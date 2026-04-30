Πραγματοποιούνται σήμερα τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του στην Αθήνα.

Στην τελετή απευθύνει χαιρετισμό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως στην Αθήνα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συνοδεύουν η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης.