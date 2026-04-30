Η αυλαία των ημιτελικών του Europa League ανοίγει απόψε, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο και για τον Ολυμπιακό, εξαιτίας των πιθανών εξελίξεων που μπορούν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή του πορεία της επόμενης σεζόν.

Τέσσερις ομάδες μπαίνουν πλέον στην τελική μάχη με φόντο τον τελικό της Κωνσταντινούπολης, με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στο άλλο ζευγάρι η Μπράγκα θα αναμετρηθεί με τη Φράιμπουργκ. Παρότι το αγωνιστικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο, για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος που αφορά άμεσα το μέλλον τους.

Το ζήτημα σχετίζεται με το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει τη σεζόν στη δεύτερη θέση της Super League. Αν οι Πειραιώτες στεφθούν πρωταθλητές, τότε έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκτός αν προκύψει το ειδικό σενάριο με τη Σαχτάρ, που θα πρέπει να κάνει το απόλυτο και στη συνέχεια να κατακτήσει το Conference League.

Η παρακολούθηση των ημιτελικών του Europa League έχει να κάνει με το λεγόμενο rebalancing της διοργάνωσης και τη θέση της κατόχου του τροπαίου. Από τις τέσσερις ομάδες που παραμένουν στη μάχη, μόνο η Άστον Βίλα φαίνεται ικανή να εξασφαλίσει συμμετοχή στο επόμενο Champions League και μέσω της θέσης της στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Αυτό ακριβώς είναι και το σενάριο που ευνοεί περισσότερο τον Ολυμπιακό. Αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και παράλληλα πάρει εισιτήριο για το Champions League μέσω Premier League, τότε οι Πειραιώτες – εφόσον τερματίσουν δεύτεροι – θα αποφύγουν έναν προκριματικό γύρο και θα ξεκινήσουν από τον 3ο προκριματικό γύρο.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να αρχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή από τον 2ο προκριματικό γύρο, έχοντας μπροστά του διαδοχικές προκρίσεις που θα πρέπει να πετύχει για να φτάσει σρη League Phase.