«Αναβαθμισμένο» και «πιο δυναμικό σε σχέση με την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στις εξελίξεις στην περιοχή.

«Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η Τουρκία είναι σε μια νευρικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει ένα πάρα πολύ πιο δυναμικό ρόλο στην περιοχή ως ειρηνευτική δύναμη απ’ ό,τι αυτό που κάνουμε εμείς», ανέφερε μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 30/4 στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» χαρακτηριστικά, έναν ρόλο που – όπως είπε – παλιά είχε η χώρα μας

«Στις τελευταίες μεγάλες κρίσεις έπαιξε τεράστιο ρόλο η Τουρκία. Στη Ρωσία-Ουκρανία, στη Συρία. Βλέπουμε να υπογράφει συμφωνία με τη Λιβύη που παλιά ήταν μια χώρα με την οποία συνομιλούσαμε» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τα πεπραγμένα της Ελλάδας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Εγώ πιστεύω ότι αμυντικά έχει αναβαθμιστεί, διπλωματικά έχει υποβαθμιστεί. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα έπαιζε έναν ρόλο να μιλάει με όλους και γι’ αυτό ήμασταν χρήσιμοι στις συμμαχίες μας. Από την ώρα που πάψαμε να μιλάμε με όλους, η δύναμή μας μέσα στις συμμαχίες μας μικραίνει. Και εκεί, ειδικά σε μια συμμαχία σαν το ΝΑΤΟ, η Τουρκία παίζει πια έναν διαφορετικό ρόλο».