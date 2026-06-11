O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, την κυβερνητική ατζέντα, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και τις διεθνείς προκλήσεις.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου:

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κλιμακούμενη ένταση γύρω από το Ιράν αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

«Δυστυχώς ο κόσμος πια έχει καταστεί απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με έναν τρόπο που μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία», τόνισε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα η ένταση να αποδειχθεί προσωρινή και να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

«Η Ελλάδα έχει αναβαθμισμένο διπλωματικό κεφάλαιο»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα αναβαθμισμένο διπλωματικό αποτύπωμα και ισχυρές στρατηγικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η χώρα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να ασκεί κριτική όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς χώρες του Κόλπου έχει ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας, ξεκαθαρίζοντας πως η ελληνική συμμετοχή περιορίζεται σε πρωτοβουλίες αμυντικού χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, σημείωσε ότι οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι νέο φαινόμενο και εκτίμησε ότι μεγάλο μέρος της ρητορικής απευθύνεται στην εσωτερική κοινή γνώμη, εκφράζοντας την ελπίδα να μην δημιουργηθεί μια νέα εστία αστάθειας στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά

Στα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις με την Τουρκία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική της Ελλάδας απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας και στη διαχείριση των εντάσεων στο Αιγαίο.

«Ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό που να επιδιώκει συνειδητά ταραγμένα νερά; Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ήρεμα νερά, αλλά αν μπορούμε να διαχειριστούμε φουρτούνες. Ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις ενίσχυσης της θέσης της, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων, η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, οι εξορύξεις και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Πού ακριβώς υποχωρήσαμε με τη Διακήρυξη των Αθηνών; Μπορεί να προκληθεί αντίδραση από την Τουρκία, αλλά για πρώτη φορά εμείς θέτουμε την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα «ήρεμα νερά» έχουν πρακτικά οφέλη, όπως η αυξημένη τουριστική κίνηση από την Τουρκία και η συνεργασία στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν συνομιλεί με τον τουρκικό Τύπο.

Αναφερόμενος στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «μια μονομερής ενέργεια δεν παράγει έννομο δικαίωμα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αθήνας για το διεθνές δίκαιο.

Αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός σχολίασε και την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, σημειώνοντας ότι και οι δύο έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν την Τουρκία και γνωρίζουν τη συνθετότητα των σχέσεων.

«Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περισσότερο από σεβασμό προς το πρόσωπό τους.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της στο πλαίσιο του SAFE, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν εντάχθηκε, ενώ τόνισε πως ο ίδιος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε στην Άγκυρα το ζήτημα του casus belli. «Του είπα ότι δεν μπορεί να θέλει να μπει στην Ευρώπη και να έχει απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα», κατέληξε.

Η ακρίβεια και τα επιδόματα

Στην ακρίβεια και την πίεση στα νοικοκυριά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η άνοδος των τιμών από το 2021 έχει επηρεάσει σημαντικά τα εισοδήματα. «Υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα», ανέφερε, αποδίδοντας μέρος του πληθωρισμού στις αυξήσεις των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει εντός των δημοσιονομικών στόχων της ΕΕ, προειδοποιώντας για κίνδυνο επιτήρησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα μέτρα στήριξης έχουν μετριάσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο, ενώ χαρακτήρισε τους φόρους στα καύσιμα σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος. Υπενθύμισε επίσης ότι έχει ήδη μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ σε νησιά, με περιορισμένο όμως αντίκτυπο στις τελικές τιμές.

«Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος. Το χρέος μας κατάπιε στο παρελθόν και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει επιλέξει πολιτική επιδομάτων. Μόνο στον covid. Η πολιτική μας είναι μείωση φόρων. Επί της κυβέρνησής μας τα επιδόματα αναπηρίας και τέκνων θα διατηρηθούν», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η μείωση των φόρων που είδαν εκατομμύρια πολίτες είναι αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν 560.000 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα και της επενδυτικής βαθμίδας. Η μεγάλη προτεραιότητα είναι να αποτυπωθεί στην τσέπη των πολιτών η καλή πορεία της οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε την μεταξέλιξη του e-katanaloti. Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης την ώρα που η κοινωνία δοκιμάζεται. Χρειάζεται όχι μόνο το καρότο αλλά και το μαστίγιο», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη.

Στο ιδιωτικό χρέος και τις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί σημαντικά μέτρα στήριξης, με σεβασμό και προς τους συνεπείς φορολογούμενους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται το πακέτο παρεμβάσεων που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας πως η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό της.

Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των μητροπολιτών, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι «είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ο μισθός ενός μητροπολίτη είναι χαμηλότερος από εκείνον ενός μουφτή».

Μητσοτάκης για κράτος δικαίου: «Η Κομισιόν αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας»

Στο ζήτημα του κράτους δικαίου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας και αναγνωρίζουν ότι η χώρα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις σχετικές συστάσεις.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές για την επιλογή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, επισημαίνοντας ότι πλέον συμμετέχουν και οι ίδιοι οι δικαστές στη διαδικασία μέσω ψηφοφορίας.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί ελέγχου των ΜΜΕ και περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου, ενώ χαρακτήρισε τον νέο δικαστικό χάρτη ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ήδη καταγράφεται επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.

«Δεν σχολιάζω ποτέ τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προσπαθήσαμε να τον διορθώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε»

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιχείρησε αρχικά να τον μεταρρυθμίσει εκ των έσω χωρίς επιτυχία.

«Είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που επιχειρώ να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για τις δυσλειτουργίες. Αναφερόμενος στις δικαστικές εξελίξεις, τόνισε ότι η αξιολόγηση της υπόθεσης θα γίνει όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, ενώ σχολίασε πως τότε θα φανεί και αν υπήρξαν λάθη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι.

Μητσοτάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Την πρόθεσή του να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, τόσο στην προηγούμενη όσο και στην τρέχουσα κυβερνητική θητεία, ωστόσο υπογράμμισε πως οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον εκλογικό τους κύκλο.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, ενώ κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν πιο ουσιαστικά στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πεδίο, σημείωσε ότι η ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη χώρα να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Μητσοτάκης για αντιπολίτευση και Τσίπρα: «Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα πέσει η κυβέρνηση»

Κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι βασική τους επιδίωξη είναι η πολιτική φθορά της κυβέρνησης και όχι η κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με διαφορά που, όπως είπε, καθιστά εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας.

«Οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει τον Τσίπρα»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την παρομοίωση με την αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει τρεις φορές τον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας» που, όπως ανέφερε, οδήγησε τη χώρα σε επικίνδυνες καταστάσεις. «Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να απαντήσει για εκείνη την περίοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης για Καρυστιανού: «Οι πολίτες θα κρίνουν αν μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο»

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και την πολιτική της παρουσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διαθέτει ένα σημαντικό συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας στην κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πολιτική στήριξη.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει πως μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της.

«Οι πολίτες θα κρίνουν αν πρόκειται για ένα κόμμα που μπορεί να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή για μια επιλογή τιμωρητικής ψήφου χωρίς εναλλακτική πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης για Σαμαρά και Καραμανλή: «Τους αντιμετωπίζω με σεβασμό και αξιοπρέπεια»

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε «καλό πρωθυπουργό», επισημαίνοντας ότι διαχειρίστηκε τη χώρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και συνέβαλε στην πορεία της. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας πως «εύχομαι να μην διαψευστώ». Παράλληλα, άφησε αιχμές για τις διαφωνίες τους στην εξωτερική πολιτική, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα πρυτανεύσει η λογική».

Για τον Κώστα Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αντιμετωπίζει όλους τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τυχόν πολιτικές διαφωνίες. «Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Από μένα, όμως, η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: «Οι εκλογές πρέπει να δώσουν σταθερή κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη»

Υπέρ της πολιτικής σταθερότητας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα των εκλογών, χωρίς να οδηγηθεί σε περιπέτειες. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβερνητικών συνεργασιών, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ ούτε σε θεσμικά ζητήματα, ενώ απέκλεισε και σενάρια συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης θητείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έως το 2030 ο κόσμος θα αλλάξει δραστικά και η Ελλάδα καλείται να βρεθεί «στην πλευρά των νικητών». Όπως είπε, διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και το διεθνές κύρος για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι τον τελικό λόγο θα έχει ο ελληνικός λαός.