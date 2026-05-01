Με κρύο, συνεφιά, βροχές μπήκε και απότομη πτώση της θερμοκρασίας μπήκε ο Μάιος σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές αναμένονται να σημειωθούν έντονες βροχές, οι οποίες θα κρατήσουν όλο το τριήμερο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ αλλά και τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, δυνατοί άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, με τα μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο να φτάνουν τα 7 έως 8, και το Σάββατο και την Κυριακή. Παράλληλα, και η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή σε σχέση με τους βαθμούς των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, πρόκειται για καιρό «βορείου ρεύματος», με τα φαινόμενα να διαρκούν τις επόμενες δύο μέρες, ωστόσο από την επόμενη εβδομάδα τα φαινόμενα θα επανέλθουν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Καλό μήνα σε όλους! Δεν έχουν μεταβληθεί τα προγνωστικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που σας δώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κρατάει ο καιρός “βορείου ρεύματος” μέχρι και την Κυριακή με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Από βδομάδα επιστροφή στην ανοιξιάτικη κανονικότητα», γράφει στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και στα νότια πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.