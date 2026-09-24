Ο Άρης μπαίνει στη νέα σεζόν με νέο προπονητή, δυνατό ρόστερ και μεγαλύτερο γήπεδο καθώς προστέθηκε νέα κερκίδα στο Αλεξάνδρειο.

Οι «κίτρινοι» προετοιμάστηκαν σε όλα τα επίπεδα ενόψει της νέας σεζόν, για την οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης θέλει να πρωταγωνιστήσει ξανά και ενίσχυση δεν υπήρξε μόνο στο ρόστερ αλλά και στην εξέδρα.

Η κερκίδα που προστέθηκε, εκεί που είναι το βοηθητικό γήπεδο, συν τις θέσεις που προστέθηκαν στις υπόλοιπες, έχουν ως αποτέλεσμα η χωρητικότητα να ανέβει στις 6.200 θέσεις.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν περιμετρικά led διαμέτρου 250 μέτρων για προβολή χορηγών αλλά και για εφέ όταν, για παράδειγμα, η ομάδα σκοράρει. Πέραν αυτών, δημιουργήθηκαν σουίτες ενώ υπήρξε γενικά αναβάθμιση και σε άλλους χώρους του γηπέδου.