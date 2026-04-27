Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας τρεις δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της καταστροφικής μανίας ενός 29χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος προκάλεσε φθορές σε 30 σταθμευμένα οχήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό περί τις 02:50 τα ξημερώματα, με τους αστυνομικούς να φτάνουν και να εντοπίζουν τον 29χρονο εκτός ελέγχου, να σπάει παρμπρίζ και τζάμια, αλλά και να προκαλεί βαθουλώματα στα οχήματα κατά μήκος των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Όλα αυτά με ένα ξύλινο κοντάρι, με τις γροθιές ακόμη και με το κεφάλι του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο 29χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα.