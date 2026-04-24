Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι «σε άριστη φυσική κατάσταση», μετά τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης, η οποία αποκάλυψε ότι του αφαιρέθηκε κακοήθης όγκος.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Νετανιάχου είπε ότι, κατά τη διάρκεια τακτικής ιατρικής παρακολούθησης μετά από επιτυχημένη επέμβαση για διογκωμένο καλοήθη προστάτη, οι γιατροί εντόπισαν κακοήθη όγκο σε πρώιμο στάδιο.

Η θεραπεία «αφαίρεσε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι είχε ζητήσει να καθυστερήσει η δημοσιοποίηση του ιατρικού του φακέλου, ώστε να μη γίνει στο αποκορύφωμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, προκειμένου να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να διαδώσει «ακόμη περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός ηγέτης είπε ότι υποβλήθηκε στην αρχική επέμβαση για διογκωμένο καλοήθη προστάτη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και έκτοτε βρισκόταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση, με «ένα μικροσκοπικό σημάδι μικρότερο από ένα εκατοστό» να εντοπίζεται κατά τον πιο πρόσφατο έλεγχο.

«Είχα ένα μικρό ιατρικό ζήτημα με τον προστάτη μου, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως. Ευτυχώς, ανήκει στο παρελθόν», είπε.

Σε ανάρτησή του, ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι επέλεξε να υποβληθεί σε θεραπεία επειδή «όταν μου δίνονται εγκαίρως πληροφορίες για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίζω αμέσως».

Πρόσθεσε: «Αυτό ισχύει σε εθνικό επίπεδο και επίσης σε προσωπικό επίπεδο».