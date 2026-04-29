Μία φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου του, περίπου 30 λεπτά πριν επιχειρήσει να εισβάλει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές αρχές στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της δικογραφίας για την επίθεση. Στη φωτογραφία, ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν εμφανίζεται να χαμογελά, φορώντας πουκάμισο και γραβάτα, ενώ έχει δεμένα πάνω του πολλαπλά μαχαίρια, όπλα και γεμιστήρες με πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελείς, η selfie τραβήχτηκε γύρω στις 20:03, μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, λίγη ώρα πριν κινηθεί προς τον χώρο της εκδήλωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 20:30, εστάλησαν και τα προγραμματισμένα email του κατηγορούμενου με συνημμένο κείμενο με τίτλο «Συγγνώμη και Επεξήγηση», το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ενισχύει το σενάριο της προσχεδιασμένης επίθεσης.

Την ίδια βραδιά, ο Άλεν φέρεται να όρμησε στο σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν το δείπνο, κρατώντας κυνηγετικό όπλο και όντας οπλισμένος επίσης με ημιαυτόματο πιστόλι και τρία μαχαίρια. Κατά την έφοδο, άνοιξε πυρ στην περιοχή του ελέγχου, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για απόπειρα εισβολής στον χώρο της εκδήλωσης, όπου παρίστατο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 31χρονος εκπαιδευτικός και μηχανικός από την Καλιφόρνια συνελήφθη επί τόπου από τους άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας και των ομοσπονδιακών αρχών, αφού προηγουμένως ακινητοποιήθηκε στο έδαφος κοντά στο σημείο ελέγχου. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στις εκδηλώσεις όπου παρίσταται ο πρόεδρος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα, ο Κόουλ Τόμας Άλεν οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον, όπου του απαγγέλθηκαν τρεις βαριές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και μεταφορά όπλου σε διακρατικό ταξίδι με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την απόπειρα δολοφονίας, καθώς και πρόσθετες ποινές έως και ισόβια για τα αδικήματα που σχετίζονται με την οπλοκατοχή και τη χρήση όπλων.