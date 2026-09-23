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Η ατζέντα, η Ντόρα και οι αντιδράσεις

Καλημέρα σε όλους. Θα πάω έως τις ΗΠΑ όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο έστειλε μήνυμα ότι θέλει τρίτη θητεία, ενώ την ίδια ώρα, εν μέσω ανησυχίας για τις τιμές στα καύσιμα και πώς θα επηρεάσουν τη στάση των ψηφοφόρων, η Ντόρα Μπακογιάννη έθεσε θέμα να ξεκαβαλικέψουν υπουργοί, μια φράση που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η τρίτη θητεία αυτοσκοπός

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ δεν είχε μόνο οικονομικό και τεχνολογικό περιεχόμενο. Η αναφορά στην τρίτη θητεία έγινε πρώτο πολιτικό θέμα στην Ελλάδα μέσα σε λίγες ώρες. Και κάπως έτσι, μια εκδήλωση για την τεχνολογία απέκτησε άρωμα εσωτερικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο έκανε αυτό που μέχρι πρότινος συζητούσαν τα πολιτικά πηγαδάκια, καθώς μίλησε ο ίδιος για διεκδίκηση τρίτης θητείας. Το ενδιαφέρον τώρα μεταφέρεται στο εσωτερικό της ΝΔ. Ποιοι θα αισθανθούν ότι έχουν μπροστά τους ολόκληρη δεύτερη πολιτική ζωή και ποιοι θα αρχίσουν να σκέφτονται ότι ο χρόνος τους στο κυβερνητικό σχήμα τελειώνει, όπως έλεγε στη στήλη στέλεχος με μακρά κομματική διαδρομή. Υπάρχει όμως μια λεπτή ισορροπία, καθώς άλλο να λες «θέλω τρίτη θητεία» και άλλο να δίνεις την εντύπωση ότι ξεκινάς προεκλογική εκστρατεία. Το μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο έβαλε τον ορίζοντα στο 2030, χωρίς να σημαίνει ότι ανακοινώθηκε εκλογικός σχεδιασμός και αυτή ακριβώς η διαφορά θα απασχολήσει αρκετά τα πολιτικά γραφεία.

Σε απόσταση Μητσοτάκης – Ερντογάν

Λόγω των όσων γίνονται στα ελληνοτουρκικά και παρά τα όσα διέρρεαν εδώ και καιρό, έμαθα από καλή διπλωματική πηγή ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θεωρείται για το Μέγαρο Μαξίμου και η καλύτερη περίοδος για συνάντηση μεταξύ των δυο ηγετών και ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Όμως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται αύριο να στείλει μηνύματα προς την Τουρκία από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ, απαντώντας και σε όσους του ασκούν κριτική από τα δεξιά, όπως ο Αντώνης Σαμαράς.

Το καρφί της Μπακογιάννη

Δεν χρειάζεται να κατονομάσει υπουργούς για να καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για υπουργούς που «έχουν κουράσει» και για φαινόμενα αλαζονείας, καλώντας τους να «ξεκαβαλικέψουν». Η φράση από μόνη της είναι αρκετή για να ανοίξει κουβέντα στα γαλάζια πηγαδάκια: Ποιοι υπουργοί αισθάνονται πλέον πολύ πιο ισχυροί από όσο θα έπρεπε; Η ίδια η Ντόρα έβαλε στο τραπέζι το θέμα της κόπωσης μετά από χρόνια διακυβέρνησης. Αυτό είναι πολιτικά πιο ενδιαφέρον από μια ακόμα επίθεση στην αντιπολίτευση: όταν η συζήτηση μεταφέρεται από το «τι κάνει ο αντίπαλος» στο «πόσο αντέχει η κυβέρνηση», τότε το βλέμμα είναι στραμμένο στο εσωτερικό.

Μάχη για την ανακοίνωση στις τιμές καυσίμων

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων και οι ανακοινώσεις αναμένονται από το οικονομικό επιτελείο. Παραπολιτικά, το ενδιαφέρον είναι ένα και αφορά ποιος θα χρεωθεί το μέτρο και ποιος θα πιστωθεί την ανακούφιση. Γιατί στην πολιτική, η απόφαση έχει σημασία, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία έχει ποιος θα βγει μπροστά να την ανακοινώσει. Και μαθαίνω υπάρχει πολύ παρασκήνιο επ’ αυτού.

