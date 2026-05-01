Απρόοπτο προέκυψε στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ, καθώς η προετοιμασία της ομάδας διαταράχθηκε από έναν νέο τραυματισμό, λίγες ημέρες πριν την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.

Η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία πέρασε σε δεύτερο πλάνο, αφού το βασικό ζήτημα που απασχολεί πλέον το τεχνικό τιμ αφορά τον τραυματισμό του Δημήτρη Χατσίδη.

Ο νεαρός εξτρέμ αποχώρησε με ενοχλήσεις, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα τον αφήνει εκτός πλάνων τουλάχιστον για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, στερώντας από την ομάδα μια ακόμη επιλογή στα άκρα σε μια περίοδο που απαιτείται ένταση και φρεσκάδα.

Η επιστροφή του στη δράση θα εξαρτηθεί από την πορεία αποκατάστασης και την ανταπόκρισή του στις θεραπείες που ήδη έχουν ξεκινήσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως το απουσιολόγιο του ΠΑΟΚ παραμένει «γεμάτο», καθώς εκτός για το ίδιο παιχνίδι βρίσκονται ήδη οι Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέρει:

«Η Πρωτομαγιά στη Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τα τελειώματα και στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Χατσίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Πέμπτης, υποβλήθηκε σε μαγνητική και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο. Ο νεαρός εξτρέμ ξεκίνησε θεραπείες και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Κυριακής. Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (02.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.