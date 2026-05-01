Σοκ προκαλεί το βίντεο από ισχυρή έκρηξη σε κατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με το ωστικό κύμα να εκτοξεύει αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν άνδρες του NYPD ανταποκρίθηκαν σε κλήση για άτομο που φέρεται να ήταν οπλισμένο με μαχαίρι, ενώ στον χώρο υπήρχε έντονη μυρωδιά βενζίνης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά οκτώ αστυνομικοί, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το υλικό που καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού, η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που ένας από τους ένστολους άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

Στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να φωνάζει «Είστε καλά;», ενώ οι συνάδελφοί του προσπαθούν να συνέλθουν ανάμεσα στα συντρίμμια.

Λίγο αργότερα, καταγράφεται αστυνομικός να βοηθά δύο μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι, την ώρα που και άλλοι ένοικοι απομακρύνονται εμφανώς σοκαρισμένοι.

«Θέλω να είμαι σαφής: Σήμερα σταθήκαμε πολύ τυχεροί», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Το σπίτι κατέρρευσε μετά την έκρηξη, ενώ ζημιές υπέστησαν και γειτονικές κατοικίες.