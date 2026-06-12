Φιλοσοφική διάθεση έχει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς στην «Καλημέρα» που λέει σήμερα προς τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν, γερνώντας, δεν έχεις προδώσει τις αλαζονικές βεβαιότητες της νιότης σου, τότε έχεις προδώσει τα χρόνια που έζησες», γράφει ο Αρκάς.

Μέσα σε λίγη ώρα το σχόλιο συγκέντρωσε περισσότερες από 1.000 αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια, με ορισμένους σχολιαστές να μοιάζουν μπερδεμένοι από το νόημα των όσων γράφει, άλλους να διαφωνούν μαζί του και άλλους να συμφωνούν.

Ακολουθούν ορισμένα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Αρκά:

«Πόσοι από σας βλέπουν τον εαυτό τους στο σχόλιο;»

«Απο τα σχολια καταλαβαινει κανεις, ποσο δυσκολο ειναι να την προδωσει την αλαζονεια ο συγχρονος Ελληνας»

«Δεν μας αρέσουν αυτά που λες Αρκά, επειδή έχουμε τη μύγα και μυγιαζομαστε. θέλουμε να λες αυτά που μας αρέσουν»

«Καριέρα είναι το άλλοθι της υποταγής»

«Βαθειά φιλοσοφική και πραγματιστική τοποθέτηση. Αυτό το κατάλαβα μετά τα 60. Συμφωνώ απόλυτα!»

«Με λίγα λόγια πασόκος ήμουν και το γύρισα σε ΝΔ».

Δείτε την ανάρτηση: