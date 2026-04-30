Ισχυρή άνοδο δανείων και κεφαλαίων πελατών, διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους, διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου, καθώς και κεφαλαιακούς δείκτες με σημαντικά αποθέματα κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο του 2026.

Τα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €38,6 δισ., με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίστηκε, με καθαρή πιστωτική επέκταση €30 εκατ. στο 1ο τρίμηνο και αύξηση εκταμιεύσεων κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €64,9 δισ., με άνοδο 6% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο 1ο τρίμηνο.

Η κερδοφορία ανήλθε σε €281 εκατ., με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για το 2026. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,21, ενώ τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,11.

Τα βασικά έσοδα έφτασαν τα €692 εκατ., αυξημένα κατά 8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €210 εκατ., 32% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε ελεγχόμενο στις 32 μονάδες βάσης. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,1%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με κάλυψη NPE στο 70%.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πάνω από τη συνολική εποπτική απαίτηση για το 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα εξής: «H επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,1.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. στο 1ο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, υποστηριζόμενα από τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και την τραπεζοασφάλιση.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας για διανομές προς τους μετόχους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά, ποσού €494 εκατ. ή €0,4 ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο.

Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της Snappi, η οποία έχει φθάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και πρωτοβουλίες ESG, περιλαμβάνοντας νέες fintech συνεργασίες και πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης.

Εισήλθαμε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, σαφή κεφαλαιακή στρατηγική και ανθεκτικό ισολογισμό, με προσήλωση προς την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και πελάτες μας».