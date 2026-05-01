Ο νέος ισραηλινός νόμος που εγκαθιδρύει τη θανατική ποινή «για τους τρομοκράτες» και έχει συνταχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται μόνο για τους Παλαιστινίους, διαιωνίζει τη «φυλετική διάκριση» εις βάρος τους, όπως δήλωσε σήμερα επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ζήτησε την άμεση άρση του.

«Ο νέος νόμος επιφέρει σοβαρό πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα, επανεξετάζοντας το μακροχρόνιο ντε φάκτο μορατόριουμ του Ισραήλ στις εκτελέσεις από το 1962 και διευρύνοντας την καταφυγή στη θανατική ποινή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Η επιτροπή κάλεσε επίσης το Ισραήλ «να βάλει τέλος σε όλες τις πολιτικές και πρακτικές που μοιάζουν με φυλετική διάκριση ή διαχωρισμό εις βάρος των Παλαιστινίων».

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, που εγκρίθηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) τον Μάρτιο, όποιος «προκαλεί εκ προθέσεως τον θάνατο (ενός άλλου) με σκοπό να πλήξει Ισραηλινό πολίτη ή κάτοικο, με πρόθεση να θέσει τέλος στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, θα καταδικάζεται σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη».

Για τους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή, εφόσον η ανθρωποκτονία χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια από την ισραηλινή στρατιωτική δικαιοσύνη.

Η επιτροπή ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διασφαλίσει για όλους τους Παλαιστινίους κρατουμένους «τα δικαιώματά τους στην ισότητα μεταχείρισης ενώπιον του νόμου, στην ασφάλεια του προσώπου, στην προστασία από τη βία ή τη σωματική βλάβη και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με την επιτροπή, οι άλλες χώρες πρέπει «να φροντίσουν ώστε οι πόροι τους να μην χρησιμοποιούνται για την επιβολή ή την υποστήριξη πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων που ζουν στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος».

Η επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους ειδικούς, παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων από τα 182 κράτη-μέλη.

Βάσει των όρων της συνθήκης, που τέθηκε σε ισχύ το 1969, τα κράτη οφείλουν να καταργήσουν τις φυλετικές διακρίσεις, να εξαλείψουν τις πρακτικές διαχωρισμού και να διασφαλίσουν την ισότητα ενώπιον του νόμου, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης.

Η θανατική ποινή υπάρχει στο Ισραήλ, αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο δύο φορές: το 1948, λίγο μετά τη δημιουργία του κράτους, για έναν λοχαγό του στρατού που κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία, και το 1962, όταν ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού.