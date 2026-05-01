Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άνοιξε η τουριστική σεζόν στο αεροδρόμιο στον Άραξο. Αντί για χαμόγελα, κορδέλες και επικοινωνιακές φωτογραφίες, η «γιορτή» κατέληξε σε τραυματισμούς.

Όλα εκτυλίχθηκαν κατά την τελετή υποδοχής αεροσκάφους της TUI, όταν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης για να εξασφαλίσουν –υποτίθεται– καλύτερο πλάνο.

Περίπου 10 με 15 άτομα στοιβάχτηκαν πάνω σε εξοπλισμό που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση σχεδιασμένος να αντέξει τέτοια χρήση.

Από την πτώση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε μέσα σε κλίμα αναστάτωσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι, παρά το περιστατικό, υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να πραγματοποιηθεί αναμνηστική φωτογράφιση, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Οι παρευρισκόμενοι επίσημοι φέρεται να αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, θεωρώντας ακατάλληλη μια τέτοια κίνηση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώθηκε παρουσία επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Γερμανίας Andreas Kindl και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά,

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του tempo24.news,οι τραυματίες είναι οι εξής: μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα.