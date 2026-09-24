Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με ορμητήριο διαμέρισμα στο Παγκράτι, προχώρησαν το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών για άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η συγκεκριμένη οικία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από ειδική ομάδα αστυνομικών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε ο 46χρονος και διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητά του.

Στην έρευνα που έγινε στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 255,9 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μικροποσότητα κοκαΐνης και 60 ευρώ.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.