Με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο απάντησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε όσους αμφισβητούν την κατάσταση της υγείας του.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβγαλε βίντεο από προπόνηση που έκανε στο γυμναστήριο για να αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι χαίρει άκρας υγείας, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει στο Ισραήλ μια συζήτηση για την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

Στο βίντεο, που έχει γίνει ήδη viral στα social media, ο Ισραηλινός ηγέτης τονίζει ότι κάνει γυμναστική κάθε μέρα το πρωί, ενώ προσέχει ιδιαίτερα τη διατροφή του.

Μετά τις πιέσεις τρικεφάλων στην τροχαλία και τις κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες, ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα προς τη νεολαία ότι η γυμναστική κάνει καλό και είναι απαραίτητη για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Netanyahu posted a video from the gym to prove that he is healthy. pic.twitter.com/RgMa22K5Ce — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε, για πρώτη φορά, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έκανε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Ο όγκος κρίθηκε καλοήθης στην αρχή, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο ηγέτης του Ισραήλ πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Να θυμίζουμε ότι ο Νετανιάχου έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.