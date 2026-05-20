Το χρυσό κανόνα των τριών Σ – σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια – τηρεί απαρέγκλιτα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρώντας σε κάθε πεδίο δραστηριότητας να αναδείξει τη σημασία του και την αποτελεσματικότητά του.

Μετά την ολοκλήρωση του γαλάζιου συνεδρίου και το σήμα που δόθηκε σε κομματικό επίπεδο για εκλογική ετοιμότητα και δράση, το πρωθυπουργικό επιτελείο έχει ήδη αρχίσει να σημαδεύει ημερομηνίες στο ημερολόγιό του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει άμεσα ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών ανά την Ελλάδα για να έρθει και πάλι κοντά στους πολίτες και να «μετρήσει» τον παλμό της κοινωνίας, προσπαθώντας να συγκεράσει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί στο εκλογικό ακροατήριο λόγω της κυβερνητικής φθοράς.

Σήμερα στις 11:00 αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, οπότε και θα στείλει μηνύματα για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας ποιες προτεραιότητες τίθενται δεδομένης της συνέχισης της διεθνούς αβεβαιότητας.

Άλλωστε, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η αναφορά του για το τριψήφιο τηλέφωνο σε περίπτωση κρίσης και ποιος θα έχει τα ηνία της διακυβέρνησης στα δύσκολα. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι έθεσε ένα πραγματικό δίλημμα στους πολίτες αναφορικά με το ποιος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια ενδεχόμενη νέα κρίση σε διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο. Όπως επισημαίνουν, το ερώτημα αφορά ευθέως την πολιτική επάρκεια και την ικανότητα εκπροσώπησης της χώρας σε κρίσιμες στιγμές.

«Η απάντηση είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και με τον Ισραηλινό ομόλογό του, την πρόεδρο της Κομισιόν ή οποιονδήποτε άλλο ηγέτη απαιτήσουν οι περιστάσεις», υπογραμμίζοντας ότι «η αλήθεια δεν είναι αλαζονική».

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τονίζεται ακόμη ότι η Ελλάδα βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις, από τα γεγονότα στον Έβρο και την πανδημία έως τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γεγονότα που -όπως αναφέρουν- ανέδειξαν τη σημασία της διεθνούς παρουσίας και των διαύλων επικοινωνίας της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τη διαχωριστική γραμμή με τα νέα πολιτικά σχήματα και τα προσωποπαγή κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2027. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η ΝΔ «μιλά για την Ελλάδα του 2030» και επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, την ώρα που άλλες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν -όπως λένε- σε έναν καταγγελτικό λόγο που «γυρίζει τη χώρα 200 χρόνια πίσω».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πολιτικές διεργασίες, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι αυτές θα καθορίσουν τη σχέση της με την κοινωνία. «Η επιτυχία ή μη της κυβέρνησης θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος», τονίζουν, υπενθυμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο συνέδριο της ΝΔ το πρόγραμμα του 2023 ως βάση αξιολόγησης από τους πολίτες.