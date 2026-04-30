Ο Παναθηναϊκός βλέπει το ταμείο του να ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, καθώς ενεργοποιήθηκε νέο μπόνους ύψους 1 εκατ. ευρώ μετά την αναμέτρηση με την Τοντέλα.

Παρότι η πορτογαλική ομάδα άφησε βαθμούς στο 2-2 και υποχώρησε στην τρίτη θέση της Liga Portugal, για το «τριφύλλι» υπήρξε σημαντικό οικονομικό όφελος. Η παρουσία του Έλληνα δεξιού μπακ στο παιχνίδι της Τετάρτης (30/4) ήταν αρκετή ώστε να ενεργοποιηθεί ο σχετικός όρος της συμφωνίας.

Ο Βαγιαννίδης συμπλήρωσε 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, έχοντας αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά σε καθεμία από αυτές, κάτι που αποτελούσε βασική προϋπόθεση στο deal που είχε συμφωνηθεί το περασμένο καλοκαίρι.

Η αρχική συμφωνία είχε αποφέρει στον Παναθηναϊκό 13 εκατ. ευρώ και πλέον, με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, το συνολικό ποσό ανεβαίνει στα 14 εκατ. ευρώ.

Πλέον, απομένει ακόμη ένα τελευταίο μπόνους ώστε η μεταγραφή να φτάσει στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσό. Αυτό σχετίζεται με την πιθανή κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σπόρτινγκ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Αν οι Πορτογάλοι καταφέρουν να στεφθούν πρωταθλητές εντός της συγκεκριμένης περιόδου, τότε ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει ακόμη 1 εκατ. ευρώ και το συνολικό deal για τον Έλληνα αμυντικό θα κλείσει οριστικά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.