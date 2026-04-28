Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση που συγκλόνισε το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στρέφοντας την προσοχή τους σε μια παράξενη λεπτομέρεια που προκύπτει από το μανιφέστο του βασικού υπόπτου. Οι ερευνητές εξετάζουν μια βασική θεωρία σχετικά με το γιατί ο ύποπτος της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Κόουλ Τόμας Άλεν, δεν ήθελε να στοχοποιήσει τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Ο φερόμενος ως δράστης, που χαρακτηρίζεται ως «ψυχικά διαταραγμένος» από τις Αρχές, φέρεται στο μανιφέστο του να έγραψε ότι ήθελε να σκοτώσει οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης Τραμπ μπορούσε να βρει, εκτός από τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Τώρα, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Πατέλ εξαιρέθηκε από το κείμενο του δράστη.

Η εξαίρεση του Πατέλ φαίνεται να σχετίζεται με την πρόθεση του Άλεν να αποφύγει τη στοχοποίηση των Αρχών, εστιάζοντας κυρίως στον Τραμπ, κατά του οποίου ξεσπούσε στο μανιφέστο του. «Αφιέρωσε χρόνο για να εξηγήσει τον λόγο που δεν στόχευε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οπότε πιθανότατα σχετίζεται με αυτό», ανέφερε πηγή των Αρχών στη New York Post.

Επίσης «ο Άλεν είναι αρκετά αντιχριστιανός και ο Κας είναι ινδουιστής».

Άλλη πηγή είπε ότι ο Άλεν «ανέφερε συγκεκριμένα πως δεν ήθελε να στοχοποιήσει την επιβολή του νόμου. Αυτός είναι ο λόγος». Ωστόσο, οι πηγές τόνισαν ότι τα πραγματικά κίνητρα του δράστη εξακολουθούν να ερευνώνται.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Άλεν δεν συνεργάζεται με τις Αρχές μετά τη σύλληψή του.

Ο δράστης που πλέον κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε πίσω του ένα τρομακτικό μανιφέστο στο οποίο περιγράφει τους «κανόνες εμπλοκής» για το σχεδιαζόμενο μακελειό το βράδυ του Σαββάτου – κατονομάζοντας μάλιστα και τον Πατέλ.

«Αξιωματούχοι της κυβέρνησης (εκτός του κ. Πατέλ): αυτοί είναι οι στόχοι, με προτεραιότητα από τους υψηλόβαθμους προς τους χαμηλόβαθμους», έγραψε ο 31χρονος στο κείμενο των 1.052 λέξεων.

«Μυστική Υπηρεσία: στόχοι μόνο αν είναι απαραίτητο, και να εξουδετερώνονται χωρίς θανατηφόρα μέσα, αν είναι δυνατόν. Ασφάλεια ξενοδοχείου: όχι στόχοι, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο (δηλαδή αν πυροβολήσουν πρώτοι)», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί της Ουάσινγκτον και η Εθνοφρουρά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. «Το προσωπικό και οι επισκέπτες του ξενοδοχείου δεν αποτελούν στόχους σε καμία περίπτωση», έγραψε.

Ωστόσο, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του όταν ο Άλεν φέρεται να άνοιξε πυρ και κινήθηκε προς την αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, όπου περίπου 2.500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για την εκδήλωση.

Ο απόφοιτος του CalTech εμφανίστηκε προκλητικός στην πρώτη του παρουσία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, μεταφορά όπλου μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και χρήση πυροβόλου όπλου».

Αν καταδικαστεί για τη βασική κατηγορία, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο Πατέλ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το FBI είναι «ευγνώμον προς τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τους διαϋπηρεσιακούς συνεργάτες μας, για την άμεση αντίδρασή τους στο περιστατικό».

«Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από κάθε Αμερικανό. Έκαναν ακριβώς αυτό για το οποίο είχαν εκπαιδευτεί. Σταμάτησαν μια μαζική επίθεση», δήλωσε.