Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των διωκτικών αρχών έφερε στο φως μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών των τελευταίων ετών, με σημαντική κατάσχεση και διεθνείς προεκτάσεις.

Ισχυρό «χτύπημα» στο καρτέλ ναρκωτικών, κατάφερε το ελληνικό FBI, το οποίο κατέσχεσε μισό τόνο υδροπονικής κάνναβης στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν εντοπιστεί στη χώρα, καθώς βρέθηκε σε φορτηγό που είχε φτάσει από την Ιταλία και φέρεται να είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Ο 50χρονος οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθη, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έπειτα από συντονισμένη δράση του ελληνικού FBI.

Καθοριστική ήταν η συμβολή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, ο οποίος εντόπισε την ύποπτη ποσότητα στο εσωτερικό της νταλίκας, η οποία μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο που ερχόταν από την Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είχε ξεκινήσει το ταξίδι του οδικώς από την Ισπανία, περνώντας μέσω Ιταλίας πριν φτάσει στην Ελλάδα.

Το φορτηγό, που έφερε βουλγαρικές πινακίδες, εμφανιζόταν στα έγγραφα να μεταφέρει νόμιμο φορτίο, όπως ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει τη ναρκωτική ουσία ανάμεσα στα εμπορεύματα, μέσα σε παλέτες και κιβώτια.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. Οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει το συγκεκριμένο φορτηγό υπό διακριτική παρακολούθηση, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει περίπου έναν μήνα νωρίτερα από τις βουλγαρικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε υπάρξει προειδοποίηση για ύποπτες μεταφορές με φορτηγά βουλγαρικών πινακίδων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις «skunk», δηλαδή υδροπονικής κάνναβης υψηλής περιεκτικότητας, που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Η αξία του φορτίου στη μαύρη αγορά εκτιμάται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, λόγω τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας της ουσίας.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, ενώ ένα μικρότερο μέρος φέρεται να προοριζόταν για την ελληνική αγορά.