Το ξεκαβαλίκεμα και ο ανασχηματισμός

Η δήλωση της Ντόρας, πάντως, έβαλε φωτιά στο εσωτερικό της ΝΔ, καθώς δεν ήταν λίγοι από χθες που έβλεπαν πίσω από όσα είπε και ένα μήνυμα ότι έρχεται ανασχηματισμός και ενόψει εκλογών. Καλή πηγή μού είπε ότι ο πρωθυπουργός έχει δεχτεί εισηγήσεις, και θεωρείται πολύ πιθανόν, να υπάρξει ένα γερό λίφτινγκ με άρωμα εκλογών. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια κυβέρνηση εκλογών με το βλέμμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και περιφέρειες.

Τα επιχειρηματικά πάρκα και η στήριξη της βιομηχανίας

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται η ενίσχυση της βιομηχανίας με στόχο τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Επόμενο βήμα για τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, αποτελεί η οργανωμένη χωροθέτηση της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τα επιχειρηματικά πάρκα. Στην επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του ΥΠΑΝ και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ως βασικό έργο τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, μέσα από το οποίο θα οργανωθούν οι χώροι που θα υποδεχτούν την παραγωγή και θα μετατραπούν οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις σε οργανωμένους υποδοχείς με κοινές υποδομές. Στο υπουργείο επενδύουν πολλά στη στήριξη της βιομηχανίας, κάτι που παράγει ήδη αποτελέσματα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στον συγκεκριμένο κλάδο 60.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η ανακούφιση Αβραμόπουλου

Θα σταθώ τώρα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο που από χθες μετράει φίλους και εχθρούς. Ο βουλευτής Ηλείας και πρώην υπουργός και επίτροπος στην ΕΕ είδε με ανακούφιση να τίθεται στο αρχείο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις Βρυξέλλες για το QatarGate. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχει και η αξιολόγηση που έγινε για το πώς στάθηκαν διάφοροι από τη ΝΔ που κρυφογελούσαν με την περιπέτειά του και είναι κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσει ο Δ. Αβραμόπουλος.

Οι άνθρωποι του Σαμαρά στον Πειραιά

Εν αναμονή όχι κάποιων εξελίξεων, αλλά της ίδρυσης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται για το ποιοι θα πάνε τελικά αλά μπρατσέτα μαζί του στον νέο του πολιτικό φορέα. Στη Β’ Πειραιά ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει στο ψηφοδέλτιό του απ’ ό,τι φαίνεται αμιγώς στελέχη από τη Δεξιά πολυκατοικία. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα ή θεωρείται ότι έχουν ήδη «κλειδώσει» είναι η γνωστή δικηγόρος, Ζωή Ρούσσου, η οποία είχε δώσει τη μάχη του σταυρού το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ μαζί της συζητείται ο μάχιμος δικηγόρος, Παναγιώτης Κάσσης, ως ένα από τα νέα πρόσωπα της περιοχής. Παράλληλα, σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας βρίσκεται ο Μιχάλης Ευθυμιάδης, πρώην αντιδήμαρχος Κορυδαλλού, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Χάρη Τσιλιώτη, αναπληρωτή καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και επίσης υποψηφίου με τη ΝΔ το 2019.

Το 7,5% του Κασιδιάρη

Χθες αναφέρθηκα στην επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη και ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει τα ποσοστά του, τα οποία μετράνε οι δημοσκοπικές δίχως να βγαίνουν προς τα έξω. Για να βρείτε τι ποσοστό παίρνει σε τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχω στα χέρια μου, σας είπα να διαβάσετε τη μελέτη του Αμερικανού ψυχολόγου, Τζορτζ Άρμιταζ Μίλερ, με τίτλο «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two», που δημοσιεύτηκε το 1956 και η οποία αναλύει τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης και της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Όταν τη δημοσίευσε, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι δεκαετίες μετά το κείμενό του θα γινόταν το απόλυτο «κλειδί» για την ανάγνωση των εγχώριων πολιτικών τάσεων. Ο Μίλερ έγραφε τότε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, πως ο αριθμός 7 τον «καταδιώκει» παντού, από τις ημέρες της εβδομάδας και τα θανάσιμα αμαρτήματα μέχρι τα θαύματα του κόσμου. Στην τελευταία μέτρηση και στην οποία είμαι σε θέση να γνωρίζω, το ποσοστό που καταγράφει ο Κασιδιάρης «κάθεται» ακριβώς πάνω στο 7,5%.

Ο Κασιδιάρης ψαλιδίζει όλη τη δεξιά πολυκατοικία

Πάμε και σε όσα έμαθα για τα νεότερα στις ανακατατάξεις που προκαλεί ο Ηλίας Κασιδιάρης στην πολύ πολύ δεξιά πολυκατοικία. Σύμφωνα με στοχευμένες μετρήσεις η επανεμφάνισή του έχει αρχίσει να κόβει ποσοστά από συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, υπάρχοντες και μη. Και εξηγούμαι: σύμφωνα με πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα κοινά, το πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου «κόβει» πολύ από το εκκολαπτόμενο κόμμα Σαμαρά. Όπως λένε δημοσκόποι, αρκετοί από εκείνους που όλο το προηγούμενο διάστημα απαντούσαν ότι θα ψήφιζαν τον πρώην πρωθυπουργό, αν δημιουργούσε κόμμα, επιστρέφουν στον αληθινό εκφραστή των ιδεών τους, τον άλλοτε βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Και αυτό δεν το λένε τυχαία οι δημοσκόποι καθώς χωρίς να τις ονοματίζουν μου έλεγαν ότι ολόκληρες περιοχές σε διάφορες περιφέρειες της χώρας πίνουν δυστυχώς νερό στο όνομα του Κασιδιάρη, ο οποίος κόβει και από άλλα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής. Κάπως έτσι μαζεύεται το 7,5% που σας έγραφα παραπάνω.

Το τηλεφώνημα που έγινε στον Αυλωνίτη και ο χολωμένος Μπιάγκης

«Έπεσε έρωτας», όπως λέει και το άσμα του Σταμάτη Κραουνάκη, ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Το ειδύλλιο, που ξεκίνησε με την εμφάνιση του ανεξάρτητου βουλευτή στη ΔΕΘ, κατέληξε σε επίσημο γάμο με την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε. Η γκάφα του βουλευτή να ανοίξει δημόσια συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά σχήματα προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Και από εκεί που έπεσε έρωτας όπως σας είπα, έπεσε τηλεφωνικό μήνυμα απο τα κεντρικά για να μαζέψει τη δήλωσή του. Και όπως θα ξέρετε, ανάγκασε τον Κερκυραίο βουλευτή σε μια θεαματική, όσο και εσπευσμένη, αναδίπλωση μέσω social media. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, τα «όργανα» άρχισαν και σε τοπικό επίπεδο. Ο έτερος βουλευτής του νησιού και παραδοσιακό στέλεχος του κινήματος, Δημήτρης Μπιάγκης, ο οποίος στηρίζει φανατικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται βαθύτατα χολωμένος από αυτή την πράσινη μεταγραφή.

Ο ρόλος των 596 νέων στελεχών του Τσίπρα

Σε πλήρη οργανωτική εγρήγορση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς τα 596 νέα στελέχη πιάνουν δουλειά σε 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Στόχος της νέας αυτής γενιάς στελεχών είναι η «κοινωνική γείωση» του κόμματος μέσω της ανάπτυξης ισχυρών τοπικών δικτύων. Οι συγκεκριμένοι «εκλεκτοί» δεν θα συμπεριληφθούν στις λίστες των επόμενων βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να αφοσιωθούν αποκλειστικά στο τοπικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται οι πρώτες περιφερειακές τηλεδιασκέψεις σήμερα μέσω Zoom, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό θεματικών εκδηλώσεων ανά νομό. Ουσιαστικά οι 596 έχουν αναλάβει χρέη πολιτικών promoters, μιας και η ηγεσία επιθυμεί τα «βαριά χαρτιά» του κόμματος να έρθουν σε άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία της περιφέρειας, «ζεσταίνοντας» το κλίμα ενόψει και του νέου κύκλου περιοδειών που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κύκλος συνεντεύξεων Τσίπρα

Ξάφνιασε πολλούς ακόμα και στην ΕΛΑΣ η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να δώσει συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ξεκινώντας έναν κύκλο συνεντεύξεων σε ΜΜΕ. Αυτό το ήξεραν μόνο δύο συνεργάτες του, ο ένας ήταν ο Γιώργος Βασιλειάδης και η επιλογή μόνο τυχαία δεν ήταν. Το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει με αυτή την απόφαση σχετίζεται και με τα ανοίγματα που θέλει να κάνει και σε κοινό που δεν τον ακολουθεί και τον βλέπει με καχυποψία.

«Χρυσάφι» στα χέρια του Mr Pink Woman

Χρυσάφι θα μπορούσα να πω ότι έχει στα χέρια του ο Δημήτρης Ματεμτζής, ο άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει την άλλοτε προβληματική Pink Woman σε μία απολύτως κερδοφόρα επιχείρηση και τώρα επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο μοντέλο και με την Body Talk. Η εικόνα που βγάζει πλέον ο όμιλος Intrafashion Group αποτελεί δικό του δημιούργημα, καθώς η εταιρεία προχωρά σε διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 2,26 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το εγχείρημα έχει περάσει σε άλλη φάση. Η περίπτωση της Pink Woman είναι χαρακτηριστική για το πώς ένα brand που είχε περάσει δύσκολες περιόδους μπορεί να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης με διαφορετική διοικητική και εμπορική προσέγγιση. Ο Ματεμτζής φαίνεται ότι έχει βρει τη συνταγή και πλέον δοκιμάζει να την εφαρμόσει και στην Body Talk, την οποία επίσης εξαγόρασε.

Η Κρι Κρι συνεχίζει να τρέχει σε ράλι

Ακόμα ένα ισχυρό εξάμηνο ακούω από αρμόδιες πηγές ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Κρι Κρι, η οποία δημοσιεύει σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Μετά το εξαιρετικά δυνατό πρώτο τρίμηνο, οι εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο κάνουν λόγο για αύξηση εσόδων κατά 20,8%, στα 115,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να ενισχυθούν κατά 30,8%, φτάνοντας τα 18,5 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο του εξαμήνου, ο πήχης έχει ανέβει ακόμα περισσότερο. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 205,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,8%, τα κέρδη προ τόκων και φόρων στα 36,3 εκατ. ευρώ με άνοδο 57,1% και τα καθαρά κέρδη στα 31,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 60,5%. Κρίσιμο όμως θα είναι το δεύτερο εξάμηνο όπου οι πρώτες πιέσεις από το κόστος στην πρώτη ύλη και σε άλλους τομείς αρχίζουν να γίνονται ορατές, ενώ ο περιορισμός κέρδους στην ελληνική αγορά και ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος μπορεί να φρενάρουν μέρος της κερδοφορίας. Από την άλλη, η διεθνής δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός κινητήρας ανάπτυξης, δείχνοντας γιατί η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες τροφίμων.

Η Orilina πάει από το Ελληνικό στα επιπλωμένα διαμερίσματα

Μία ακόμα κίνηση που δείχνει ότι η Orilina Properties διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της πέρα από τα κλασικά εμπορικά ακίνητα αποτελεί η διεύρυνση των επενδύσεών της με ακίνητο στην οδό Γερανίου 30 στο χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για πιστοποιημένο βιοκλιματικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο διαθέτει 30 επιπλωμένα serviced apartments και εμπορικό χώρο στο ισόγειο. Το ακίνητο είναι ήδη δεσμευμένο με μακροχρόνια μίσθωση προς την εταιρεία διαχείρισης τέτοιου είδους ακινήτων, Limehome Greece. Η Orilina δεν είναι τυχαίος παίκτης. Πρόκειται για εισηγμένη ΑΕΕΑΠ, με συνολικό χαρτοφυλάκιο 15 ακινήτων που αξίζει περίπου 205 εκατ. ευρώ, με παρουσία τόσο στα επαγγελματικά ακίνητα όσο και στις πολυτελείς κατοικίες. Σας θυμίζω ότι έχει σημαντική έκθεση και στο Ελληνικό μέσω του project πολυτελών κατοικιών, Marina Residences by Kengo Kuma. Σε επίπεδο μετοχικής βάσης, η εταιρεία συνδέεται κυρίως με τον Τρύφωνα Νάτση και τη Δέσποινα Παντοπούλου, οι οποίοι έχουν αποτελέσει τους βασικούς μετόχους της Orilina.

Η Petraco πατάει Ελλάδα με έδρα την Αγία Παρασκευή

Ένας ακόμα διεθνής παίκτης της αγοράς ενέργειας αποκτά πλέον επίσημη παρουσία στην Ελλάδα, όπως μαθαίνω από έγκυρα χείλη. Πρόκειται για την Petraco, έναν από τους παλαιότερους ανεξάρτητους ομίλους εμπορίας πετρελαίου στην Ευρώπη, ο οποίος προχώρησε στη σύσταση της Petraco Energy Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η νέα εταιρεία έχει έδρα στη λεωφόρο Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή. Μοναδικός μέτοχος είναι η ελβετική Petraco Oil Company SA, η οποία ελέγχει το 100% της ελληνικής θυγατρικής. Για όσους δεν γνωρίζουν την Petraco, πρόκειται για όνομα με ιστορία άνω των πέντε δεκαετιών στο διεθνές oiltrading. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1972 στο Μιλάνο από τον Branko Srenger και παραμένει ιδιωτικός και ανεξάρτητος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ίδιος, διακινεί περισσότερα από 350.000 βαρέλια ημερησίως, δραστηριοποιούμενος σε αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, πρώτες ύλες για διυλιστήρια και προϊόντα blending.

Το ελληνικό software στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών κεφαλαίων

Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει ο Ανδρέας Αθανασόπουλος του ομίλου Olympia -συμφερόντων Πάνου Γερμανού- την επένδυση της Hg στην ES1, τη μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει γίνει μέχρι σήμερα στο ελληνικό software. Για την οποία μάλιστα σας είχα πει ότι είναι πολύ κοντά στο να γίνει μόλις πριν από λίγες μέρες. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι, κατά την άποψή του, τέτοιες συμφωνίες δεν προκύπτουν ξαφνικά ούτε βασίζονται μόνο σε ένα καλό story. Σύμφωνα πάντως με τον Αθανασόπουλο, η Olympia δουλεύει εδώ και χρόνια με μία συγκεκριμένη λογική. Εντοπίζει επιχειρήσεις με ισχυρό λειτουργικό υπόβαθρο, επενδύει νωρίς, βάζει μεγαλύτερη πειθαρχία στη διοίκηση και στη διακυβέρνηση, φέρνει διεθνείς συνεπενδυτές που ανεβάζουν τον πήχη και χρησιμοποιεί την τοπική της παρουσία για εξαγορές που διευρύνουν την εταιρεία και την κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται. Το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τον Αθανασόπουλο, είναι ότι το διεθνές κεφάλαιο δεν αγοράζει υποσχέσεις. Αγοράζει μετρήσιμη απόδοση και θέλει έναν τοπικό εταίρο που παραμένει στο τραπέζι και μετά το deal. Γι’ αυτό και η Olympia παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της ES1 μετά την είσοδο της Hg. Μάλιστα, δεν παρουσιάζει τη συμφωνία ως μεμονωμένη περίπτωση. Μιλά για ένα μοντέλο που μπορεί να επαναληφθεί, με την τεχνολογία να αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα για τον όμιλο και με νέα κεφάλαια να κατευθύνονται ήδη σε επόμενες εταιρείες.

Η Pepsi κράτησε τον τζίρο, αλλά έχασε την κερδοφορία

Μία ανατροπή έκρυβε το 2025 για την PepsiCo στην Ελλάδα. Η πολυεθνική κράτησε τις πωλήσεις της πάνω από τα 243 εκατ. ευρώ, όμως η τελική γραμμή γύρισε στο κόκκινο, με ζημιές 2,19 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,4 εκατ. ευρώ το 2024. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η σημερινή PepsiCo στην Ελλάδα είναι προϊόν μιας μακράς αναδιάρθρωσης. Προηγήθηκαν το κλείσιμο και οι πωλήσεις εγκαταστάσεων, αλλά και η απορρόφηση της ζημιογόνου PepsiCo Ήβη από την κερδοφόρο Tasty Foods το 2020. Το παράδοξο είναι ότι οι πωλήσεις ουσιαστικά δεν υποχώρησαν. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 243,25 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητος, όμως το κόστος πωληθέντων ανέβηκε και τα έξοδα διάθεσης εκτοξεύτηκαν στα 93,17 εκατ. ευρώ από 86,55 εκατ. ευρώ. Εκεί φαίνεται ότι παίχτηκε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού που δεν κατάφερε να κερδίσει η πολυεθνική στη χώρα μας.