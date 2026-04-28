Νέος σεισμός σημειώθηκε στη Σκιάθο, με το χτύπημα του εγκέλαδου να είναι 5,1 Ρίχτερ, ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 4 Χλμ. Β της Σκιάθου.

Ωστόσο, στη συνέχεια η μέτρηση -δεν είναι η τελική- έδειξε ότι ο σεισμός είναι μεγέθους 4,8 Ρίχτερ.

Προηγουμένως, σημειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή, μεγέθους από 1,9 έως 3,2 Ρίχτερ.

Πριν από αυτούς όμως, σημειώθηκε ο σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος επίσης ήταν αισθητός και στην Αττική.

