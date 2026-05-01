Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να καταγράφει κρίσιμες στιγμές πριν από τους πυροβολισμούς.

Το υλικό, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στη δικογραφία, δείχνει σκύλο της Μυστικής Υπηρεσίας (K9) να αντιδρά σε ύποπτο άτομο δευτερόλεπτα πριν εκδηλωθεί η επίθεση, γεγονός που οι αρχές χαρακτηρίζουν κομβικό για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Στο επίμαχο βίντεο διακρίνεται ο φερόμενος δράστης, Κόουλ Τόμας Άλεν, να κινείται εντός του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση. Καθώς πλησιάζει σε σημείο ελέγχου, ο σκύλος της Μυστικής Υπηρεσίας εμφανίζει διακριτική αλλά σαφή αλλαγή συμπεριφοράς, στρέφοντας την προσοχή του στον ύποπτο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αν και δεν υπήρξε θεαματική αντίδραση, η ένταση και η στάση του ζώου συνιστούσαν ενδεχόμενο προειδοποιητικό σήμα, το οποίο οι ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές καλούνται να αξιολογούν άμεσα. Την ίδια στιγμή, προσωπικό ασφαλείας φέρεται να ήταν απασχολημένο με άλλες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η απομάκρυνση ανιχνευτή μετάλλων.

Λίγα λεπτά αργότερα, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Ο Άλεν, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας και άνοιξε πυρ κατά αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας μέσα στον χώρο της εκδήλωσης. Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη φίλιων πυρών, απαντώντας σε αρχικές αναφορές που είχαν κυκλοφορήσει μετά το περιστατικό.

NEW: Security footage from the WHCA Dinner appears to show a K9 flagging Cole Allen as suspicious moments before the alleged attack, only for the dog to be pulled back by its handler.



Το ίδιο υλικό φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να έχει επισκεφθεί το ξενοδοχείο και την προηγούμενη ημέρα, κινούμενος στους χώρους και, σύμφωνα με τις αρχές, ενδεχομένως παρατηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο προσχεδιασμένης ενέργειας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η σημασία του βίντεο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή της επίθεσης, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις στιγμές που προηγήθηκαν. Η αντίδραση του σκύλου της Μυστικής Υπηρεσίας εξετάζεται πλέον ως πιθανό χαμένο προειδοποιητικό σήμα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας, με ποινές που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και την ισόβια κάθειρξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει δηλώσει ενοχή ή αθωότητα, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του FBI, συνεχίζουν τις έρευνες για τα κενά ασφαλείας και τον χρόνο αντίδρασης.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



Όπως επισημαίνουν πηγές κοντά στην έρευνα, σε υποθέσεις αυτού του τύπου, τα πιο κρίσιμα στοιχεία βρίσκονται συχνά στα δευτερόλεπτα πριν την επίθεση — και σε αυτή την περίπτωση, τα δευτερόλεπτα αυτά έχουν πλέον καταγραφεί.