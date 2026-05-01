Επίθεση κατά του καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εντός του κτηρίου Διοίκησης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μερίδα φοιτητών έξω από την Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το θέμα των φοιτητικών εστιών, ο κ. Μιχαηλίδης, αρμόδιος για τις φοιτητικές εστίες, κατέβηκε από την Πρυτανεία, προκειμένου να συνομιλήσει με τους φοιτητές και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Ωστόσο, όπως είπε, εκείνοι τον προπηλάκισαν, του επιτέθηκαν λεκτικά, με τον κ. Μιχαηλίδη να αισθάνεται μια αδιαθεσία και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.