Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα προκύψει μόνο από την τεχνολογία, αλλά από το πώς οι επιχειρήσεις οργανώνουν την εργασία και επενδύουν στους ανθρώπους τους. Αυτό αναδεικνύει η έκθεση 2026 Global Human Capital Trends της Deloitte, η οποία καταγράφει μια σαφή απόσταση ανάμεσα σε αυτά που αναγνωρίζουν οι ηγέτες ως σημαντικά και σε αυτά που τελικά εφαρμόζουν.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα αφορά την προσαρμοστικότητα. Το 85% των στελεχών δηλώνει ότι είναι κρίσιμο οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές. Ωστόσο, μόλις το 7% λέει ότι κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Με απλά λόγια, οι περισσότερες επιχειρήσεις ξέρουν τι χρειάζεται, αλλά δυσκολεύονται να το υλοποιήσουν.

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παρότι οι επενδύσεις αυξάνονται, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα αναμενόμενα. Ο λόγος είναι ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Για να αποδώσει, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που οργανώνεται η εργασία. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 6% των ηγετών δηλώνει ότι προχωρά ουσιαστικά στον σχεδιασμό του πώς συνεργάζονται άνθρωποι και AI μέσα στην καθημερινή δουλειά.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η κουλτούρα της οργάνωσης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια. Το 65% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι πρέπει να αλλάξει σημαντικά για να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα, ενώ το 34% λέει ότι ήδη λειτουργεί ως φρένο στον μετασχηματισμό. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εταιρείες προσπαθούν να προχωρήσουν τεχνολογικά, χωρίς να έχουν προσαρμόσει τον τρόπο που δουλεύουν εσωτερικά.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό έντονη πίεση. Ένας στους τρεις δηλώνει ότι βίωσε έως και 15 μεγάλες αλλαγές μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό επηρεάζει την απόδοσή τους, αλλά και την ψυχολογία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το 27% των ηγετών θεωρεί ότι ο οργανισμός του διαχειρίζεται καλά αυτές τις αλλαγές. Το παραδοσιακό «change management» φαίνεται να μην επαρκεί πλέον.

Η έκθεση προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, που περιγράφεται ως «ικανότητα συνεχούς αλλαγής». Δηλαδή, αντί οι αλλαγές να έρχονται αποσπασματικά, να ενσωματώνονται στην καθημερινή εργασία, με συνεχή μάθηση και υποστήριξη. Σε αυτό το σημείο, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να παίξει ρόλο, όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά και ως μέσο υποστήριξης των εργαζομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη χρήση του AI στη λήψη αποφάσεων. Το 60% των στελεχών δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί, όμως μόλις το 5% θεωρεί ότι το διαχειρίζεται σωστά. Αυτό δείχνει ότι η υιοθέτηση γίνεται πιο γρήγορα από την ωρίμανση των διαδικασιών που τη συνοδεύουν, δημιουργώντας κενά σε θέματα ελέγχου και ευθύνης.

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν έμφαση μόνο στο αποτέλεσμα. Το 56% σχεδιάζει λύσεις AI με στόχο αποκλειστικά την αποδοτικότητα, ενώ μόνο το 40% λαμβάνει υπόψη και τον αντίκτυπο στους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις και να επηρεάσει αρνητικά το εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει και ένα δομικό πρόβλημα: τον τρόπο που είναι οργανωμένες οι ίδιες οι εταιρείες. Λειτουργίες όπως το HR, το IT ή τα οικονομικά εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να λειτουργούν απομονωμένα. Το 66% των στελεχών λέει ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά μόνο το 7% βλέπει πραγματική πρόοδο. Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θέλει να γίνει πιο ευέλικτη και γρήγορη, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται με τα σημερινά μοντέλα.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση. Έχουν κατανοήσει τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί πλήρως. Όσες καταφέρουν να συνδυάσουν την τεχνολογία με έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εργασίας και με ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους τους, είναι πιθανό να αποκτήσουν σαφές προβάδισμα τα επόμενα χρόνια.