Ανεφάρμοστη για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία χωρίς όμως μείωση μισθών.

«Δεν είναι ακριβώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είπε ανοίγουμε τη συζήτηση, δηλαδή τρεχαγυρευόπουλος. Είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, όχι με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

«Στην Ολλανδία δεν υπάρχει νόμος, αλλά έχουν κάνει συμφωνία οι κοινωνικοί εταίροι σε ορισμένους κλάδους, με τη συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων και με μείωση μισθού, όχι χωρίς μείωση. Η Ισπανία που έβαλε επιδότηση για αυτό, έχει πολύ μικρή συμμετοχή, ελάχιστη», υπογράμμισε.

«Δεν έχει πουθενά μεγάλη διάδοση τελικά, ενώ όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαν διαφημιστεί ως το μέλλον. Τελικά και αυτοί που τα ξεκίνησαν σιγά-σιγά τα παίρνουν πίσω. Δεν είναι τόσο εύκολο».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Τα προγράμματα αυτά έχουν ένα δομικό πρόβλημα, δημιουργούν εργαζομένους δύο ταχυτήτων. Γιατί και εκεί που εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους. Εφαρμόζονται σε ορισμένους κλάδους, κυρίως σε δουλειές γραφείου. Στην ουσία δημιουργείται μια νομενκλατούρα υπαλλήλων πολύ ευνοημένων έναντι των υπολοίπων που δουλεύουν πολύ».