Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στη Μεσσηνία, στο ύψος του Αγίου Φλώρου, με αποτέλεσμα έναν 21χρονο νεκρό και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τρεις 21χρονοι και το οποίο οδηγούσε ένας από αυτούς, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις νεαροί επιβαίνοντες στο Ι.Χ., ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε η 54χρονη συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eleftheriaonline, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα ο ένας 21χρονος κατέληξε, ενώ δεύτερος συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.