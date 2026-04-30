Μάστιγα αποτελούν τα υψηλά ενοίκια για τη χώρα μας. Οι τιμές το 2026 έχουν εκτιναχθεί και οι πολίτες είναι πιο απελπισμένοι από ποτέ.

Ειδικότερα, τα ενοίκια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας όπως μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» την εύρεση προσιτής κατοικίας εξαιρετικά δύσκολη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 (+10,1%), με την τάση αυτή να συνεχίζεται και το 2026.

Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων μπορεί να απορροφά έως και το 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού.

Την ίδια στιγμή οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι σε σχέση με την εκτίναξη του κόστους στέγασης, το οποίο έχει αυξηθεί πάνω από 50% στην Αθήνα την τελευταία πενταετία, ενώ το ποσοστό ιδιοκατοίκησης πέφτει κάτω από το 70% το 2024-2025, από 77% που ήταν το 2009.

Παρά τη ζήτηση, περίπου 35% των κατοικιών παραμένουν κενές, συχνά αναξιοποίητες από τους ιδιοκτήτες.