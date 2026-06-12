Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «μονής κατεύθυνσης», τα οποία φέρονται να επιχείρησαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που κινούνταν μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, στο πλαίσιο της νέας κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο ίδιος αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι «η ροή της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών συνεχίζεται κανονικά», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Νωρίτερα οι Ιρανικές αρχές εμπόδισαν τη διέλευση δεξαμενόπλοιου από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεν είχε προηγηθεί ο απαραίτητος συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το συγκεκριμένο γεγονός έρχεται μετά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ωστόσο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για οποιαδήποτε συμφωνία, απορρίπτοντας τις σχετικές «εικασίες» και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι αλλάζουν επανειλημμένα τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.