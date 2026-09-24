Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Η 56χρονη γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση και ο 58χρονος σύζυγός της, που είχαν την ευθύνη του ιατρείου, παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η έρευνα για τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Live News, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ίδιο ιατρείο μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος φέρεται να είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο συνεργαζόταν τον έπεισαν να προχωρήσει.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να συναντήσει τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση, στις 17:00 της ίδιας ημέρας, ραντεβού που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Το βίντεο από πλασμαφαίρεση άλλης ασθενούς

Στο μεταξύ, το Live News παρουσίασε βίντεο από πλασμαφαίρεση στην οποία είχε υποβληθεί άλλη ασθενής της 56χρονης γιατρού.

Στα πλάνα, η γιατρός καταγράφει τη διαδικασία και απευθύνεται στην ασθενή λέγοντας: «Για πες κάτι, μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;».

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντιμετώπισε στη συνέχεια πρόβλημα στο χέρι της, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε η φλέβα κατά την τοποθέτηση της «πεταλούδας». Φωτογραφίες που παρουσίασε δείχνουν το χέρι της μελανιασμένο και πρησμένο.

Το κρίσιμο χρονολόγιο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου στις 14:00 στο ιατρείο για την προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση.

Γύρω στις 14:14 συνδέθηκε με το μηχάνημα, έχοντας προηγουμένως λάβει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατασταλτική ουσία.

Στις 14:25 καταγράφηκε η πρώτη ένδειξη συναγερμού στο μηχάνημα, ενώ στις 14:37 ξεκίνησε η διαδικασία κυκλοφορίας του αίματος.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 14:44 και στις 14:45, η γιατρός φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν αναίσθητος και να έστειλε μία από αυτές στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο συνεργαζόταν.

Στις 15:22 το μηχάνημα σταμάτησε, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχε διακοπεί η ροή του αίματος μέσω του φλεβοκαθετήρα. Εκτιμάται ότι εκείνη τη χρονική στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, ωστόσο παρέμεινε συνδεδεμένος με το μηχάνημα για ακόμη περίπου 23 λεπτά.

Στις 15:45 καταγράφηκαν τρεις ακόμη συναγερμοί. Έγινε προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, χωρίς αποτέλεσμα, και στη συνέχεια το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε.

Το ερώτημα για τη μέθη

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται αφορά την κατασταλτική ουσία που, σύμφωνα με το Live News, χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, στο ιατρείο βρισκόταν και άλλη ασθενής που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, χωρίς να έχει λάβει μέθη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν δεν εντοπίστηκαν στο ιατρείο τα συγκεκριμένα φάρμακα. Το ζήτημα της χορήγησης μέθης σε ιδιωτικό ιατρείο αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας.

Όταν η γιατρός διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής δεν επανερχόταν, φέρεται να θεώρησε ότι το πρόβλημα συνδεόταν με την κατασταλτική ουσία και του χορήγησε το αντίδοτο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Οι τηλεφωνικές οδηγίες για τον απινιδωτή

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, οι γιατροί επικοινώνησαν τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο ζητώντας οδηγίες για τη χρήση του απινιδωτή.

Μετά τις πρώτες οδηγίες, φέρεται να έγινε νέα τηλεφωνική επικοινωνία, με τον αναισθησιολόγο να τίθεται σε ανοιχτή ακρόαση προκειμένου να καθοδηγήσει τους παριστάμενους στη διαδικασία της απινίδωσης.

Ακολούθησε και τρίτο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από υπάλληλο του ιατρείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπάλληλος φέρεται να είπε στον αναισθησιολόγο:

«Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;».

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και τελικά κατέληξε στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και τις δικαστικές εξελίξεις.