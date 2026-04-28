Μπορεί οι δαπάνες για την ασφάλεια σε εκστρατείες για το Κογκρέσο και την προεδρία στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί πενταπλάσια την τελευταία δεκαετία, αυτό όμως δεν έχει εμποδίσει να συμβούν αρκετά περιστατικά που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στις ΗΠΑ.

Ο απολογισμός της πολιτικής βίας την τελευταία δεκαετία είναι ζοφερός. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι δολοφονίες πέρυσι του συντηρητικού σχολιαστή, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα και ενός Δημοκρατικού πολιτειακού νομοθέτη στη Μινεσότα. Ακόμα η απόπειρα δολοφονίας το 2024 κατά του τότε Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Επίσης, η επίθεση με σφυρί το 2022 στον σύζυγο της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Καλιφόρνια. Ακόμα οι πυροβολισμοί το 2017 σε προπόνηση της ομάδας μπέιζμπολ των Ρεπουμπλικανών βουλευτών στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιο επάγγελμα πιο επικίνδυνο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μόλις λίγες ώρες μετά το περιστατικό πυροβολισμών στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Αυτό είναι αρκετά αληθές. Η βία κατά των προέδρων των ΗΠΑ, δυστυχώς, δεν είναι κάτι καινούριο. Τα βίντεο με τις απόπειρες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δολοφονία του Τζον Κένεντι στο Ντάλας το 1963. Ακόμη, οι δύο απόπειρες δολοφονίας μέσα σε λίγες ημέρες εναντίον του προέδρου Τζέραλντ Φορντ το 1975, αλλά και η απόπειρα κατά της ζωής του Ρόναλντ Ρέιγκαν, όταν το 1981 πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά στο ξενοδοχείο Washington Hilton – τον ίδιο χώρο όπου σημειώθηκε και η απόπειρα πυροβολισμού το Σάββατο. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ ξεχωρίζει λόγω του αυξανόμενου αριθμού απόπειρων εναντίον της ζωής του.

Υπήρξε η απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο του 2024, όταν μια σφαίρα του έξυσε το αυτί. Ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή προς τη συνοδεία των οχημάτων του, με αίμα στο δεξί του αυτί και στο μάγουλό του. Σήκωσε τη γροθιά του και φώναξε «Fight!» προς το πλήθος πριν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο. Μια δεύτερη επίθεση σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο West Palm Beach της Φλόριντα. Οι αρχές επιβολής του νόμου βρήκαν ένα τουφέκι και άλλο εξοπλισμό μέσα στη βλάστηση κοντά στο γήπεδο. Ο ένοπλος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε και σκότωσε τον Άστιν Τάκερ Μάρτιν, έναν οπλισμένο άνδρα που παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ στο Palm Beach της Φλόριντα. Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια βρίσκονταν τότε στην Ουάσινγκτον.

Οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα έγκειται στη μεγάλη διαφορά των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη, καθώς στις ΗΠΑ μπορεί κάποιος να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση σε όπλα. Πρόκειται για πολύ ισχυρά όπλα, τα οποία αγοράζονται και πωλούνται κατά κόρον σε ιδιώτες πολίτες, προκειμένου να έχουν αυτό που ονομάζουμε προσωπική ασφάλεια, αλλά στη συνέχεια μεταφέρονται παντού και όπως είδαμε μπορούν να περάσουν εύκολα από ανύπαρκτους ελέγχους. Αξιωματούχοι που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της επιχείρησης απάντησαν στους εν λόγω προβληματισμούς. Ανέφεραν στο CBS ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε αρχικά στην αίθουσα, πριν απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς υπήρχαν ειδικές τακτικές ομάδες σε ετοιμότητα. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι ομάδες αυτές βρίσκονταν σε συνεχή ραδιοεπικοινωνία με άλλες δυνάμεις στο πίσω μέρος της αίθουσας, καθώς και με στελέχη σε ρόλο «undercover» εντός του χώρου, τα οποία επιβεβαίωναν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.

«Η αίθουσα ήταν το πιο ασφαλές σημείο εκείνη τη στιγμή», επισημαίνουν οι αξιωματούχοι στον φορέα, υπογραμμίζοντας ότι η παραμονή του προέδρου εκεί δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσμα επιχειρησιακής εκτίμησης. Παράλληλα, επέμεναν ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποτραπεί η είσοδος οποιουδήποτε στο ξενοδοχείο ή η διαμονή του από την προηγούμενη ημέρα, καθώς, όπως αναφέρουν, «στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον να εισέλθει σε ένα ξενοδοχείο οπλισμένος».

Το βασικό ερώτημα όμως είναι αν τα παραδοσιακά πρωτόκολλα επαρκούν για το σημερινό περιβάλλον απειλών. Διότι κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Τραμπ να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του. Η ιδέα αυτή είχε τεθεί ξανά κατά την πρώτη απόπειρα επίθεσης, αλλά τότε απορρίφθηκε. Και σε αυτή τη χρονική συγκυρία οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.