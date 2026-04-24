Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι εμφάνισε καρκίνο που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και ο γιατρός του, Αχαρόν Ποπόβζερ, αποκάλυψε τη θεραπεία που ακολούθησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Σαρρέτ στο Ιατρικό Κέντρο Χαντάσσα συνεργάστηκε με τον Μαρκ Βίγκοδα, επικεφαλής του τμήματος ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου, και τον γιατρό Σράγκα Γκορς, ώστε να σώσουν τον μακροβιότερο ηγέτη του Ισραήλ.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εφημερίδα The Jerusalem Post, αποκάλυψε ότι ο Νετανιάχου, πέρα από το χειρουργείο για την αφαίρεση του όγκου, υποβλήθηκε και σε ακτινοθεραπείες, ενώ έκανε και ειδική θεραπεία για τα νεφρά.

«Πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο ενός προληπτικού ελέγχου, εντοπίσαμε μια μάζα 0,9 εκατοστών, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα του προστάτη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου υποβλήθηκε σε «ολοκληρωμένη εξέταση» και ότι η νόσος βρέθηκε να βρίσκεται σε «πολύ πρώιμο στάδιο».

Ο γιατρός Αχαρόν Ποπόβζερ

Έτσι, χειρουργήθηκε για την αφαίρεση του όγκου, έκανε ακτινοθεραπείες και μετά «υποβλήθηκε σε μια σύγχρονη, εξειδικευμένη θεραπεία για τα νεφρά στο Ιατρικό Κέντρο Χαντάσσα πριν από δυόμισι μήνες».

Σύμφωνα με τον Αχαρόν Ποπόβζερ, η θεραπεία ήταν «απόλυτα επιτυχής», όπως επιβεβαιώθηκε από μεταγενέστερες απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι ο 76χρονος Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια.

Το 2023 του είχε τοποθετηθεί στην καρδιά βηματοδότης, ενώ το 2024 υποβλήθηκε σε επέμβαση προστάτη, αφού είχε διαγνωστεί με λοίμωξη του ουροποιητικού λόγω μιας καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.