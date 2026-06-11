Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, η οποία κάνει λόγο για μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως η καιρική εικόνα αλλάζει αισθητά, με την αστάθεια να κορυφώνεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, με μεγαλύτερη προσοχή σε Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Σποράδες και πιθανώς Εύβοια.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους μπορεί να συνοδευτούν από έντονη βροχόπτωση, ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται, ενώ ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

🎯11-6-2026 – ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΛΛΑ ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Η καιρική εικόνα αλλάζει αισθητά, με την αστάθεια να κορυφώνεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, με μεγαλύτερη προσοχή σε Μακεδονία,… pic.twitter.com/zYvHkzkWfS — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 11, 2026

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Όλγα Παπαβγούλη στην ΕΡΤ, την Παρασκευή, μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα κινηθεί προς τη χώρα μας. Έτσι, ψυχρότερες αέριες μάζες θα κατηφορίσουν προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Από το πρωί θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο.

Οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, δηλαδή από το ύψος της Στερεάς και βορειότερα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Μακεδονία, ιδιαίτερα στην ανατολική Μακεδονία και πιθανώς στη Χαλκιδική, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά.

Η Αττική θα επηρεαστεί από το μεσημέρι και μετά με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ενταθούν προς το απόγευμα, και στα βορειότερα τμήματα κυρίως γύρω από την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα, υπάρχει πιθανότητα οι καταιγίδες να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση, συνοδευόμενες από χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου. Τα φαινόμενα στο νομό αναμένονται μέχρι νωρίς το βράδυ.

Πρόκειται για ένα σύστημα με γρήγορη κίνηση, γι’ αυτό και τα φαινόμενα θα έχουν σχετικά μικρή διάρκεια. Ωστόσο, κατά την εκδήλωσή τους είναι πιθανό να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση. Μέχρι και το βράδυ θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως το ανατολικό ηπειρωτικό τόξο και το βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα κυμανθεί κοντά στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά μέσα στην ημέρα και κυρίως από το απόγευμα, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και στη συνέχεια και στο Αιγαίο.

Το Σάββατο η ημέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στο βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα προς τις Σποράδες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στη Χαλκιδική, στο ανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ενώ πρόσκαιρες μπόρες θα σημειωθούν και στην Αττική.

Καθώς θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα βελτιώνεται σταδιακά και τα φαινόμενα θα περιορίζονται. Έτσι, θα παραμείνουν λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά. Προς το απόγευμα θα απομείνουν μόνο λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά τμήματα της βορειοανατολικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα και τις μεγαλύτερες εντάσεις να περιορίζονται στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Η Κυριακή θα είναι μια αρκετά καλή ημέρα, με αισθητά βελτιωμένο καιρό και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν μόνο στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, φτάνοντας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ.

Η Δευτέρα θα είναι ακόμη πιο καλοκαιρινή, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει εκ νέου τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.