα από πλοία και ακίνητα, βάζοντας στο παιχνίδι τεχνολογία και AI. Και στην περίπτωση της Nvidia, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το στοίχημα φαίνεται ότι βγήκε.

Η ΑΤΕΣΕ έστησε το σχήμα για το ΣΔΙΤ 40 εκατ. στα Χανιά

Το εταιρικό όχημα μέσω του οποίου θα υλοποιήσει το μεγάλο ΣΔΙΤ για τις σχολικές υποδομές των Χανίων με πληροφορούν ότι έστησε η ΑΤΕΣΕ, περνώντας πλέον στο επόμενο στάδιο μετά την οριστική ανάδειξή της ως αναδόχου του έργου. Ήδη έχει συσταθεί η «Σχολεία Χανίων Ειδικού Σκοπού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Σχολεία Χανίων Μ.Α.Ε.Ε.Σ.», η οποία έχει μοναδικό μέτοχο την ΑΤΕΣΕ και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κεφαλαίου καλύπτεται από την τεχνική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει 1,7 εκατ. ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης με τον Δήμο Χανίων για το έργο «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων μέσω ΣΔΙΤ». Σας θυμίζω εδώ ότι η ΑΤΕΣΕ είχε ανακηρυχθεί τον Ιούλιο του 2026 οριστικός ανάδοχος του έργου από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων, έπειτα από μία διαδικασία που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ο αρχικός διαγωνισμός αφορούσε οκτώ σχολικές μονάδες και την ανάπλαση και τεχνική διαχείριση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, με εκτιμώμενη αξία 40,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στα Χανιά, μετά την υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται περίοδος περίπου 24 μηνών για την ολοκλήρωση των κατασκευών και στη συνέχεια περίοδος πληρωμών διαθεσιμότητας διάρκειας 300 μηνών, δηλαδή 25 ετών. Πρόκειται επομένως για μία σύμβαση που δημιουργεί για την ΑΤΕΣΕ όχι μόνο σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά και μακροχρόνια παρουσία και επαναλαμβανόμενες χρηματοροές από τη λειτουργία του έργου.

Τι ετοιμάζουν «Ελπίδα» και ΦΙΛΠΑ στο Καλλιμάρμαρο

Συνένωση μαθαίνω ότι κυοφορείται μεταξύ του φιλανθρωπικού ιδρύματος που ίδρυσε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και των φίλων παλαιού αυτοκινήτου. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η εκδήλωση με άρωμα κλασικού αυτοκινήτου ετοιμάζεται για τον Οκτώβριο στην καρδιά της Αθήνας. Ο ΦΙΛΠΑ, οι Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου, έχει καταθέσει αίτημα εκ μέρους του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Drive for Miles για την προσωρινή παραχώρηση της πλατείας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Εκεί σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση The Good Rides 2026, σε συνεργασία με την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα» και τον Ξενώνα Ελπίδα.