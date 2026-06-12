Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στον Λόγγο Αιγίου μετά το διπλό φονικό με θύματα μία 54χρονη και τον γιο της. Κατηγορούμενος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σήμερα, Παρασκευή 12/6, οδηγείται στον ανακριτή και επιμένει ότι είναι αθώος.

Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση ενώ χτες, Πέμπτη, ο 65χρονος βρέθηκε στην οικία όπου συντελέστηκε το έγκλημα, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση, ύστερα από εντολή του ανακριτή.

Λέει πως μάνα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν

Οι συνήγοροι του 65χρονου αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος μάλιστα τηρεί «σκληρή» στάση, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, «δεν έκανε αυτός το φονικό», ενώ ισχυρίζεται ότι «αλληλοσκοτώθηκαν» η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε «γιο του», σύμφωνα με τo ΕΡΤnews. Μάλιστα, υποστήριξε ότι «δεν αντιλήφθηκε τίποτα» καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μικρό χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί. Αντίστοιχα, ενδείξεις καθαρισμού καταγράφονται και σε ρούχα, ενώ αναφέρεται και έντονη οσμή αλκοόλ ή οινοπνεύματος.

Δημογλίδου: Οι κάμερες μας έχουν βοηθήσει στο να αποκλείσουμε ότι υπάρχει παρουσία άλλου ατόμου

Όπως επεσήμανε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων, της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της, αλλά και του 65χρονου κατηγορούμενου.

«Η εξέταση έχει γίνει από δείγματα που έχουν ληφθεί από τις δύο σορούς και από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Να δούμε αν θα βρεθεί DNA, αν θα ταυτοποιείται με τις δύο σορούς. Είναι πολύ σημαντικό εύρημα στη συνέχεια για την ανάκριση», είπε.

«Οι κάμερες μας έχουν βοηθήσει στο να αποκλείσουμε ότι υπάρχει παρουσία άλλου ατόμου. Οπότε οδηγούμαστε στο ότι αυτό είναι το μόνο πρόσωπο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι, όταν αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο δράστης», διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει να βρεθούν στον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε το έγκλημα, ακόμα και με τη θέση του κατηγορουμένου. Αναπαράσταση γίνεται όταν ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει και έχουμε και συγκεκριμένα δεδομένα από την έρευνα. Ακόμα όμως κι όταν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, έχει δικαίωμα η Ανακριτική Αρχή να ζητήσει αναπαράσταση με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος», σημείωσε.

«Χθες πραγματοποιήθηκε και μία διαδικασία εντός της οικίας με εντολή του ανακριτή. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς τι έχει ειπωθεί, καθώς παρίσταται η Εισαγγελική και Ανακριτική Αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις. Διαφορετικές ώρες μας δόθηκαν στα πρώτα λόγια του κατηγορούμενου, διαφορετικές ώρες στη συνέχεια κατά την απολογία του», συμπλήρωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.