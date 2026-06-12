«Την Παρασκευή 12/06 ξεκινούν οι νυχτερινές πυροφυλάξεις στο πυροφυλάκιό μας, στη Σκίπιζα», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) και απευθύνει κάλεσμα για εθελοντές, έστω και για μία βραδιά.

Όπως επισημαίνει: «Για 39η χρονιά ο Ε.ΔΑΣ.Α βρίσκεται στις επάλξεις και σας καλεί όλους – παλιούς και νέους πυροφύλακες – να δώσετε το δυναμικό παρόν! Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια, στη δροσιά του βουνού, στη γαλήνη και τους νυχτερινούς ήχους του δάσους, στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και της αυγής.

Σε αντάλλαγμα, η Πάρνηθα ζητά μια σύντομη βάρδια, ένα βράδυ από το καλοκαίρι σου. Έλα μαζί μας!».