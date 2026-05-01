Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χούρζελερ, αποκάλυψε πως έχει προχωρήσει σε μια πρωτότυπη και ασυνήθιστη μέθοδο προπόνησης, καθώς στην ομάδα του ενσωμάτωσε έναν μαχητή MMA με στόχο τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών στις στατικές φάσεις.

Ο Γερμανός στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Νιουκάστλ, τόνισε πως ο μαχητής συμμετείχε σε προπόνηση πριν από μερικούς μήνες, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να εξελίξει τη συμπεριφορά της στις προσωπικές μονομαχίες.

Όπως τόνισε, η Μπράιτον επιδιώκει να προσαρμοστεί στις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στη Premier League όσον αφορά τις στατικές φάσεις. Ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «δεν θέλουμε να είμαστε απλώς μια «όμορφη» ομάδα. Σε ορισμένες στιγμές πρέπει να δείχνεις ανθεκτικότητα και να κερδίζεις τις προσωπικές μάχες».

Ο Γερμανός τεχνικός εξήγησε ότι οι αρχές των μαχητών του MMA, που βασίζονται στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός, μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των στατικών φάσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα του αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για να ανταγωνιστεί πιο δυνατές και ψηλές ομάδες.