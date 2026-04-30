Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ενεργό δράση, ο Ντιμίτρι Παγιέ βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις της προσωπικής και δημόσιας ζωής του. Ειδικότερα, οι βραζιλιάνικες αρχές εξετάζουν καταγγελίες πρώην συντρόφου του για σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Βάσκο ντα Γκάμα.

Ο 39χρονος πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής, γνωστός από τη μακρά πορεία του σε συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Γουέστ Χαμ, η Ναντ και η Σεντ Ετιέν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του στις 22 Μαρτίου. Ωστόσο, αντί να απολαμβάνει την ποδοσφαιρική του «σύνταξη», καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη της Βραζιλίας, έπειτα από τις καταγγελίες της Λαρίσα Φεράρι, δικηγόρου με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σχέση τους διήρκεσε από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 και, όπως υποστηρίζει η ίδια, εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη γεμάτο βία, εξευτελισμό και ψυχολογική πίεση. Η Φεράρι κατέθεσε στις αρχές πολυσέλιδο έγγραφο, στο οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα ισχυρίζεται ότι βίωσε, κάνοντας λόγο για εξαναγκασμό σε εξευτελιστικές πράξεις, σωματική κακοποίηση και απόλυτο έλεγχο της προσωπικής της ζωής.

Η ίδια ανέφερε πως ένιωθε «συναισθηματικά βιασμένη», υποστηρίζοντας ότι ο Παγιέ τη χτυπούσε, την ταπείνωνε και τη μεταχειριζόταν με τρόπο που, όπως λέει, κατέστρεψε πλήρως την αξιοπρέπειά της. Παράλληλα, δήλωσε ότι υπέστη αποβολή τον Φεβρουάριο του 2025, γεγονός που συνδέει με το έντονο στρες και την κακοποιητική συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, δεχόταν.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Παραδέχεται την ύπαρξη της εξωσυζυγικής σχέσης, ωστόσο επιμένει πως όλα έγιναν με πλήρη συναίνεση και πως δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε μορφή βίας. Στην κατάθεσή του στις αρμόδιες αρχές, φέρεται να υποστήριξε ότι οι μη συμβατικές σεξουαλικές πρακτικές προτάθηκαν από την ίδια τη Φεράρι, ενώ ισχυρίστηκε πως εκείνη επιθυμούσε να τον ακολουθήσει στη Γαλλία και ζητούσε οικονομική υποστήριξη.

Αν και η υπόθεση αρχικά είχε τεθεί στο αρχείο, η εισαγγελία την επανέφερε, εστιάζοντας προς το παρόν στην ψυχολογική βία. Η υπεράσπιση του πρώην άσου έχει ήδη καταθέσει πολυσέλιδο υπόμνημα, ζητώντας την απαλλαγή του, ενώ ο δικαστής καλείται πλέον να αποφασίσει αν το κατηγορητήριο θα επεκταθεί και σε σωματική και σεξουαλική βία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο σοκ τόσο στη Βραζιλία όσο και στη Γαλλία, με την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.