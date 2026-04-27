Ο ΛεΜπρόν συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της μπασκετικής ιστορίας, προσθέτοντας ακόμη ένα μοναδικό επίτευγμα στο ήδη μυθικό του βιογραφικό. Παρά την ήττα των Λέικερς με 115-96 από τους Ρόκετς στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ο «Βασιλιάς» πέτυχε κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στα χρονικά των play-offs.

Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 3.000 εύστοχα σουτ στην postseason, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του κυριαρχία στο κορυφαίο επίπεδο. Πίσω του στη σχετική λίστα βρίσκονται θρύλοι όπως ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 2.356 καλάθια και ο Τζόρνταν με 2.188, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος του επιτεύγματός του.

Ωστόσο, η βραδιά δεν ήταν ιδανική για τον ίδιο. Με περιορισμένη επιθετική παρουσία και εμφανή κόπωση, ο Τζέιμς δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, με αποτέλεσμα οι Λέικερς να χάσουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» τη σειρά. Πλέον, επιστρέφουν στην έδρα τους με στόχο να σφραγίσουν την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι.

Η εμφάνισή του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με αρκετούς να στέκονται τόσο στη σπάνια αστοχία του όσο και στη συνολική εξάρτηση της ομάδας από την παρουσία του. Άλλοι υπογράμμισαν ότι ακόμη και σε μια κακή του βραδιά, η αξία του παραμένει ανεκτίμητη, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο αυστηρές κριτικές για την απόδοσή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποδεικνύει ξανά πως ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην καλύτερή του κατάσταση, καταφέρνει να βρίσκεται στο επίκεντρο, γράφοντας ιστορία και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του.