Συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε την Τρίτη 28 Απριλίου ανοιχτά της Σκιάθου, με δύο σεισμούς 4,7 και 4,9 Ρίχτερ. Οι δονήσεις σημειώθηκαν σε περιοχή που γειτνιάζει με ενεργή σεισμική ζώνη, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό, γεγονός που κρατά τους ειδικούς σε αυξημένη επιφυλακή.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης εξήγησε πως «το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε τους σεισμούς φαίνεται ότι πράγματι έχει μικρό μήκος, άρα δεν έχει υψηλή δυναμικότητα, όμως στα υποθαλάσσια ρήγματα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο τα γνωρίζουμε λεπτομερώς, αφού δεν είναι εύκολο να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24ωρα».

«Το ρήγμα από το οποίο προήλθαν οι σεισμοί της Τρίτης δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας ούτε έχει δώσει ισχυρό σεισμό στο παρελθόν, όμως βρίσκεται σε μια περιοχή που συσσωρεύει μεγάλες τάσεις και δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό τα τελευταία χρόνια. Όταν συμβαίνει αυτό, φορτίζεται ολόκληρη η περιοχή. Αυτό με καθιστά επιφυλακτικό και δεν επιτρέπει προς το παρόν να είμαστε απόλυτοι ως προς τα συμπεράσματά μας», ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στα «Νέα».

«Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ακόμη ο απαραίτητος αριθμός σεισμών για να αξιολογηθεί η ακολουθία», συμπλήρωσε.

Τη δική του επιστημονική άποψη εξέφρασε και ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

«Είναι μια μικρή προς το παρόν ακολουθία με δύο σεισμούς τυπικούς για τον ελληνικό χώρο. Απλά έχει γίνει στη Σκιάθο, στις δυτικές-βορειοδυτικές ακτές του νησιού, σε ένα ρήγμα δεξιόστροφης μετατόπισης, κι επειδή το δυτικό τμήμα της τάφρου του Βόρειου Αιγαίου, όπου ανήκουν τα ρήγματα, είναι μεν λιγότερο σεισμικό, αλλά συνδέεται με ισχυρούς σεισμούς. Το 1868 έχει γίνει ένας σεισμός στην περιοχή μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου που έκανε σοβαρές βλάβες στη Σκιάθο, και μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη προσεισμική ακολουθία -πάνω από έναν χρόνο. Το 1965 είχαμε έναν άλλο σεισμό, περίπου ίδιου μεγέθους, μεταξύ Αλοννήσου και Σκοπέλου, που έκανε επίσης βλάβες. Άρα η περιοχή έχει ιστορικό», ανέφερε.

«Η κατάσταση είναι σχετικά ομαλή προς το παρόν, αλλά επειδή το ιστορικό της περιοχής είναι συγκεκριμένο, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά ότι η δραστηριότητα δεν μπορεί να επεκταθεί και ξαφνικά να σπάσει ένα γειτονικό τμήμα με έναν πιο μεγάλο σεισμό».

Από την άλλη πλευρά του, ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ Αθανάσιος Γκανάς σημείωσε: «Η ακολουθία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς προέρχεται από ένα ρήγμα σχετικά μεσαίας δυναμικότητας. Εξακολουθεί η εκτίμησή μας ότι είναι παράλληλο με τις βόρειες ακτές του νησιού, ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, δηλαδή η Σκιάθος κινείται προς την Εύβοια και το Πήλιο προς το Αιγαίο. Το πρώτο 24ωρο μετά τον σεισμό των 4,9 είχαμε περίπου 70 μετασεισμούς και το φαινόμενο συνεχίζεται».

«Υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία όμως είναι μακριά από τα τωρινά επίκεντρα και δεν μπορούν να διεγερθούν», τόνισε.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε «είναι σχετικά μικρό και δεν φαίνεται να έχει μεγάλο δυναμικό για μεγάλο σεισμό της τάξεως των 6 Ρίχτερ. Ένα επιπλέον ενθαρυντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μια καλά εξελισσόμενη ακολουθία, μια ακολουθία με μικρότερα μεγέθη των 4,9. Έχω τη γνώμη ότι οι σεισμοί που προηγήθηκαν των 4,9 συμπεριλαμβανομένου εκείνου των 4,7, ήταν προσεισμοί και όσοι ακολούθησαν τα 4,9 ήταν μετασεισμοί. Το πιθανότερο είναι ο σεισμός των 4,9 να ήταν ο κύριος, όμως χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να είναι πιο στέρεη η άποψή μας».

Ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, είπε σχετικά με το ζήτημα: «Δεν υπήρξαν καταστροφές ούτε κατολισθήσεις από τον σεισμό στο νησί. Δεν ήταν ένας ισχυρός σεισμός, απλώς τον αισθανθήκαμε έντονα επειδή εκδηλώθηκε κοντά στις ακτές. Σε κάθε περίπτωση ο δήμος δεν έχει περιοριστεί στα γενικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που εκπονεί κάθε χρόνο η περιφέρεια αλλά από το 2024 απευθυνθήκαμε στο ΕΚΠΑ και του αναθέσαμε την εκπόνηση ενός εξειδικευμένου σχεδίου για τη Σκιάθο που δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από σει- σμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Το νησί είναι θωρακισμένο από αυτήν την άποψη. Έχουμε αποφασίσει πως με βάση αυτό το σχέδιο, θα εκδώσουμε ένα φυλλάδιο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα μοιραστεί στους κατοίκους και στα ξενοδοχεία της Σκιάθου, ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν».