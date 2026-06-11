Σαφές μήνυμα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο 7ο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου – «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος».



Θέλουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ανέφερε και τόνισε ότι η κοινωνία ζητά ένα κοινό ψηφοδέλτιο για να δοθεί απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε σενάριο διάλυσης του κόμματος, ενώ κάλεσε τα στελέχη να σεβαστούν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, αφήνοντας αιχμές για τις προτάσεις Πολάκη. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκό Πιερρακάκη, χαρακτηρίζοντάς τον υπουργό των funds και όχι των πολιτών.



Ακολούθως εξήγησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και ότι θα είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του».



Η συζήτηση έγινε κατά τη διάρκει ατης ενότοτας «Το Κράτος Δικαίου και η Ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και η Αριστερά», την οποία συντόνισαν ο Δημήτρης Μαναιάτης, η Νατάσα Γιάμαλη και η Ελένη Στεργίου. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε τη θέση του κόμματος αναφορικά με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για τη συγκρότηση ενός κοινού, ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να υπάρξει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Στηρίζουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα»

Απαντώντας στο αρχικό ερώτημα για τη δυναμική που αναπτύσσεται στην αντιπολίτευση, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα της κοινωνίας, η οποία ζητά συνεννόηση απέναντι σε ένα καθεστώς που πλήττει τη δημοκρατία και την οικονομία:

«Ένα από τα ερωτήματα που έθεσα κι εγώ στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε καθαρά σε αυτό που ρωτάει η ελληνική κοινωνία και στην αναζήτηση που δημιουργείται σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Διότι υπάρχει την τελευταία περίοδο μια μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται στον προοδευτικό χώρο και τι απαντήσεις έχουμε να δώσουμε, από τη μία μεριά στην κοινωνία, η οποία λέει κάντε κάτι, βρείτε τα, αλλά από την άλλη μεριά και σε ένα καθεστώς το οποίο αμφισβητεί και την οικονομία και την κοινωνία και την λειτουργία της χώρας μας, κυρίως στα θέματα, ξεκινώντας θα πω, δημοκρατίας.



Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πήρε μια ξεκάθαρη και θα έλεγα και μια, επιτρέψτε μου τον όρο, προχωρημένη απόφαση. Αξιολόγησε τις αλλαγές που γίνονται στον προοδευτικό χώρο. Αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα γιατί γινόταν μια συζήτηση τι λέμε για όλη αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ένα θετικό εγχείρημα, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής απάντησης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Γι’ αυτό το λόγο το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά».

«Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, το καθεστώς Μητσοτάκη χρειάζεται απάντηση»

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα του δεν επιλέγει τον ρόλο του παθητικού παρατηρητή στις διεργασίες ανασύνθεσης, αλλά επιδιώκει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενωτικής προσπάθειας:

«Είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Το αποφασίσαμε, είναι γραμμένο αυτό και αποφασίσαμε και μια σειρά βήματα για να υπάρχει στις επόμενες εκλογές ένα αν θέλετε, μια ευρεία προοδευτική πρόταση για να πέσει το καθεστώς. Γιατί για να πέσει το καθεστώς χρειάζεται πράγματι ισχυρό δυναμικό. Άρα δεν έμεινε μόνο στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε ακόμα μπροστά, τοποθετήθηκε και είπε ότι και το αντιμετωπίζουμε θετικά και το στηρίζουμε το εγχείρημα αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την ενωτική προσπάθεια, γιατί να το πω λίγο απολογιστικά: Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό μιλούσε για ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου, τώρα εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση. Συμβαίνει, δεν είμαστε παρατηρητές.



Θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτήν για να εκφραστεί ταυτόχρονα και μια ενωτική απάντηση. Το καθεστώς χρειάζεται απάντηση και οι πολίτες λένε το εξής. Γιατί πολλοί λένε σε ποιους απευθύνεται αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνεται στους πολίτες. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε. Είμαστε δίπλα, δεν είμαστε απέναντι στο εγχείρημα. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε μαζί, εμείς είπαμε είμαστε μαζί. Οι πολίτες θέλουν απάντηση από εμάς για το αν προσφέρουμε στο να υπάρχει διέξοδο στη χώρα».

«Θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο»

Στο σημείο αυτό, o κ. Φάμελλος ερωτήθηκε ευθέως αν μιλά για ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Εμείς και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο».

Σε εκείνο το σημείο, ερωτηθείς αν το ψηφοδέλτιο θα λέει ΣΥΡΙΖΑ ή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) ο κ. Φάμελλος παρέπεμψε τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον, επισημαίνοντας ωστόσο τον κομβικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού:

«Αναγνωρίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε. Το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση μετά τις εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό θα το συζητήσουμε και μετά τις εκλογές. Αλλά έχουμε τοποθετηθεί απέναντι στο εγχείρημα. Ξεκάθαρα. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα να εννοηθεί ή να πέσει κάτω».

Υπέρβαση του κομματικού εγωισμού

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι η δική του πλευρά έχει ήδη αρνηθεί τις περιχαρακώσεις για χάρη του κοινού σκοπού:



«Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στις πρώτες μέρες της δικής μου προεδρίας. Εγώ από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα την ευθύνη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, είχα τοποθετηθεί λέγοντας ότι πρέπει να μην υπάρχουν αυτόνομα ψηφοδέλτια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων και είχα προτείνει τότε να είναι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Άρα την υπέρβαση και του κομματικού εγωισμού και των κομματικών ορίων και την, αν θέλετε, την άρνηση μιας λογικής που ασχολούμαστε με την καρέκλα μας την έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η υπέρβαση από μένα έχει γίνει και από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει. Θέλουμε ενωτικό, ένα ψηφοδέλτιο και αναγνωρίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας αναλάβει μπορεί να συμβάλει στο να υπάρχει αντίπαλος στον κ. Μητσοτάκη.



Όταν λοιπόν οι πολίτες λένε ‘θα έχουμε απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη για να γλυτώσουμε;’, εμείς τους λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ανέλαβε την ευθύνη, απάντησε από τώρα θετικά γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση και είμαστε δίπλα στο νέο εγχείρημα».

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