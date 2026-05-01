Εκτός από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό για την Euroleague βρέθηκε και ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος «τρελάθηκε» με την ατμόσφαιρα.

Ο αστέρας του NBA μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε ότι απόλαυσε το μπάσκετ των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε και στον Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά όσα είπε Κούζμα:

Για το εάν ήταν η πρώτη του παρουσία σε αγώνα Euroleague και πώς το ζει: «Ναι, είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ έναν αγώνα Euroleague. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι απίστευτη. Προφανώς, μιλάμε για ένα από τα καλύτερα κοινά στην Euroleague. Είμαι μεγάλος fan αυτού που συμβαίνει εδώ».

Για το εάν έχει φίλους στον Ολυμπιακό: «Ναι, έχω φίλους εδώ. Ο Μόντε Μόρις δεν παίζει απόψε, αλλά τον γνωρίζω από όταν ήμουν στην δευτέρα δημοτικού, από όταν ήμουν 8 χρονών! Είναι πολύ όμορφο να βρισκόμαστε εδώ».

Για το μπάσκετ του Ολυμπιακού, είπε: «Το απόλαυσα 100%! Απλά αγαπώ τους φιλάθλους, είναι απίστευτοι και έχουν μια rockstar ομάδα».