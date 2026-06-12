Με ανατροπή και πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η Νότια Κορέα ξεκίνησε με το «τρίποντο» τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο , επικρατώντας 2-1 της Τσεχίας για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Άκρον» της Γουαδαλαχάρα, παρουσία 44.985 θεατών, με τους Ασιάτες να δείχνουν χαρακτήρα και να φτάνουν σε μία σημαντική νίκη παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αν και η Νότια Κορέα δημιούργησε τις πιο αξιόλογες προϋποθέσεις, με τον αρχηγό της ομάδας, Σον Χέουνγκ-Μιν, να μην καταφέρνει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Η Τσεχία άνοιξε το σκορ στο 59ο λεπτό, όταν ο Λάντισλαβ Κρέιτσι εκμεταλλεύτηκε μακρινή επαναφορά από πλάγιο άουτ και με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους Ευρωπαίους, σημειώνοντας παράλληλα το πρώτο γκολ της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ.

Η απάντηση των Νοτιοκορεατών ήταν άμεση. Στο 67΄ ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έφερε το παιχνίδι στα ίσα με εξαιρετικό τελείωμα, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα του.

Η Τσεχία πίστεψε ότι ανέκτησε το προβάδισμα στο 77ο λεπτό, όταν ο Τόμας Σούτσεκ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, όμως το τέρμα ακυρώθηκε έπειτα από υπόδειξη για οφσάιντ. Η φάση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς τρία λεπτά αργότερα ο Χουάνγκ δημιούργησε το νικητήριο γκολ, τροφοδοτώντας τον Χιέον Γκιου Οχ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Με τη νίκη αυτή, η Νότια Κορέα τοποθετείται από νωρίς σε πλεονεκτική θέση στον όμιλο, μαζί με το Μεξικό που είχε προηγουμένως επικρατήσει 2-0 της Νότιας Αφρικής. Η δεύτερη αγωνιστική αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα σε αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον για την κορυφή του ομίλου, ενώ η Τσεχία θα αναζητήσει τους πρώτους της βαθμούς απέναντι στη Νότια Αφρική.

N. Kορέα (Χονγκ Μιουνγκ Μπο): Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Λι Χαν-Μπεόν, Κιμ Μιν-Τζάε, Λι Γκι-Χιουκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ (84′ Τζιν-Γκιου), Πάικ Σέουνγκ-Χο (84′ Τζιν-Σέοπ Παρκ), Λι Τάε-Σέοκ (69′ Τζι-Ζουνγκ), Λι Κανγκ-Ιν, Λι Τζάε-Σουνγκ (63′ Χε-Τσαν Χουάνγκ), Σον Χέουνγκ-Μιν (69′ Χιεόν Οχ).

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Ματέι Κόβαρ, Στέπαν Χάλουπεκ, Ρόμπιν Χρανάτς, Λάντισλαβ Κρέιτσι, Βλαντιμίρ Τσουφάλ, Τόμας Σούτσεκ, Αλεξάντρ Σόικα (85′ Χίτιλ), Γιάροσλαβ Ζέλενι, Πάβελ Σουλτς (64′ Άνταμ Χλόζεκ), Λούκας Πρόβοντ (64’ Μίχαλ Σάντιλεκ), Πάτρικ Σικ (64′ Τόμας Χόρι).